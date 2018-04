Musím zaplatit kurz?

Zákoník práce firmám umožňuje, aby se zaměstnanci uzavíraly dohody o zvyšování kvalifikace, přičemž zvýšením kvalifikace se rozumí dosažení takového stupně nové kvalifikace, že to pracovníkovi umožní získat předpoklady pro výkon kvalifikovanější práce. Nemusí nutně jít o získání dalšího stupně vzdělání, například maturity, může to být absolvování nějakého kurzu, který zaměstnanci zvýší jeho stávající kvalifikaci. Podstatou dohody o zvyšování kvalifikace je, že firma zaměstnanci poskytne pracovní úlevy, případně se zaměstnavatel spolupodílí na nákladech zvyšování kvalifikace, a zaměstnanec si tak zvýší svou kvalifikaci, avšak zaváže se k tomu, že po určitou dobu od skončení vzdělávání zůstane v pracovním poměru u svého zaměstnavatele, jinak je povinen firmě uhradit vynaložené náklady, respektive jejich poměrnou část.

Dohoda o zvýšení kvalifikace musí být uzavřena písemně. Je nezbytné, aby v dohodě byl uveden druh kvalifikace, který má zaměstnanec získat, a způsob, jakým má kvalifikaci získat. Dále je třeba, aby v dohodě byla přesně stanovena doba, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru. Nejvíce to může být pět let. Pro případ, že tuto stanovenou dobu nedodrží, je nutné stanovit druhy nákladů, které zaměstnanec zaměstnavateli uhradí (například náklady na mzdu, náklady na kurz jako takový a podobně). V dohodě musí být uvedena nejvyšší celková částka, kterou bude zaměstnanec případně povinen uhradit. Není-li dohoda uzavřena písemně a neobsahujeli vše, co zákon ukládá, je neplatná.

Zaměstnanec také není povinen zaměstnavateli náklady uhradit v případě, že pracovní poměr skončí výpovědí danou zaměstnavatelem (s výjimkou výpovědi z důvodů, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo z důvodů závažného porušení pracovní kázně) nebo dohodou z takzvaných organizačních důvodů. Dále zaměstnanec nemusí hradit náklady, jestliže po dobu nejméně šesti měsíců v období posledního roku kvalifikaci, kterou zaměstnanec zvýšením získal, u firmy nevyužíval.

Povinnost k úhradě nákladů zaměstnanci rovněž nevznikne v případě, že zaměstnavatel v průběhu zvyšování kvalifikace zastavil poskytování hmotného zabezpečení, protože zaměstnanec se bez svého zavinění stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci. Nebo když zaměstnanec nemůže podle lékařského posudku vykonávat práci, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci, či případně pozbyl dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci.