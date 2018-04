Muži a kuřáci zaplatí za životní pojištění víc

Ženy tak buď platí nižší pojistné, nebo na svých pojistkách víc spoří, protože z celkového pojistného u nich jde na riziko méně. Podle stejné logiky je pojistka dražší i pro starší lidi. Když si například sjednává rizikové životní pojištění třicetiletý muž, zaplatí na pojistném 3,5krát méně, než když úplně stejnou pojistku uzavře padesátník.

Pohlaví ani věk neovlivníte, zdravotní stav ano

Vyšší cena za pojistné čeká i na jiné rizikové skupiny. Třeba kuřáci, ti, kdo závodně sportují nebo mají nebezpečné povolání, mohou na pojistném zaplatit až dvakrát více. Nebo je také pojišťovna nepojistí vůbec – třeba příznivci paraglidingu, horolezectví či raftování na divoké vodě budou mít nejspíš smůlu.

Celá věc se dá postavit také naopak

Například pojišťovna Aegon přiznává slevu nekuřákům. Až 50 procent z pojistného. Když přitom mají i váhu přiměřenou výšce postavy, může se sleva vyšplhat i výš. Kdybyste si chtěli spočítat slevu na míru, najdete interaktivní formulář na webu pojišťovny. Formulář, kde se ptají na to, zda jste kuřák, nebo ne, má na svém webu i pojišťovna Amcico. Ať však zadáte ano, nebo ne, vypočtená cena pojistného se vůbec nezmění...

Namístě je otázka, jak pojišťovna pozná, že jste kuřák, když to nepřiznáte ve zdravotním dotazníku. V zahraničí je běžný odběr krve, u nás to zatím pojišťovny neověřují. Když však uvedete, že nekouříte a pak kvůli svému zlozvyku zemřete na rakovinu plic, je možné, že vaši příbuzní nedostanou vyplacenu pojistku v plné výši.

Za časté platby přirážka

Pojišťovny jsou raději, když jim platíte jednou za rok. Mají se zpracováním došlých peněz méně práce a vaše peníze jsou jim déle k dispozici. Mnohé proto roční platby podporují a klientům za ně přiznávají slevu (či naopak za měsíční platby přirážku). A to až 14 procent ročně, jako třeba u pojišťovny Axa.

Komu ano, komu ne

Pojišťovny rády slyší, že se životní pojistka hodí pro každého. A tak se občas stane, že padesátiletá bezdětná žena má tři životní pojistky a uvažuje o další, výhodnější.

Jiní lidé naopak životní pojištění plně využijí a zbývá jim jen zvolit rizikovou (levnou, ale bez spoření), kapitálovou (se spořením, ale dost drahou a nepružnou) nebo investiční (pružnou, středně drahou) pojistku.

Pojistit byste se měli:

když máte malé děti a potřebujete je zajistit pro případ, že byste zemřeli

když jste jediný, kdo v rodině vydělává, protože je partner třeba na rodičovské dovolené

když vám zaměstnavatel chce přispívat až 8000 korun ročně do životního pojištění

když si berete hypotéku a v případě vašeho úmrtí by rodina nedokázala úvěr splácet

Raději se vyhněte životnímu pojištění

když nemáte rodinu ani nikoho, kdo je na vašem příjmu závislý

když máte v rodině majetek, který by se dal v případě vaší smrti prodat (domy, pozemky, prosperující firmu, cenné umělecké předměty)

když u vás panují silné rodinné vazby a příbuzní nemají finanční problémy, prostě se jen vzájemně dohodněte, že kdyby někdo zemřel, ostatní pozůstalým pomohou

když chcete hlavně spořit na stáří a o skutečné pojištění vám vlastně vůbec nejde

když se chcete pojistit, ale spíše pro případ úrazu nebo nemoci, v takovém případě je výhodnější uzavřít speciální pojištění bez životní složky

Kolik stojí měsíčně životní pojištění s pojistnou částkou 500 000 korun naleznete ZDE

Lexikon životního pojištění

Indexace:

pojistku si sjednáte třeba na půl milionu korun. Dnes je to částka, která by ve většině rodin stačila na rok až dva provozu, kdyby ten, kdo vydělává, zemřel. Po několika letech možná zjistíte, že půl milionu už odpovídá potřebám rodiny už jen na půl roku (vyšší úroveň života, inflace...). Můžete požádat o zvýšení pojistné částky, nebo se spolehnout na indexaci. Při ní bude pojišťovna vaši pojistnou částku navyšovat automaticky s růstem inflace. S výší pojistné částky roste i pojistné.

Kapitálová hodnota:

u staršího typu kapitálového životního pojištění se vámi zaplacené peníze rozdělují na dvě části – v jedné platíte za krytí rizika a poplatky pojišťovně (to jsou peníze, které už nikdy neuvidíte) a druhá se vám spoří a navyšuje díky zhodnocení, kterého dosáhne pojišťovna svým hospodařením. Na začátku jde většina peněz do první hromádky, během času se víc peněz přelévá do spořící složky a tvoří kapitálovou hodnotu.

Odbytné:

v případě, že máte smlouvu, na které spoříte peníze, a rozhodnete se ji ukončit dříve, než bylo na počátku pojištění sjednáno, vyplatí vám pojišťovna takzvané odbytné. Je to aktuální hodnota pojistky snížená o poplatek pojišťovně a o 25procentní daň. Pokud jste platili třeba sedm let pojistné 5 000 ročně, poslali jste pojišťovně 35 000 korun. Odbytné však bude cca 10 až 15 tisíc.

Oprávněná osoba (též obmyšlená):

ten, kdo dostane peníze v případě smrti pojištěného. Určuje se při sepisování smlouvy, později ji může pojištěný změnit.

Technická úroková míra:

v době, kdy sjednáváte pojištění kapitálového typu (tedy ne investiční), je stanovena technická úroková míra. Dalo by se říct, že je to úrok, který vám pojišťovna musí minimálně poskytovat po celou dobu trvání smlouvy.