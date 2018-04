Mýty a pověry kolem stavebního spoření aneb jaké chyby dělají nejčastěji klienti a prodejci

Zejména úvěrová část stavebního spoření je terčem občasných kritických poznámek vyplývajících z konkrétních zkušeností klientů. Obvykle se jedná o rozčarování nad dobou vyřizování úvěru, údajně přehnanými nároky na záruky, či zjištění, že vzhledem k finanční situaci není na úvěr vůbec nárok. Příčina je většinou ve špatně nastavených podmínkách při podpisu smlouvy a zejména v neznalosti základních pravidel poskytování úvěrů a meziúvěrů.Těžko vyčítat zákazníkům, že jim nejsou některé základní principy, například fungování meziúvěrů, srozumitelné, když nejsou jasné ani některým redaktorům finančních rubrik. Jako v loňském úvodníku peněžní přílohy nejmenovaného, zato velmi čteného deníku. Autor si připadal jistě vtipný, když označení finanční ÚSTAV v případě stavebních spořitelen vysvětloval právě na meziúvěrech tím, že si klient půjčující si vlastní peníze musí připadat jako blázen. Povrchní práce novinářů není určitě hlavní příčinou nedostatečné informovanosti čtenářů. Nepřesnými informacemi však někteří žurnalisté k vytváření nejasností a předsudků bezesporu přispívají. Když se do odborné diskuse přidá novinovým příspěvkem taková finanční kapacita jako režisér Břetislav Rychlík, je na pár dalších mýtů opět zaděláno. Mimochodem článek pana umělce v Zemských novinách o vlastní zkušenosti s vyřizováním úvěru je příznačný v tom, že zasvěcenému čtenáři rozlícený autor sám obnažuje svou neznalost základních pravidel.Bohužel ne ojedinělý je údiv nad dobou přidělení cílové částky, nad doplacením do padesáti procent či přespořením kvůli urychlení přidělení, nad požadavkem doložit řádně příjmy, nad nutností prokázat věrohodně vlastnictví zastavované nemovitosti, nad vinkulací pojištění nemovitosti ve prospěch spořitelny. A mohli bychom pokračovat. To všechno je samozřejmě součástí podmínek platných již v době uzavírání smlouvy. Viníkem v očích mistra, který jako prostý venkovan ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág působil přece jen přirozeněji, není samozřejmě nikdo jiný než spořitelna. Nezasvěcený však po přečtení v hospodě u piva podotkne, já to říkal, všichni jsou podvodníci.Přijde doba žádosti o úvěr či meziúvěr, což se často děje na poslední chvíli. Na rozdíl od služeb cestovní kanceláře zde last moment nepřináší slevu, ale problémy. Stavebního spoření se účastní milióny lidí a systém je tomu přizpůsoben. Spořitelny plánují pro jednotlivá období volné prostředky potřebné na vyplácení úspor či přidělení cílových částek. Vše se děje po měsíčních, u některých spořitelen čtvrtletních obdobích. Jak klientovi narůstá hodnotící číslo, zvyšuje se jeho možnost prostředky získat za stále výhodnějších úrokových podmínek.Se smlouvou je možné, v případě financování bydlení plánovaného na dřívější dobu pak dokonce nutné, různě pracovat. Vkládat mimořádné úložky, měnit variantu, mírně přespořit. Tyto kroky vedou ke kýženému urychlení přidělení cílové částky, neboť posouvají hodnotící číslo o další stupínky. Většinou i drobný zásah do průběhu spoření přinese významný posun. Kdo přijde na poslední chvíli a oznámí, že za měsíc staví, bude sdělením o přidělení částky za X čtvrtletí bezpochyby rozčarován.Tato námitka souvisí nejvíce s dodáním příslušných dokumentů, kterých po pravdě řečeno není zrovna málo. Především se dokládá schopnost splácet potvrzením o příjmech (u OSVČ je to daňové přiznání potvrzené FÚ). Pokud jsou v úvěrovém případu ručitelé, také oni prokazují příjmy. Důležitou součástí dokumentace je také doložení takového účelu úvěru, který zakládá nárok na jeho získání.V případě předávání dokumentů se většiny klientů musím zastat, protože praxe některých spořitelen při vyžádání si dokladů je někdy neuvěřitelná. Situaci navíc komplikuje, že s ohledem na různé nezajištěné částky a odlišné příjmové možnosti klientů se požadavky i u jednoho ústavu mohou lišit.Některé dodatečně vyžádané doklady jsou například následkem nedostatečné bonity zjištěné v prvním kole posuzování. Kompletní seznamy požadovaných dokladů by spořitelny měly mít k dispozici, nalézt je můžeme i na internetových stránkách. Podle nich lze zaškrtnout položky, které budou aktuální v daném případě.Požadavek na zajištění úvěru ručitelem, případně ručiteli, je kupodivu pro mnohé klienty překvapením, které se dozvídají až při žádosti o úvěr. Obvykle navíc, jak bylo řečeno, těsně před zahájením financování bydlení. Přitom se jedná o tak závažný parametr, že by měl být kritériem již při výběru spořitelny. Při včasném zjištění požadavků spořitelny by klient buď rozhodnutí neučinil, nebo si vybral instituci s vyhovujícími podmínkami, případně měl alespoň čas si ručitele opatřit. Obvyklá je v případě dostatečné solventnosti vzájemná pomoc klientů, třeba kolegů v zaměstnání. Například mladí lidé investující formou kombinace hypoték a stavebního spoření vysoké částky do vlastního bydlení si mohou ručit takříkajíc recipročně. Potřebnou solventnost pro tuto variantu raději znovu zdůrazňuji. Podobně důležitá pro včasné posouzení je schopnost splácet. Také takzvanou bonitu by si měl klient ověřit předem. Na úvěry není právní nárok, je nutné doložit, že schopnost půjčené peníze vrátit je reálná. Zajištění samo o sobě nestačí, solventnost odpovídající příslušné měsíční splátce je nutná. Přitom i v tomto případě existuje jednoduché řešení, jakým může být zvolení varianty přiměřené situaci. Méně bonitní klient bude asi raději splácet déle, ale s nižší měsíční splátkou. Naopak téměř neřešitelným problémem je prokazování příjmu podnikatele (OSVČ), který v minulém roce vykázal záměrně ztrátu a manželku má třeba na mateřské dovolené.Velmi populární téma mezi laickou i jak bylo výše uvedeno také odbornou veřejností. Přitom se jedná o zásadní nepochopení principu fungování produktu, který spořitelna nabízí jako vstřícný krok klientům požadujícím dřívější či okamžité získání půjčky na bydlení. Spořitelna skutečně půjčuje klientovi celou cílovou částku, ze které do doby přidělení řádného úvěru platí pouze úroky. Z vloženého vkladu ovšem nabíhají úroky a hlavně je připisována státní podpora. Náklady na meziúvěr jsou tak výnosy z vkladů významně sníženy.Příčinou problémů nejednoho klienta stavební spořitelny může být bezesporu nekvalitní práce poradce, v tomto případě spíše prodejce či agenta, při sepisování smlouvy. Nebudeme si nalhávat, že na trhu nepůsobí tisíce takových, jejichž jediným smyslem práce je získat co nejvyšší provizi. Nezřídka bohužel zcela bezohledně a na úkor klienta. Vinu nesou i jejich chlebodárci, často externí firmy, které se v řadě případů rozhodují při výběru partnera pouze podle výše provize. Některé spořitelny předhánějící se ve výši odměn prodejcům tento neblahý trend ještě podporují. Chyby ovšem plodí i někteří pracovníci samotných spořitelen resp. různí oblastní zástupci vystupující přímo pod hlavičkou finančního ústavu. Stavebním spořitelnám by každopádně prospělo, kdyby se kromě každoroční štvanice na nové statisíce klientů ve svých řadách soustředily více na kvalitu prodejních sítí a podvodníky tvrdě trestaly. A teď nemám na mysli takové, kteří by přímo klienta nějak okradli (třeba neoprávněně inkasovaným poplatkem navíc) či zpronevěřili jeho prostředky. Za podvod považuji i případy, kdy například slíbí evidentně chudé rodině miliónový úvěr na nový byt kvůli provizi z vysoké cílové částky ve sjednané smlouvě. Zejména u vyšší cílové částky sjednané za účelem pozdějšího získání úvěru by měl klient před podpisem smlouvy vědět, jestli má na splácení takového úvěru dostatečnou bonitu a zajištění.