Myslete na budoucnost svých dětí včas, stačí pár set korun měsíčně

Petr s Pavlínou chtějí vytvořit finanční rezervu, ze které začnou čerpat ve chvíli, kdy jejich pětiměsíční dcera Lucinka půjde studovat vysokou školu. Je pro ně reálné na spoření za tímto účelem vynakládat 1000 Kč měsíčně. Požadují, aby až Lucince bude 18 let, byly naspořené peníze za výše uvedeným účelem dostupné.



Petrovi je 32 let a pracuje jako správce počítačové sítě. Jeho čistý měsíční příjem činí 17 tisíc Kč. Manželka Pavlína (28) učí na základní škole a bere čistou měsíční mzdu 13 tisíc Kč.



Rodina využívá několik finančních produktů. Petr má životní pojistku na pojistnou částku 500 tisíc korun pro případ smrti s dobrým úrazovým připojištěním a s připojištěním denní dávky při pracovní neschopnosti. Pavlína si založila penzijní připojištění. Oba manželé využívají stavebního spoření. Petr s Pavlínou předpokládají, že Lucinka bude studovat. Protože plánují ještě jedno dítě, uvědomují si, že podporovat třeba obě děti na studiích může být finančně velmi náročné.



V kapitálovém životním pojištění zpravidla k výraznému zhodnocení nedojde

Na trhu existuje celá řada finančních produktů, které jsou určeny pro spoření dětem. Jsou to z velké části pojistné produkty, díky kterým se dětem nakumuluje finanční rezerva a jejichž součástí jsou různá pojištění. Jsou to pojištění pro případ smrti či invalidity rodiče nebo připojištění pro případ úrazu dítěte. Tyto produkty lze ale použít i bez uvedených pojištění a připojištění, nebo snížit pojistné částky na minimum a dosáhnout tak vyšší naspořené částky. Výše zmíněnými produkty jsou různé formy kapitálového životního pojištění nebo investičního životního pojištění.



V kapitálovém životním pojištění zpravidla k výraznému zhodnocení vkládaných peněz nedojde. V investičním životním pojištění je pojistné investováno do otevřených podílových fondů a potenciál zhodnocení peněz je zde vyšší.



Jako spořicí produkt pro děti lze využít například i stavební spoření. Díky garantovanému zhodnocení a státním dotacím se jedná o výhodný a jistý způsob zhodnocení peněz.



Je třeba si rozmyslet, co od produktu očekáváme. Zda chceme pojištění, nebo nám jde zejména o zhodnocení vkládaných finančních prostředků. V našem případě půjde hlavně o zhodnocení peněz. Můžeme využít výše zmíněného stavebního spoření nebo pravidelných investic do otevřených podílových fondů.



Potenciál nejvyššího zhodnocení je v pravidelném investování do otevřených podílových fondů. Pokud budeme dítěti peníze pravidelně investovat do akciových fondů, můžeme očekávat zhodnocení na úrovni 8 - 11 % ročně. Fondy jsou navíc oproti pojistným produktům mnohem transparentnějším a na poplatky levnějším produktem. Investiční společnosti již vyvinuly i finanční produkty určené přímo pro investování dětem.



Je třeba si však také uvědomit, že u většiny výše zmíněných dětských produktů nemá k financím rodič přístup. A to jak v průběhu trvání produktu, tak na konci sjednané doby trvání produktu. K penězům má přístup pouze dítě, na které je finanční produkt napsán, a může s penězi disponovat od dovršení věku 18 let. V mnoha případech může být takovéto omezení přístupu rodiče ke zhodnocovaným financím výhodné. Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že se peníze nepoužijí nakonec na něco jiného, než byl původně zamýšlený účel sjednání produktu.



Je možné ale zvolit i produkt, ve kterém budou mít rodiče možnost se zhodnocovanými financemi svobodně nakládat. Na spoření dětem na studia je možné tedy použít i investiční produkt, který nepatří do kategorie dětských spořicích produktů, kde klientem je rodič, a ne dítě, a je tedy možné, aby otec či matka nakládali s investovanými penězi podle vlastního uvážení.





Tipy, jak vybrat spořicí produkt pro děti



Zkuste si nejprve spočítat, kolik vás mohou stát studia dětí, a podle toho volte výši investované částky.



Ujasněte si, co od produktu očekáváte.



Zvažte, zda chcete mít k penězům přístup i vy, nebo jen vaše děti po dosažení 18 let.



Nevybírejte produkt na základě reklamy.

Jak zajistit riziko kolísání investice

Vzhledem k požadavkům Petra a Pavlíny bude vhodnější sjednat produkt na jednoho z rodičů, aby od doby, kdy půjde Lucinka studovat, mohli rodiče sami rozhodovat o čerpání nakumulovaných financí. Investujme tedy částku 1000 Kč každý měsíc do otevřených podílových fondů. Vybereme některou z renomovaných investičních společností, která má s investováním dlouholeté zkušenosti, a přes tuto společnost budeme peníze zhodnocovat.



Investování do akciových fondů zahrnuje i určitá rizika. Je jím zejména riziko kolísání hodnoty investice. Akciové trhy v minulosti kolísaly a do budoucna zcela jistě kolísat také budou. Podstatné však je, že i přes zmíněné poklesy dlouhodobě trh a hodnoty investic rostou. Abychom měli vysokou pravděpodobnost, že se nám peníze dobře zhodnotí a že hodnota investice v okamžiku výběru nebude nižší než námi investovaná částka, je doporučeno v investici setrvat minimálně 5 let.



Díky tomu, že chceme investovat po dobu 18 let, se nám tak riziko výrazně snižuje. Riziko se nám snižuje i tím, že investujeme pravidelně. Nakupujeme tak podílové listy pokaždé za jinou hodnotu, protože nakupujeme jak v obdobích růstu, tak v obdobích poklesu, a neriskujeme tak, že bychom zainvestovali zrovna v ne příliš výhodný okamžik, jako je tomu v případě jednorázových investic.



Jak ale ošetřit riziko, že zrovna v době, kdy budeme chtít peníze čerpat, dojde díky pádu na akciových trzích k poklesu hodnoty investice? Po 18 letech sice tak jako tak pravděpodobně bude hodnota naší investice i v době propadu vyšší než námi nainvestovaná částka, ale přesto pro nás nebude výhodné v tuto dobu finanční prostředky vybírat.



V případě, kdy máme jasně stanovený časový horizont, ve kterém budeme chtít s penězi nakládat, je vhodné využít takzvaných life-cycle fondů, tedy, přeloženo do češtiny, fondů životního cyklu. Tyto fondy, nebo life-cycle produkty fungují tak, že po větší část stanovené doby investování jsou investice směřovány do akciových fondů, ale s tím, jak se blíží časový horizont výběru peněz, jsou investice postupně přesouvány do nízkorizikových instrumentů, tedy do dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu. Přeinvestovány jsou jak dříve neinvestované částky, tak následné pravidelné investice. Několik let před koncem investičního horizontu tak začne docházet k takzvanému uzamykání zisků.



Namodelujme si tedy, jak může taková pravidelná investice do life-cycle fondu vypadat a jakou hodnotu investice v době, kdy Lucinka začne studovat vysokou školu, můžeme očekávat. Do výpočtu je třeba zahrnout i vstupní poplatky, které se u investic do akciových fondů pohybují ve výši 3-6 % z investované částky. Investiční společnosti nabízí za předplacení vstupního poplatku a za delší časový horizont slevy, předpokládejme tedy, že poplatek bude 4 %. Za 18 let nainvestujeme celkem 216 tisíc Kč a na poplatku zaplatíme 8 640 Kč.



Počítáme se zhodnocením v akciových fondech ve výši 10 % p. a. a v dluhopisových fondech ve výši 4,5 % p. a. Po započtení vstupního poplatku a výše zmíněných očekávaných výnosech bude míra zhodnocení 6,27 % p. a. a v době, kdy bude Lucince 18 let, budeme moci disponovat s částkou 448 tisíc Kč.