Co si ohlídat, aby se vyšší mzda na brigádě neproměnila v nižší výdělek

Brigádníci by si měli důkladně spočítat, kolik si za měsíc vydělají, a jaké povinnosti se k takovému výdělku vážou.

1 Krátkodobá brigáda s výdělkem do 10 tisíc

Při krátkodobé brigádě s měsíční mzdou do 10 tisíc korun je nejvýhodnější uzavřít dohodu o provedení práce. Ta musí být uzavřena písemně a ještě před nástupem do práce by měl brigádník podepsat růžové prohlášení k dani, které ho opravňuje ke slevám na poplatníka, případně na studenta. Dostane pak přesně tolik, kolik si vydělal. Pokud růžové prohlášení nepodepíše, dostane méně peněz, protože za něj zaměstnavatel odvede daň z příjmu. Může tak přijít i o 1 500 korun.

Brigády - kde a za kolik Nejvíce brigádnických míst je ve stavebnictví, zemědělství či pohostinství. Odměna se pohybuje okolo stokoruny za hodinu.

Nejčastěji volné pozice pro studenty: recepční



číšník/servírka



uklízečka



stavební dělník



zedník Díky aktuální míře nezaměstnanosti hledají firmy brigádníky i na pozice, které normálně patří mezi trvalé pracovní poměry. Týká se to výroby, logistiky, prodeje, služeb i ajťáků. Nejlépe placené bývají brigády, kde vyplácejí bonusy za dosažené výsledky. 200 korun za hodinu lze vydělat prací:

v call centru



jako tester v IT firmách



jako odborný manuální pracovník

Zdroj: Annonce, McRoy

„Pokud by měsíční výdělek překročil byť jen o pár korun hranici 10 tisíc, je výše ztráty i několik tisíc. „Z takového výdělku se totiž musí odvádět nejenom daň, ale už i sociální a zdravotní pojištění,“ říká Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu eDane.cz.

Dohoda o provedení práce je omezena 300 hodinami za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele.

2 Celoroční brigáda

Pokud máte celoroční brigádu u jednoho zaměstnavatele, která vyžaduje odpracovat víc než 300 hodin ročně, je třeba uzavřít dohodu o pracovní činnosti. U té je ale už nutné počítat s odvody na pojistné.

„Dohody o pracovní činnosti sice nejsou omezeny počtem hodin, ale odvádí se z nich sociální a zdravotní pojištění. S vyšším výdělkem tak roste i daňové zatížení. Studentovi už se z hrubé mzdy odečítá zdravotní a sociální pojištění i daň z příjmu zmírněná měsíční slevou na studenta o 335 korun a na poplatníka o 2 070 korun,“ upozorňuje daňová poradkyně.

Výjimkou je pouze situace, kdy se jedná o takzvané zaměstnání malého rozsahu, tedy příjem do 2 500 korun měsíčně. V takovém případě se sociální ani zdravotní pojištění z dohody o pracovní činnosti neodvádí.

3. Přivýdělek při evidenci na úřadu práce

Řada absolventů nenajde svou vysněnou práci hned a skončí na úřadu práce. Než si najdou zaměstnání na hlavní pracovní poměr, přivydělávají si na brigádách. Kolik si ale může nezaměstnaný vydělat na brigádě, aby nebyl vyřazen z evidence úřadu práce?

„Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce si mohou přivydělat až do výše poloviny minimální mzdy. V současné době činí minimální mzda 11 tisíc korun, přivýdělek je tedy možný až do výše 5 500 korun,“ dodává Blanka Štarmanová, podle níž je ovšem v plánu novela zákona, která by měla přivýdělek pro lidi evidované na úřadu práce omezit. A to všem, kteří pracují na dohody o provedení práce.

Podáním daňového přiznání můžete vydělat

Povinnost podávat daňové přiznání mají jen ti studenti, kteří pracují v jednom měsíci pro několik zaměstnavatelů. Ti, co mají každý měsíc jinou brigádu nebo pracují jen pro jednu firmu, tak podávat přiznání nemusejí. Jen to někdy je škoda. Odevzdání formuláře se může vyplatit.

„Zaměstnavatel totiž z hrubé mzdy odváděl daň z příjmu a uplatňoval pouze měsíční slevu na poplatníka 2 070 korun a na studenta 335 korun, tedy dvanáctinu roční částky. U obou slev však platí nárok na jejich plnou výši, tedy 24 840 korun a 4 020 korun. V daňovém přiznání podaném po konci roku tak mohou studenti, kteří pracovali méně než 12 měsíců, zažádat o vratku daně,“ vysvětluje Blanka Štarmanová.

Stále platí, že rodiče pracujících studentů do 26 let mohou uplatnit slevu na dítě ve svých vlastních přiznáních nebo u zaměstnavatelů.