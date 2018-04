Myslete na prázdniny už teď, ušetříte

„Klienti mohou ve dvou ušetřit třeba až deset tisíc korun a pro děti je zájezd zdarma,“ uvádí tiskový mluvčí Fischera Dan Plovajko. „Předpokládáme, že si svou dovolenou během prvního momentu vybere přes třicet procent všech zákazníků,“ dodává. Ještě větší podíl zájemců očekává podle svého mluvčího Tomáše Brejchy Čedok.

Do konce února nejlevněji

Až na výjimky je klíčovým datem pro největší slevy konec února. Například u Čedoku oceňují včasný nákup do konce února snížením ceny o 13 procent, do konce března o 6 procent a do konce dubna o 5 procent. U Fischera je do konce února akce Garance nejnižší ceny. Místo odlišných výší slev v různých ubytovacích zařízeních a termínech cestovka zajišťuje, že pokud zájemce najde shodný zájezd u konkurence levněji, cenu srovná a ještě přidá 500 korun navrch.

Vítkovice Tours dávají do konce února slevy z ceny ubytování a stravování 15 procent, kdo se rozhodne do konce března, bude mít cenu o deset procent nižší. U cestovní kanceláře Blue Style mohou zájemci, kteří zarezervují pobyt do 28. 2., vzít například na Zakynthos s sebou dítě do 15 let zadarmo. Pokud klient cestovky rozhodnutí odloží o měsíc, bude mít tyto výhody jen u některých termínů odletů.

Proč už teď?

Výhodou rozhodnutí o dovolené v předstihu jsou nejen slevy, ale také největší výběr dovolené. „Zákazníci si vybírají z kompletní nabídky, kromě slevy často dostanou zdarma i další služby, třeba výlety,“ uvádí Libor Šugárek, obchodní ředitel Vítkovice Tours.

Může se stát, že budete rychlého rozhodnutí litovat, a jak se bude blížit datum odjezdu, rádi byste jeli jinam nebo změnili datum cesty. Většinou se dá zájezd změnit za poplatek, u CK Fischer je tato změna možná týden před odjezdem bez poplatku.

Když zájemce zvolí druhou levnou možnost, tedy cestování na poslední chvíli, nebude výběr tak široký. Může se navíc stát, že se větší skupina lidí, kteří chtějí cestovat spolu, do vybraného hotelu a místa nedostane. Kdo ale jede sám nebo ve dvou, může získat na last minute velkou slevu a letět na týden k moři i za šest tisíc korun.

Nakupovat dovolenou v předstihu neznamená hned uhradit celou cenu zájezdu. Stačí záloha, její výše je různá. U cestovní kanceláře Fischer stačí zaplatit 5000 korun na rodinu, obvykle však cestovky požadují třicet procent z celkové ceny.

Například u Čedoku platí, že čím později si dovolenou rezervujete, tím vyšší zálohu platíte. U zájezdů s vlastní dopravou stačí složit do konce února 30 procent z ceny objednaných služeb, od března už je to padesát procent. Zbytek se doplácí třicet dní před odjezdem.

Vybírejte s rozmyslem

Ani velká sleva za rychlý nákup dovolené by neměla otupit vaši pozornost. Samozřejmostí cestovní kanceláře by mělo být pojištění proti úpadku. Je však dobré všimnout si i dalších podmínek cesty, obsažených ve smlouvě. Zahrnují charakter ubytování a rozsah objednaných služeb včetně pojištění. To je velmi důležité a je vhodné se zamyslet nad tím, jestli je pojištění v ceně dostatečné. Zejména rodiny by měly myslet na pojištění storna zájezdu kvůli možným zdravotním komplikacím dětí.

Vybíráte si zájezd s předstihem i půl roku, nebo naopak dáváte přednost nabídce last minute? Co je podle vás výhodnější? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.