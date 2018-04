Mužům nůž do ruky nepatří. Dokazuje statistika úrazů

Podle dalších dostupných údajů si ženy častěji pohmoždí či zlomí ruce. Muži zase mají pravděpodobně problémy s chůzí, neboť si často lámou nohy. Nejvíce úrazů se pak stává během jara a léto bývá "úrazově klidnější".

"Pokud bychom měli odpovědět na otázku, které pohlaví více trpí úrazy a zraněními, jsou to dle našich statistik jednoznačně muži. Při srovnatelném počtu pojištěných žen a mužů zaznamenáváme zhruba dvojnásobný počet nahlášených úrazů ze strany mužské části populace," říká Mikuláš Duda, tiskový mluvčí Pojišťovny České spořitelny.

Řeznou ránou se podle pojišťovny označuje řezné poranění nebo pohmoždění, které je zapříčiněno nesprávnou manipulací s noži či jinými nástroji. Ošetřit vás musí lékař a často by měla být doba léčení delší než sedm dní.

Pojistné události muži Podíl Řezná rána 16,10 % Podvrtnutý kotník 9,50 % Pohmoždění horní končetiny 5,70 % Pohmoždění dolní končetiny 4,00 % Podvrtnutí kolene 3,90 % Zlomené prsty 3,70 % Pohmoždění kyčle, kolene, hlezna 3,30 % Podvrtnutí prstů 3,20 % Zdroj: Pojišťovna České spořitelny

"Za častějším řeznými poraněními mužů stojí jejich vřelejší vztah k různým kutilským činnostem. Stále platí, že Češi jsou národ chatařů a chalupářů. Mnoho úrazů se tak na jaře stává v souvislosti s odzimováním chatových objektů a probouzením zahrad po zimním období," vysvětluje výsledky statistiky Duda.

Pojistné události ženy Podíl Podvrtnutý kotník 11,30 % Řezná rána 10,00 % Pohmoždění horní končetiny 7,90 % Podvrtnutí prstů 5,40 % Zlomené prsty 4,70 % Podvrtnutí kolene 3,90 % Pohmoždění kyčle, kolene, hlezna 3,90 % Pohmoždění dolní končetiny 3,70 % Zdroj: Pojišťovna České spořitelny

Pojistné plnění je různé

"Pokud se vám stane úraz a jeho léčení potrvá alespoň patnáct dní, za každý den počínaje patnáctým dnem vám bude vyplacena dohodnutá částka dle vybraného balíčku. Navíc až do 28. dne léčby je tato částka dvojnásobná. Pokud si zlomíte ruku, podle tabulek pojišťovny dostáváte 70 dnů sjednanou částku. Při denním pojistném do 100 korun je to konkrétně 8 400 korun," přibližuje výpočet tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny, Tomáš Hejda.

V případě, že léčení řezné rány trvá 8 dní a klient Allianz pojišťovny si sjedná denní odškodné ve výši 100 korun, dostane odškodné ve výši 1 800 korun. Odškodné za podvrtnutí kotníku s elastickou bandáží při dvoutýdenní léčbě se vyšplhá až na 2 800 korun.