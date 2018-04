Můžete odepisovat z daní? Využijte toho!

V zásadě lze ve velmi zobecňující rovině říct, že podnikatelé nemohou přímo do daňově uznatelných nákladů zahrnout takový majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a zároveň jehož pořizovací hodnota převyšuje 40 tisíc korun (pro hmotný investiční majetek) nebo 60 tisíc korun (pro nehmotný investiční majetek). Pořizované předměty nižších hodnot mohou zcela daňově odepsat a daňově uplatnit v roce, kdy byl tento majetek pořízen.

Výše uvedené hodnoty vstupních cen ovšem neplatí v případě, že podnikatelem pořizovaný majetek má charakter zásob. Nejlépe si to dokumentujme na příkladu prodejce automobilů. Smyslem jeho podnikání je nakupovat a následně prodávat automobily. Přestože automobil jako takový splňuje obě základní podmínky (doba použitelnosti větší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 tisíc), tak v tomto případě se jednoznačně jedná o zásoby, a tudíž se o nějakém daňovém odpisování nemůžeme bavit.

Daňové odpisování se týká většiny poplatníků daně z příjmů

Daňové odpisy slouží výhradně k jednomu účelu, a tím je stanovení základu daně. Jejich základní úpravu najdeme v Zákoně o daních z příjmů a stanovením odpisové politiky firem stát výrazným způsobem ovlivňuje příjmy státního rozpočtu. Z pohledu podnikatelů je samozřejmě výhodnější trend, kdy dochází ke zkracování odpisových sazeb (náklady na pořizovaný majetek se dostanou do daňových nákladů rychleji). Naopak stát má z pohledu výběru na daních z příjmů zájem na co možná nejdelších daňových odpisech.

Daňové odpisování se vztahuje na následující skupiny subjektů:

Fyzické osoby pobírající příjmy z podnikání dle paragrafu 7 ZDP (nejčastěji živnostníci)

Fyzické osoby pobírající příjmy z pronájmu dle paragrafu 9 ZDP

Právnické osoby (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s. či družstva)

Existuje relativně úzká skupina subjektů, která daňové odpisy neprovádí:

Fyzická osoba, která se rozhodne uplatňovat výdaje takzvaným paušálem

Fyzická osoba, která má rozhodnutím správce daně stanovenou daň paušální částkou

Samostatně výdělečná fyzická osoba, která pobírá pouze příjmy autora za příspěvky do médií

Osoba pouze s příjmy z příležitostného pronájmu nebo ostatních příležitostných činností dle paragrafu 10 ZDP

Pořizovaný majetek musí sloužit k podnikání a nejčastěji ho odepisuje vlastník

Je vhodné ještě zmínit několik dalších zásad, které musí poplatník dodržet, aby se nedostal do rozporu se zákonem. Prvním základním předpokladem pro zahájení odpisování příslušného majetku je podmínka, že se jedná o majetek sloužící k podnikatelské činnosti. Druhým nutným předpokladem je existence vlastnického práva. Platí tedy základní podmínka, že majetek daňově odepisuje pouze majitel (existuje několik nepříliš podstatných výjimek, kdy odepisuje kupříkladu nájemce).

Majetek určený k odepisování může být nabyt několika způsoby, avšak nejčastěji se jedná o první ze způsobů:

Úplatně (koupí)

Pořízený nebo vyrobený ve vlastní režii

Děděním nebo darováním

První tři odpisové skupiny se zkracují, osobní automobily zůstávají stejné

S účinností od roku 2005 skutečně dochází ke zkrácení doby odpisování v prvních třech odpisových skupinách. Co jsou to vlastně odpisové skupiny? Každý pořízený majetek musí účetní jednotka zatřídit do příslušné odpisové skupiny, které se od sebe liší svojí délkou. Je logické, že delší dobu se bude odepisovat administrativní budova než kupříkladu notebook. Současná legislativa pracuje s šesti odpisovými skupinami. Podívejme se na délku odpisování v jednotlivých skupinách před a po poslední novele.

Odpisová skupina Doba odpisování před novelou Doba odpisování dle současné legislativy 1 4 roky 3 roky 1a neexistovala 4 roky 2 6 let 5 let 3 12 let 10 let 4 20 let 20 let 5 30 let 30 let 6 50 let 50 let

Předcházející tabulka ukazuje dobu odpisování majetku v jednotlivých skupinách. Neplatí tady ovšem pravidlo, že se vstupní cena vydělí počtem let a každý rok zahrne podnikatel po dobu odepisování do daňově uznatelných nákladů stejnou část. Účetní jednotky se musí držet takzvaných odpisových sazeb (platí u rovnoměrného odpisování). Jejich přehled nabízí následující tabulka.

Odpisová skupina Sazba v prvním roce odpisování V dalších letech odpisování 1 20 40 1a 14,2 28,6 2 11 22,25 3 5,5 10,5 4 2,15 5,15 5 1,4 3,4 6 1,02 2,02

Nyní máme dostatečný informační přehled nutný pro aplikaci a zkusme si výše uvedené pravidlo aplikovat na nákup počítače za 80 tisíc Kč. Předpokládejme, že podnikatel koupí během roku 2005 počítač za výše uvedenou částku. Nejprve musí účetní jednotka zařadit počítač do příslušné odpisové sazby (jde o první odpisovou sazbu a je tudíž jasné, že se počítač bude daňově odepisovat tři roky (viz tabulka). Následně se vstupní cena bude umořovat do nákladů dle přehledu:

2005……………80.000*20/100 = 16.000 Kč

2006……………80.000*40/100 = 32.000 Kč

2007……………80.000*40/100 = 32.000 Kč

Celkem za tři roky odepsáno…..80.000 Kč

Je logické, že lze odepsat majetek maximálně do výše vstupní ceny. Samotné odpisování není až tak triviální záležitostí jak se může zdát. Zmínil jsem jen jednu ze dvou metod odpisování a zároveň jsem záměrně nekomplikoval situaci o možnost zvýšit odpis v prvním roce odepisování. Může se zdát, že v porovnání se situací před novelou je současná právní úprava k daňovému poplatníkovi šetrnější. Došlo sice ke zkrácení doby odpisování u některého majetku, avšak na druhou stranou byl zrušen reinvestiční odpočet, který umožňoval v určitých případech daňově odepsat i více než sto procent ze vstupní ceny. Výsledný efekt je tedy diskutabilní.

Myslíte si, že jsou odpisy příliš pomalé nebo naopak by měli mít podnikatelé ještě přísnější daňový režim? Těšíme se na váš názor na tuto problematiku.