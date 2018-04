Mykologové otevřeli poradnu pro houbaře

Pomáhat lidem s určováním druhů hub chtějí plzeňští mykologové, kteří včera otevřeli poradnu pro veřejnost na katedře biologie plzeňské pedagogické fakulty na Klatovské třídě. Poradna bude sloužit každé pondělí do 27. listopadu. "Houbaři by měli kvůli snadnějšímu určení nosit houby celé a neočištěné, protože jinak může hrozit záměna s jiným druhem," upozornil mykolog Svatopluk Holec, garant poradny. Ta nabízí služby bezplatně. "Pokud zájemcům nevyhovuje časový rozvrh poradny, která bude otevřena vždy od 15 do 17 hodin, mohou v pondělí zanechat houby k určení ve vrátnici budovy a přiložit adresu či telefonní číslo, na něž sdělíme houbaři náš závěr," podotkl Svatopluk Holec. Plzeňští mykologové rovněž připraví dvě výstavy hub - 20. až 22. září v Pedagogickém centru v Koperníkově ulici a 9. až 10. října v prostorách pedagogické fakulty na Klatovské třídě.