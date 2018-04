Myslete na daně už teď

Zaměstnanec s hrubým příjmem 20 tisíc korun měsíčně zaplatí ročně na daních přes 30 tisíc korun, na sociálním a zdravotním pojištění dalších 24 tisíc. Téměř třetinu příjmů tak vrátí státu na daních a pojistném.

Penzijní připojištění, hypotéka, stavební spoření či životní pojistka – to všechno mu může pomoci snížit daně. Podnikatelé navíc mohou jejich výši ještě výrazně ovlivnit nákupy různého vybavení potřebného k podnikání. Všechny kroky, které vedou ke snížení daní, je potřeba udělat ještě v tomto kalendářním roce. A podobně, jako to bývá u slev poskytovaných obchodníky, se z úspory Vyplatí se spořit na stáří Spoření do penzijního fondu a placení životního pojištění – to jsou dva základní způsoby, jak snížit daně.

Stát zvýhodňuje lidi, kteří sami myslí na své zabezpečení ve stáří. Daňový základ lze zmenšit maximálně o 12 tisíc korun za příspěvky zaplacené penzijnímu fondu a o stejně vysokou částku poslanou pojišťovně na životní pojistku. Celkové snížení daňového základu o 24 tisíc korun odpovídá konkrétní daňové úlevě od 3600 do 7680 korun. U penzijního připojištění lze částku potřebnou k maximální daňové úspoře poukázat fondu koncem roku jednorázově a v dalším období se zase vrátit k původně dohodnutým částkám.

„Nechápu, proč je má daňová úspora 1800 korun, zatímco mému synovi vracejí na daních 3840 korun, když si oba platíme životní pojistku s maximálním pojistným, které lze odečíst od daňového základu, tedy ve výši 12 tisíc korun ročně?“ ptá se Jaroslav Novák z Prahy. Vysvětlení není složité: každý se pohybuje v jiné kategorii příjmů. „Pokud má otec daňový základ do 109 tisíc korun, počítá se jeho úspora jako 15 procent z pojistného.

Syn má pravděpodobně vyšší příjmy, proto se z jeho 12 tisíc uspoří 32 procent,“ vysvětluje daňový poradce František Brabec. „Má-li vyšší příjem, víc na daních ušetří. Útěchou těm méně bohatým může být to, že všechny jejich daně se počítají jako nižší procento z příjmů, takže to zas taková nespravedlnost není,“ dodává daňový poradce. Koncem roku je čas na dobročinnost Další možností, jak snížit daňový základ, je darování peněz na charitu. Dobročinnosti se však meze nekladou – dar může být směřován nadaci pro léčbu leukemie, sportovnímu oddílu, popř. obci, ve které člověk žije, nebo být příspěvkem na speciální sbírková konta. Charitou lze snížit základ daně až o deset procent, dárci by však o výši svého příspěvku měli mít doklad pro svého zaměstnavatele, případně kontrolu z finančního úřadu. „Stane se, že si dárci myslí, že peníze, které nám teď darují, dostanou v dubnu od státu zpět jako daňový přeplatek. V tom případě jim musíme vysvětlit, že se mýlí,“ objasňuje Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. „Dar jim pouze sníží daňový základ, což je pro dárce zajímavé ve chvíli, kdy se jeho prostřednictvím dostane do nižšího daňového pásma.“

Snížit na poslední chvíli daňový základ mohou všichni, podnikatelé i zaměstnanci. Podnikatelé mají ještě jednu možnost – investovat do rozvoje své firmy, tím zvýšit výdaje potřebné k dosažení zisku a snížit zisk. Výhoda: kromě nižších daní zaplatí i nižší odvody ze sociálního a zdravotního pojištění. Zaměstnanci se platbám pojištění nevyhnou v žádném případě, platí vždy podle hrubé mzdy.

Koncem roku lidé řeší spíš Vánoce než daňová přiznání. A v březnu se pak rmoutí nad vysokými daněmi. Zbytečně.

