Mýty a fakta o životních pojistkách. Ne každý ví, co si sjednává

Mýtus: životní pojištění je spoření

Primární princip je pojištění života, čili hlavně zajištění vašich blízkých v případě, že by se s vámi něco stalo. Ať už je to vaše smrt, či výpadek práce kvůli úrazu či dlouhodobé nemoci, případně znemožnění dalšího výdělku v případě trvalé invalidity.

Spoření je až druhotné, je to takový bonus k pojistce. Výhodou je možnost daňových odpočtů, nepočítejte však s nějakým vysokým zhodnocením, už proto, že pojišťovna nezhodnocuje celé placené pojistné, ale nejprve si odečte náklady na rizika.

Kdo chce pouze spořit, pro toho jsou výhodnější investice rovnou do podílových fondů, případně může využít penzijního připojištění nebo stavebního spoření.

Mýtus: peníze dostanou jen příbuzní

Není to pravda, sice se většinou uzavírá životní pojištění, kdy je plnění určeno rodině, není to však podmínkou. Takzvanou obmyšlenou osobu si určujete sami a může to být klidně soused či milenka. V průběhu trvání pojistky můžete obmyšlenou osobu měnit.

Výhodou pojistky je to, že peníze, které má pojišťovna vyplatit, nepodléhají klasickému dědickému řízení a pozůstalí dostanou potřebné finance velmi rychle.

Mýtus: životní pojistku mohu kdykoliv zrušit s malou ztrátou

Záleží na tom, kdy smlouvu zrušíte. V každém případě však, pokud ukončíte smlouvu před uplynutím sjednané doby, počítejte se ztrátou.

Pokud dodržíte smluvní podmínky, dostanete takzvané odkupné. To vám vypočítají pomocí pojistně matematických metod k datu zániku daného pojištění. Jak vysoká částka to bude, záleží na tom, kolik let pojištění už máte za sebou.

Obecně lze říci, že v prvních letech trvání pojištění je částka velice malá, protože do její výše jsou započítány všechny náklady spojené s pojištěním. Teprve kolem půlky pojišťovací doby se dostanete na své, tedy zhruba dostanete tu částku, kterou jste zaplatili, ovšem bez jakéhokoli zisku.

Když vám pojištění nevyhovuje, je lepší než smlouvu rušit, přistoupit ve většině případů ke snížení pojištění na minimální částky, nebo dokonce požádat o přerušení placení, pokud je to v rámci produktu možné.

Mýtus: když si uzavřu životní pojistku, vždy ušetřím na daních

Snížit si daňový základ můžete, ale musíte splnit určité podmínky. Pojištění musí obsahovat spořicí složku, jde tedy o kapitálové nebo investiční životní pojištění.

Smlouvu navíc musíte mít uzavřenou minimálně na 5 let a do 60 let věku. Abyste si mohli odečíst od daňového základu ročně až 12 tisíc korun (a ušetřit tak 1 800 korun na daních), musíte dodržet minimální hranici pojistné částky. Ta je 40 tisíc korun u smluv od 5 do 15 let a 70 tisíc korun u smluv uzavřených na delší dobu než 15 let. Pozor, pokud smlouvu vypovíte předčasně, musíte státu veškeré daňové úspory vrátit.