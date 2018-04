Musíme hradit manko?

Ve vašem případě jde zřejmě o odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, kterou upravuje zákoník práce v § 176. Podmínkou pro uplatnění této odpovědnosti je, aby s vámi uzavřel zaměstnavatel písemnou dohodu o hmotné odpovědnosti za vzniklý schodek. Kdyby takovou dohodu písemně neuzavřel, pak by vám vznikla povinnost pouze k úhradě škody až do výše čtyřapůlnásobku průměrného výdělku. Jestliže tedy v tomto případě byla správně dohoda uzavřena, zaměstnavatel s vámi měl sepsat ujednání, v němž se zavážete, že zjištěnou škodu uhradíte.

Bez takové písemné dohody nemůže zaměstnavatel srážet mzdu a musel by se obrátit na soud, který by měl rozhodnout, zda jste manko způsobili a zda ho musíte v plné výši uhradit. Pokud vás na prodejně pracuje více s uzavřenou hmotnou odpovědností, pak se vzniklé manko rozpočítává mezi jednotlivé zaměstnance, kteří se na práci nebo účtování podíleli, a to podle výše jejich mzdy, kterou dosáhli od poslední inventury.

V takovém případě se pak celkové manko mezi jednotlivé zaměstnance rozděluje poměrem podle jejich dosažených mezd, přičemž vedoucí prodavačů a jeho zástupce by měli hradit dvojnásobek z částky, která na ně připadá. V případě, že manko není ani po tomto rozdělení mezi prodavače či pokladní plně uhrazeno, musel by vedoucí a jeho zástupce doplatit zbytek manka opět v poměru k dosaženým mzdám za rozhodné období. Přebytky v pokladně se od vzniklého manka neodpočítávají.