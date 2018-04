Můžete na své bance vysoudit peníze?

Odpovědi na vaše otázky naleznete ZDE.

Stížnosti klientů ČSOB přiměly Sdružení obrany spotřebitelů k podání hromadné žaloby. U soudu chce vymoci vrácení peněz za poplatky, které jsou prý neoprávněné. I když se zatím chystá jen žaloba na ČSOB, mluvčí sdružení nevyloučila, že na řadu přijdou i další české banky.

Jste i vy nespokojeni s poplatkovou politikou své banky? Chcete vědět, zda s tím můžete něco dělat? Na tyto a další otázky odpovídal Petr Holec.

Kdo odpovídal na vaše dotazy

Petr Holec získal doktorát na Právnické fakultě University Karlovy v roce 1981. V roce 1999 se stal advokátem a členem Advokátní komory. Téhož roku se stal partnerem v AK HOLEC & Partneři. Před svým příchodem do advokátní kanceláře působil více než 15 let v oblasti bankovnictví a financí. Své bohaté zkušenosti v tomto oboru získal nejen během své půlroční stáže v Živnostenské bance v Londýně či krátkodobých stáží v několika londýnských bankách, ale zejména jako pracovník právního oddělení, později vedoucí právní poradce se zvláštním statutem v Československé obchodní bance, a.s. V roce 2002 byl na sněmu advokátů ČR zvolen do Kontrolní rady České advokátní komory. Účastní se řady mezinárodních i domácích konferencí o právu.



V letech 1990-1993 byl členem tehdejší československé a poté české delegace v UNCITRAL - Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní - pracovní skupina pro mezinárodní peněžní převody a s OSN spolupracoval jako expert a nezávislý konzultant v roce 2000-2001 při tvorbě konvence o mezinárodní cesi.