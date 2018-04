Může mít kreditní kartu každý?

Elektronické kreditní karty vydává jako jediná banka u nás Česká spořitelna. Podobnost s bankovními kreditními kartami vykazuje elektronická kreditní karta společnosti CCS. Pro koho jsou tyto karty určeny a jaké mají charakteristiky?

Kredit+ Visa Electron od České spořitelny je mezinárodní elektronická kreditní karta pro soukromé použití. Roční poplatek za její vedení je oproti embosovaným kreditním kartám téže banky více než poloviční (činí 120 Kč, zatímco u standardní embosované kreditní karty České spořitelny zaplatíte za rok 300 korun; poplatek je nižší než u elektronických debetních karet). Kartu je snadnější získat – zatímco podmínkou pro vydání standardní, tedy embosované kreditní karty (typu MasterCard Standard či Visa Classic) je minimální čistý měsíční příjem ve výši 14 tisíc Kč, pak pro získání této karty vám postačí 10 tisíc. S tím je ovšem spojen i nižší úvěrový limit karty (10-40 tisíc korun oproti 20-149 tisícům).

Chcete si vybrat tu správnou kartu pro vás? Srovnání debetních i kreditních karet naleznete ZDE. CCS Kredo MasterCard Electronic je domácí elektronická kreditní karta. Oproti předchozí se liší právě omezením působnosti na Českou republiku a tím, že je vydávána nebankovní institucí. Ve srovnání s nákupními úvěrovými kartami (Aura, Yes karta, O.K. karta) vydávanými splátkovými společnostmi má ovšem především tu vlastnost, že poskytuje svým majitelům možnost využít bezúročného období. Délka „grace period“ je 45 dní, stejně jako u karty Kredit+ Visa Electron. Karta stojí ročně 504 korun, je ovšem oproti kartě České spořitelny dostupnější - minimálním čistým příjmem pro její získání je 8 000 Kč/měsíc. Maximální úvěrový rámec je velice blízký nákupním úvěrovým kartám a je vyšší než u elektronické kreditní karty České spořitelny. Nyní je poskytována i jako co-brand s klubem AC Sparta v rámci klubového programu.

Úvěr k elektronické kartě lze získat navíc v HVB Bank u karty Visa Electron iDNES. Karta je ovšem vydána jako debetní, teprve po případné žádosti a jejím schválení může být klientovi přidělen úvěrový limit max. 10 000 korun. Karta ročně stojí 548 Kč, roční úroková sazba činí 18,96%. Za výběr z bankomatu zaplatíte 60 Kč, blokace stojí sto korun.

V čem spočívají hlavní výhody a nevýhody těchto karet?

Jak bylo řečeno, jsou elektronické kreditní karty především dostupnější a levnější, což je vyváženo nižším možným úvěrovým rámcem. Dále mají klasické výhody i nevýhody elektronických karet – vždy autorizaci on-line a tudíž vyšší bezpečnost transakcí a s tím spojené nižší poplatky za zablokování všech transakcí, na druhé straně ovšem oproti embosovaným kartám nižší akceptovatelnost a méně služeb poskytovaných jejím majitelům (např. služba vydání náhradní karty v zahraničí).

Kartami rovněž nelze platit na internetu, což například nákupní úvěrové karty umožňují.

Kreditní karta od České spořitelny má nízký roční poplatek i cenu za výběry z bankomatu (ty jsou ovšem úročeny a nevztahuje se na ně bezúročné období; totéž platí pro kartu CCS Kredo). Nelze k ní ovšem vydat dodatkovou kartu, tedy kartu se společným úvěrovým rámcem pro vaše blízké; stejně tak k ní nelze sjednat pojištění schopnosti splácet, uspějí pouze zájemci o cestovní pojištění.

Kreditní karta Kredit+ Visa Electron CCS Kredo Karta Aura O.K. karta Yes karta Vydavatel Česká spořitelna CCS Česká společnost pro platební karty Cetelem GE Capital Multiservis Homecredit Podmínka získání (čistý měs. příjem) 10 000 Kč 8 000 Kč stálý pravidelný příjem stálý pravidelný příjem stálý pravidelný příjem Cena/rok* 120 Kč 504 Kč 300 Kč 480 Kč 324 Kč Úvěrový limit 10 - 40 tisíc Kč 5 - 70 tisíc Kč 10 - 60 tisíc Kč 1 0 - 75 tisíc Kč 10-30 tis. Kč standardně, max.100 tis.) Úroková sazba (p.a.) 19,80% 22,68% 23,76% 22,68%** 26,64% Minimální měsíční splátka 5% vyčerpané částky 10 % vyčerpané částky nebo 3 % z úvěr. rámce plus úroky a poplatky*** 5 % úvěrového rámce 5 % úvěrového rámce 4% úvěrového rámce Bezúročné období 45 dní 45 dní - - - Výběr z bankomatu v ČR 4 Kč/20 Kč + 0,5%**** 45 Kč + 0,5% 50 Kč 0 první dva, další 49 Kč ** 1 % vybrané částky, min. 85 Kč Blokace 200 Kč 500 Kč 0 Kč 0 Kč 50 Kč Platnost mezinárodní domácí domácí***** domácí mezinárodní

Pozn.: *) poplatek zahrnuje roční vedení či vydání karty, příp. účtu k ní, plus výpis z karetního účtu; **) klienti s účtem u GE Capital Bank mohou v rámci speciální nabídky získat úrokovou sazbu 19,8% p.a., v rámci této nabídky stojí třetí a další výběr z ATM GECB 39 Kč; poplatek za poskytnutí revolv. úvěru je 1,5% úvěrového rámce, nevztahuje se však na smlouvy pořízené přes internet; ***) min. 300 korun; ****) výběr z vlastního ATM /ATM cizí banky; *****) stará karta Aura je akceptována i na Slovensku, nová (s brandem MasterCard Electronic) je kartou domácí

CCS Kredo je sice dostupnější, ale ze dvou popsaných také dražší kartou. Majitel karty CCS Kredo MasterCard Electronic se může za příplatek pojistit proti neschopnosti splácet, dále má slevu při nákupech ve splátkovém katalogu Triangl či může využít speciálních nabídek (např. kredit do mobilu při získání karty). Rovněž může získat dodatkovou kartu (240 Kč/rok plus 150 korun za první vydání dodatkové karty).

P okud tedy nemáte nárok na klasickou kreditní kartu nebo vás elektronická kreditní karta jako produkt osloví, musíte vědět, jaké podmínky splňujete a co vše od karty očekáváte. Roli mohou sehrát kromě minimálního požadovaného příjmu (viz výše) i jiné faktory, resp. podmínky pro vydání. K získání karty CCS Kredo není nutný účet v bance, Česká spořitelna vyžaduje běžný účet v jakékoliv bance na území ČR. Banka poskytuje kreditní karty občanům od věku 21 let, kartu CCS Kredo lze získat od osmnácti let věku.

Tolik tedy k podmínkám. Dalším faktorem rozhodování jsou samozřejmě očekávání, která jsou s kartou spojena. Pokud je pro vás důležitá především cena, bude pro vás vhodná karta Kredit+ Visa Electron od České spořitelny, a to i v případě, že nevyužijete nabídky bezúročného období. Karta je mezinárodní, tudíž použitelná na kterémkoliv místě označeném příslušným logem, u nás i v zahraničí.

Pokud si přejete pojistit se proti neschopnosti splácet nebo chcete dodatkovou kartu pro někoho ze svých blízkých, případně nakupujete rádi na splátky a užijete nabízené slevy, můžete využít nabídky společnosti CCS. Karta CCS Kredo rovněž nabízí svým majitelům vyšší úvěrové maximum. Její platnost je však omezena na ČR.

Kreditní kartu v pilotním provozu ve spolupráci s GE Capital Multiservis nyní testuje GE Capital Bank. Tato karta nese logo Maestro, je tedy také elektronická. Všem občanům by měla být dostupná v polovině roku. Nabídne mimo jiné padesátidenní bezúročné období.

P ro srovnání jsou v tabulce uvedeny nákupní úvěrové karty vydávané splátkovými společnostmi - tedy elektronické kreditní karty zvláštního druhu. Od klasických kreditních karet se odlišují zejména tím, že obecně neposkytují bezúročné období (mohou je ovšem obsahovat jejich co-brandované varianty, např. karta Aura vydávaná ve spolupráci se společností Carrefour). Podmínky ohledně minimálního příjmu potenciálního klienta nejsou konkretizovány, tyto karty jsou obecně dostupnější než bankovní kreditní karty. Další odlišnost spočívá ve způsobu splácení – povinnná minimální měsíční splátka je počítána z výše úvěrového rámce, nikoliv z výše dlužné částky. Na rozdíl od bankovních kreditních karet, kde je roční či měsíční poplatek účtován vždy, jsou nákupní úvěrové karty (výpis z karetního účtu či jeho vedení) zpoplatněny pouze tehdy, pokud došlo na úvěrovém účtu k pohybu.

Na českém trhu "vládnou" momentálně tři nákupní úvěrové karty (viz tabulka). Jak vypadají? Nové karty Aura nesou logo MasterCard Electronic, karta Yes má logo Maestro. O.K. karta je akceptována pouze ve specializovaných obchodech (6 000 obchodů; plus možnost výběru v bankomatech a pobočkách GE Capital Bank) a co-brand do budoucna neplánuje. Novou nákupní úvěrovou kartu hodlá během roku 2004 uvést na trh společnost Franfinance Consumer Credit, dceřiná společnost Komerční banky.

Líbí se vám nabídka elektronických kreditních karet? Dali byste jim přednost před nákupními úvěrovými kartami nebo dokonce embosovanými bankovními kreditkami? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.

reklama