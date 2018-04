Může mi dát zaměstnavatel pokutu?

L. B. Semily



Zaměstnavatel má povinnost seznámit zaměstnance s vnitřními předpisy, případně mu umožnit do nich nahlédnout, pokud je nevyvěsí na obecně přístupném místě. V žádném případě tedy nejde o vnitřní záležitost zaměstnavatele, ale o dokument, který má právní závaznost a závazky z něj vyplývající lze uplatnit i při případném sporu u soudu. Totéž se týká i kolektivní smlouvy, v níž jsou závazky týkající se pracovněprávních otázek rovněž vymahatelné u soudu. Zaměstnavatel nemůže postihovat zaměstnance pokutami.

Pokuty může ukládat pouze kontrolní orgán přicházející do podniku například kontrolní orgán úřadu práce, inspekce bezpečnosti a hygieny, Kontrolující orgán může ukládat pokuty za zjištěné nedostatky jak zaměstnavateli, tak i jednotlivým zaměstnancům, kteří porušili platné předpisy například když má skladník nesprávně uložené jednotlivé druhy zboží. Zaměstnavatel je povinen vydat směrnici o způsobu evidence pracovní doby. Pokud by pak zaměstnanec z nedbalosti nebo úmyslně porušil povinnost evidovat svůj příchod a odchod, šlo by pak o porušení pracovní kázně, za něž by měl být písemně napomenut.

Kdyby došlo k opakovanému porušení, mohl by mu dát zaměstnavatel výpověď podle § 46 odst. l. písm. f) zákoníku práce. Ve mzdovém předpisu by rovněž mohlo být takové opomenutí základní povinnosti důvodem pro snížení odměny, prémie nebo jiné pohyblivé složky mzdy, když by v pravidlech o poskytnutí této složky byl uveden tento důvod. Jinak je zaměstnavatel povinen v souladu s ustanovením § 35 odst. 1. písm. a) platit zaměstnanci mzdu za vykonanou práci. To znamená, že nemůže za den v píchačce neoznačený automaticky poskytovat náhradní volno nebo stanovit dovolenou. Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel porušuje ustanovení zákoníku práce.