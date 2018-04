Mužům vstup zakázán. Ženy řeší finance v dámském klubu

Kdo by ale čekal běžné klábosení o dětech či práci nad kávou a zákuskem, bude zřejmě zklamán. Každé takové setkání je totiž nabité přednáškami a získáváním nových kontaktů.

Inspirace z období první republiky a především mateřské Erste Bank dovedla před rokem a půl Českou spořitelnu k myšlence založit čistě dámský investiční klub. Fungovat má jako jakési nezávislé, ale zároveň exkluzivní zázemí pro výměnu znalostí a zkušeností v oblasti investování.

Členství v tomto klubu není zatíženo žádnými poplatky či dodatečnými podmínkami, nepočítáme-li skutečnost, že jde o spolek výhradně dámský. Otevřený je všem ženám se zájmem o investování.

"Samozřejmě předpokládáme, že oblast investic je atraktivní pro určitou skupinu více než pro jinou. Členkami klubu jsou manažerky, podnikatelky, novinářky i ženy v domácnosti. Zkrátka dámy spravující své osobní i rodinné finance," vysvětluje Pavla Langová z tiskového oddělení České spořitelny.

Odpovědi na své otázky některé členky nedostanou



K registraci do Dámského investičního klubu členky přivádějí podobné požadavky, nahlédnout hlouběji do světa financí. Některé klub uspokojit v tomto směru dokáže, jiné naopak. Nadšení a registrace tedy podle všeho nestačí.

Členku klubu Lindu přivedl na webové stránky investicniklub.cz zájem o osobní finance a povědomí o dámských investičních klubech fungujících dlouhá léta v zámoří. V Česku ale našla jen klub České spořitelny.

"Zaregistrovala jsem se a pročetla jejich informace. Nic nového či nějakou zásadní radu jsem se nedozvěděla a to bylo dávno před krizí," vysvětluje své pohnutky k vstupu do klubu Linda.

Hledala navíc dámský investiční klub zaměřený více na obyčejné ženy, které by se měly přestat bát světa financí, vstoupit kupříkladu do tohoto klubu a začít investovat. "To jsem zde ale nenašla," dodala nespokojená Linda.

Jiné ženy jsou ale se svým členstvím a tím, co jim přináší, naopak velmi spokojené.

"Běžně se setkávám s řadou osobností zejména z prostředí zdravotnictví. Chyběl mi přesah do jiných oborů, takže každé setkání investičního klubu beru jako výborný zdroj zajímavých kontaktů mimo svou působnost," říká Renata Jenšíková.

investiční klub české spořitelny - založen v únoru 2008

- v současnosti má více než 1 700 členek

- členství je bezplatné a k ničemu nezavazuje

- členkami klubu jsou manažerky, podnikatelky, novinářky i ženy v domácnosti

- vizí klubu je poskytovat a rozšiřovat mezi ženami atraktivní formou odborné vědomosti v oblasti vývoje na kapitálových trzích, nových investičních instrumentů a konkrétních investičních strategií Zdroj: Česká spořitelna, a.s.

Ženy hledají jistotu a upřednostňují poradenství

Vývoj na finančních trzích v posledním roce vedl řadu investorů k zamyšlení nad tím, zda jimi zvolená investiční strategie odpovídá jejich naturelu. "Podobný trend jsme zaznamenali i u členek Dámského investičního klubu. Zřetelný je posun ke konzervativnějším produktům a zvýšenému zájmu o zajištěná řešení," popisuje změny v investičním chování žen Pavla Langová z tiskového oddělení banky.

Konzervativnější investorky projevily zvýšený zájem o produkty, které garantují návratnost vložených peněz a přitom nabízejí zajímavý potenciál pro výnos.

Členky klubu spojuje společný zájem o investice a jistou formu poučení od klubu skutečně očekávají. Chtějí poradit, jak se obezřetně, ale přesto efektivně na finančních trzích pohybovat. V této oblasti ženy preferují osobní přístup a poradenství.

Další podobně fungující klub banky nechystají

Konkurence, alespoň podle získaných odpovědí bank, se investiční klub České spořitelny obávat nemusí. Žádná z oslovených bank totiž nic podobného v nejbližší době nepřipravuje. Jistou obdobou projektu, jenž ale není standardním externím klubem, je Fórum žen U-WIN UniCredit Bank.

"Organizujeme akce a konference zaměřené na téma postavení žen v naší skupině, v obchodu a společnosti obecně. Spojené jsou s neformálními setkáními žen zaměstnaných ve skupině UniCredit i hostů - podnikatelek a manažerek významných společností," přibližuje projekt Tomáš Pavlík, tiskový mluvčí banky. Bance však jde především o začlenění většího počtu žen do řízení na různých úrovních v rámci finanční skupiny UniCredit.