Musíme se omezit v nákupech i v rekreaci, říká mladá žena hledající práci

V rodině se změnily nákupní košíčky, například dražší potraviny a drogistické zboží kvalitních značek už nekupují tak často. A letos nepojedou na hory, i víkendových výletů mimo Prahu si dopřávají méně.

"Už na přelomu října a listopadu odřeklo pár firem manželovi zakázku, a tak musel přeorganizovat některé aktivity," popisuje třiatřicetiletá žena na mateřské, jak se stalo, že rodina musí měnit plány. Úsporná opatření, která zavedli, jim měsíčně ušetří čtyři až pět tisíc korun.

Na mateřské o rok méně

Ale tou nejvýraznější změnou je, že ukončí mateřskou o rok dříve, než původně chtěla. Mladá recepční významného hotelu v Praze chtěla být se sedmiletým Davidem a tříletou Danielou doma ještě rok. Ale tomu udělal konec nástup krize a zádrhel ve firmě manžela, který podniká v dopravě a stavebnictví.

Podnikatel musí hledat obchody jinde, a to i na úkor rodiny. "Pracuje teď o víkendech a po nocích," popisuje Hana Hrůzová. Její manžel dělá spoustu práce raději sám, aby za to nemusel platit někomu jinému.

Tři měsíce marně hledá

Hana Hrůzová už třetí měsíc hledá práci. Původní zaměstnavatel jí nemusel držet místo, protože "nestihla" otěhotnět do tří let od narození prvního dítěte. V Praze, kde je nejnižší nezaměstnanost, by najít práci neměl být problém, ale v době recese může být všechno jinak.



"Když Davídek odejde do školy a Danielka je na čtyři hodiny ve školce, hledám na internetu nebo chodím na pohovory. Je to velmi frustrující, už si připadám zbytečná," říká rezignovaně absolventka Hotelové školy v Poděbradech.





Spokojila by se i s kancelářskou prací, ale všude slyší: "Před rokem taková místa obsazovali i lidmi bez kvalifikace, ale teď si vybírají." Jestli to tak půjde dál, možná kývne i na nekvalifikovanou práci. Jediné, na co by nepřistoupila, je práce na směny. "Nechci kvůli dětem. Nemohla bych se jim věnovat," říká. Připouští, že v nouzi by muž určitě dokázal přeorientovat firmu na jiný obor.

Šli by i do ciziny

Krize podle nich nejvíc dopadne na rodiny, kde buď vydělává jen jeden z partnerů, nebo oba mají nízkou kvalifikaci. Rodina, která žije ve vlastním panelákovém bytě a má auto, velké finanční rezervy nemá. Kdyby nastala katastrofa, mají přátele i rodiče, kteří by je podpořili. Nejdříve by však prodali chalupu.

O tom, že by se přestěhovali za prací jinam, neuvažují. Tak daleko ještě problémy nedospěly. Ale když už je řeč o stěhování, připouštějí, že by odešli do ciziny. "Manžel umí výborně anglicky a my bychom šli za ním," říká maminka dvou dětí.





tomáš vašák, psycholog IDM, říká "Rodina rozumně začala situaci včas řešit. Teď je důležité, aby se i dále vzájemně podporovali."

Neumí si představit, jak se bude hospodářství vyvíjet dál, ale rozhodně ví, že bude ještě hůř. "Česko tím sotva projde bez ztráty kytičky, když se sesypala ekonomika na celém světě," míní. Kdyby sama měla pravomoc rozhodovat o záchraně ekonomiky, nedělala by nic jen pro Česko bez ohledu na okolní země. "Hledat řešení je těžké. Ale nemyslím si, že by pomohlo snižování daně z přidané hodnoty, jak navrhují některé zájmové skupiny."