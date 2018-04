Mzda po návratu z mateřské dovolené

Zákon o odměňování zaměstnanců v podnikatelské sféře stanoví pouze obecná pravidla pro odměňování. Podle nich přísluší zaměstnanci mzda za práci stanovená podle její složitosti, odpovědnosti, namáhavosti a dosahovaných pracovních výsledků, a to bez ohledu na to, zda ji vykonává žena, či muž. Jestliže dostávají ve vašem podniku noví zaměstnanci výrazně vyšší mzdu než stávající, je to v naprostém rozporu se shora uvedenými zásadami. Zaměstnavatel zřejmě porušuje jedno ze základních ustanovení novelizovaného zákona o mzdě. Pro stanovení výše vaší mzdy po nástupu není rozhodující, k jakému zvyšování mezd v podniku během uplynulých let docházelo, protože v rámci obecného zvýšení mezd v podniku se nemuselo zvyšování mezd týkat všech zaměstnanců, nýbrž pouze těch, kteří splňovali stanovená kritéria. Zaměstnavatel by měl zvážit zvýšení vaší mzdy podle hledisek, která uplatňoval před vaším odchodem na mateřskou dovolenou. Když dojde k závěru, že váš výkon odpovídá nebo je srovnatelný s výkonem ostatních manažerů, kteří v podniku pracují, měl by vaši mzdu přizpůsobit mzdě, kterou manažeři v současné době pobírají.