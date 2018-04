Můžu si dovolenou vzít kdykoliv? Aneb dovolená podle paragrafů

Plánuji si dovolenou. Můžu si ji vzít kdykoli?

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu, který odsouhlasily odbory (pokud ve společnosti působí). Při jeho sestavování se musí přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.

Kolik dovolené si mohu vzít v kuse? Co když chci delší volno, ale zaměstnavatel mi je odmítá dát?

Zaměstnavatel má určit dobu dovolené tak, aby si ji zaměstnanec mohl vyčerpat zpravidla v celku a do konce kalendářního roku, v němž mu právo na ni vzniklo (nestanoví-li zákoník práce jinak).

Když se dovolená vybírá po částech, musí aspoň jedna být dva týdny v celku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodnou jinak. Na čerpání delší dovolené, než jakou určil zaměstnavatel, nemá zaměstnanec právní nárok. Změna určené doby dovolené je možná jen se souhlasem zaměstnavatele.

Kdy smí zaměstnavatel nařídit celozávodní volno?

Pro jakoukoli dovolenou (nejen tu celozávodní) platí, že určenou dobu čerpání je zaměstnavatel povinen písemně oznámit alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem jinak. I když v praxi čerpání dovolené často probíhá po vzájemné domluvě, ze zákona je určuje zaměstnavatel. Ten může v dohodě s odborovou organizací určit hromadné čerpání dovolené, jestliže je to nutné z provozních důvodů.

Pokud ve společnosti odbory nepůsobí, rozhoduje o hromadné dovolené zaměstnavatel. Nesmí ji však nařídit na více než dva týdny, u uměleckých souborů na čtyři týdny. Zaměstnanec je povinen rozhodnutí zaměstnavatele respektovat.

Odjedu na dovolenou, ale během ní onemocním a musím jít na nemocenskou. Co mám dělat?

Pokud byl zaměstnanec během dovolené uznán dočasně práce neschopným nebo ošetřuje-li nemocného člena rodiny, dovolená se mu přeruší. O tom musí svého zaměstnavatele co nejdříve informovat a předložit mu potvrzení od lékaře o dočasné pracovní neschopnosti nebo o ošetřování člena rodiny.

Co když musím dovolenou přerušit kvůli nepředvídaným událostem - letadla nelétají, cestovní kancelář zkrachovala, v místě dovolené jsou záplavy...

Pro čerpání dovolené není důležité, jak ji chce zaměstnanec strávit, zda na pláži u moře, nebo doma u televize ani jestli mu jeho plány vyjdou. Pokud si koupil zájezd, ale nemůže odjet a chce se předčasně vrátit do práce, měl by kontaktovat zaměstnavatele a datum návratu si s ním dohodnout. Ten ale zaměstnancův návrh nemusí přijmout a může trvat na vyčerpání celé dovolené.

Může mě šéf odvolat z dovolené? Když třeba dostane novou zakázku a potřebuje lidi?

Zákoník práce právo zaměstnavatele odvolat zaměstnance z dovolené výslovně neupravuje. Že na to právo má, si však lze dovodit z obecné zásady, že o určení nástupu na dovolenou rozhoduje pouze on. Pak je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly.

Kolik dovolené musím v kalendářním roce vyčerpat a kolik si můžu převést do dalšího období?

Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci čerpání alespoň čtyř týdnů dovolené v kalendářním roce, ve kterém mu na ni vzniklo právo, pokud jeho pracovní poměr u téhož zaměstnavatele trval po celý kalendářní rok a má-li alespoň na čtyři týdny dovolené nárok.

Jestliže ji neurčí ani do 31. října příštího kalendářního roku, nastupuje zaměstnanec na tuto nevyčerpanou dovolenou následující pracovní den. Pokud ji zaměstnanec nevyčerpá ani do konce příštího kalendářního roku, pak právo na ni zaniká.

Například máte nevyčerpanou dovolenou za rok 2010. Do 31. října letošního roku musí zaměstnavatel rozhodnout, kdy bude čerpána. Pokud ji do tohoto data neurčí, nastupujete další pracovní den na dovolenou ze zákona. Když nevyčerpáte dovolenou z roku 2010 do konce roku 2011, právo na ni zcela ztrácíte. To však neplatí pro dovolenou, která přesahuje čtyři týdny.

Jestliže zaměstnanec nemohl pro překážky na své straně (vojenské cvičení, dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená) nebo pro naléhavé provozní důvody vyčerpat dovolenou, která přesahuje čtyři týdny, ani do konce příštího kalendářního roku, může být s jeho písemným souhlasem tato část vybrána do konce dalšího kalendářního roku.

Kdy mám nárok na proplacení dovolené, která mi zbyla?

Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy či platu za čtyři týdny nevyčerpané dovolené pouze v případě skončení pracovního poměru. Náhradu mzdy nebo platu za tu část nevyčerpané dovolené přesahující čtyři týdny, dostane zaměstnanec nejen při skončení pracovního poměru, ale i pokud ji nemohl vyčerpat do konce příštího kalendářního roku.

Můžu si vzít neplacené volno a prodloužit si jím dovolenou?

Přestože současný zákoník práce pojem neplacené volno nezná, v praxi se využívá často. Čerpání závisí na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, na rozdíl od dovolené je zaměstnavatel nemůže nařídit a ani zaměstnanec si je nemůže nárokovat. Zaměstnanec za tyto dny nedostane náhradu mzdy a musí také sám zaplatit odvody za sociální a zdravotní pojištění.