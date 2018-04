Mzdy stagnují, nabídka benefitů je širší. Novinkou jsou psi v kanceláři

Pracovní trh v České republice roste a blíží se stavu před příchodem ekonomické krize v roce 2008. Míra nezaměstnanosti se poslední měsíce drží na zhruba 6 procentech.

„Česká republika je stále atraktivní lokalitou pro nové investory, největší příliv investic byl patrný zejména v oblasti výroby a stavebnictví. V dalších sektorech docházelo k rozšiřování stávajících kapacit, navyšování počtu otevřených projektů nebo činností, zejména pak v oblasti informačních technologií či v centrech sdílených služeb,“ komentuje výsledky aktuálního průzkumu ředitel Hays Česká republika Ladislav Kučera. V průzkumu odpovídalo 400 společností a 1 500 potenciálních uchazečů o zaměstnání.

Nadále podle Ladislava Kučery roste poptávka po kandidátech - specialistech. Jenže ti nejsou k mání a obsadit mnoho nabízených míst je velký problém. „I přes výrazný nárůst volných pracovních pozic a jisté obtížnosti tyto pozice obsadit však firmy zatím nepřistoupily k výraznému zvyšování mezd,“ doplňuje Ladislav Kučera. Plošné navyšování mezd přitom personalisté předpovídali na konci loňského roku.

Chceme pracovat z domova a chceme dovolenou navíc

V současnosti platí, že spíše než na výši mzdy slyší uchazeči na pověst firmy, její firemní kulturu a hlavně na zajímavé benefity. Jaké to jsou? Nejvíce láká dovolená navíc, flexibilní pracovní doba, možnost pracovat z domova a takzvané sick days tedy zdravotní volno. Nízký zájem projevují zaměstnanci naopak o firemní akce, příspěvky na kulturu, MHD či dovolenou.

Zhruba polovina firem se tak chystá benefity upravovat. A další pětina firem chce ke stávající nabídce přidávat benefity nové. V současné době je skladba benefitů tradiční, i když se začínají objevovat nové trendy. „Stravenky jsou typické pro 93 % firem, následuje mobilní telefon u 81 % firem, těsně sledován dny dovolené navíc (76 %), firemními akcemi (75 %) a flexibilní pracovní dobou a jazykovými kurzy (shodně 73 %). Tolik žádanou práci z domova umožňuje 49 % firem, nikoli však plošně, obvykle se váže ke konkrétním pozicím. Stejný počet firem poskytuje též zdravotní volno,“ říká Ladislav Kučera.

Novinkou letošního roku se stává kancelář přístupná domácím mazlíčkům, takzvaná „pet friendly office“, nově ji zavedlo více než 7 % respondentů. Stále častěji firmy nabízejí také nadstandardní lékařskou péči či občerstvení na pracovišti. Zvláště rodiči hodně ceněný benefit v podobě firemní školky nabízejí zatím jen 3 % dotázaných zaměstnavatelů.

Tradiční platový průzkum společnosti Hays monitoruje situaci v jednotlivých sektorech. Přibližuje, jací kandidáti jsou nejžádanější a jaké mzdy mohou očekávat:

1 IT a telekomunikace

Oblast informačních a komunikačních technologií je jedním z nejvýznamnějších sektorů české ekonomiky. Řada firem z nejrůznějších zemí světa v současné době cílí svá vývojářská centra právě do České republiky, a to zejména do Prahy a do Brna.

Hlavním důvodem jsou finance. Finanční náklady na založení IT centra, včetně nákladů mzdových, jsou v České republice jedněmi z nejnižších v Evropě. IT odborníci si mohou vybírat z řady nabídek, uchazeči jsou na trhu volní jen necelé dva týdny.

Platy IT specialistů stále rostou. Programátoři berou v průměru mezi 65 až 75 000 měsíčně. „V průběhu roku jsme zaznamenali mírné zvýšení platů u juniorů i zkušených kandidátů, asi o 2,5 %. V souvislosti se současnými trendy jsou nejvíce poptávaní kandidáti v oblasti programování JavaScript, Java, C++, IT security, cloudových řešení a v oblasti CRM a ERP systémů. Poptávka po specialistech bude mít stoupající tendenci i nadále, počet volných pozic by se mohl zvýšit o dalších 20 %,” uvádí Ladislav Kučera.

Příklady mezd:

Programátor 40 tisíc



Administrátor 50 tisíc



SAP specialista 90 tisíc



Projektový manažer 90 tisíc



2 Výroba, strojírenství a logistika

Počet volných pozic ve výrobě roste, uchazečů je však málo. Dvě pětiny firem hlásí nárůst výroby a tedy i nábor nových pracovníků. Ve výrobě je dlouhodobě rostoucí poptávka po kvalifikovaných pracovnících, ale i po dělnících.

Nejžádanější profesí jsou vývojoví konstruktéři pro technologická centra. Na tyto pozice firmy hledají vysoce kvalifikované uchazeče jak lokálně, tak ze zemí EU i z mimoevropských států. Se zvýšenou poptávkou ze strany zaměstnavatelů se ovšem nadále prohlubuje nedostatek technicky vzdělaných pracovníků a absolventů.

Průmyslové prostředí si drží mzdy na srovnatelné úrovni jako v loňském roce, firmy spíše hledají atraktivnější benefity a jiné nefinanční složky. Mezi nejčastěji nabízené patří příspěvky na dopravu či relokaci, 5 týdnů dovolené, jazykové a odborné kurzy a smlouva na dobu neurčitou.

Příklady mezd:



koordinátor nákupu 26 tisíc



ředitel nákupu 80 tisíc



logistický specialista 32 tisíc



vedoucí distribučního centra 85 tisíc



vývojový konstruktér s praxí do 5 let 50 tisíc



3 Centra sdílených služeb

Centra sdílených služeb rostou, Česká republika stále drží status atraktivní lokality. Zájem investorů o nová centra se šíří z Brna a Prahy také do regionů. Firmy hledají hlavně kandidáty, kteří kromě angličtiny hovoří také německy či francouzsky. Nově se objevuje i poptávka po jazycích zemí východní Evropy i Blízkého východu, konkrétně po bulharštině, rumunštině, řečtině, litevštině, turečtině či hebrejštině.

Mzdy v odvětví se nepatrně navýšily, a to především u řadových pozic, manažerské odměny se drží na stejné úrovni v porovnání s loňským rokem. Výši platu však ovlivňují jazykové schopnosti uchazeče. U pozic s využitím skandinávských jazyků se mzda pohybuje zhruba o 20 % výše než u pozic pouze s angličtinou. Velmi poptávaná němčina a francouzština pak mohou plat zvyšovat o 15 %.

Příklady mezd:

Specialista centra sdílených služeb 33 tisíc



Šéf týmu 45 tisíc



Hlavní manažer 90 tisíc

4 Stavebnictví a reality

Developerské firmy poptávají projektové manažery a specialisty na oblast správy. Nově pozorujeme zájem o expandéry či akvizitory, tedy kandidáty, kteří jsou schopni přinést nové pozemky či projekty v různé části projektového cyklu.

“Stavební společnosti se už nesnaží získat zakázky za cenu nesmyslně nízkých tendrových nabídek, které často vedou k jejich zániku, naopak si projekty, kterých se budou účastnit, pečlivě vybírají. Možná netradičně, ale o to více sílí zájem o stavbyvedoucí a projektové manažery v železniční výstavbě, kdy tento trend souvisí s velkým přílivem státních a unijních dotací,“ doplňuje Ladislav Kučera.

Oblast realit a stavebnictví je velmi dynamická, takže kandidát, který by uvažoval o změně, požaduje finanční posun alespoň o 10 až 15 %, nově se objevuje velký důraz na bonusovou složku. U developerů jsou standardem odměny ve výši 2-4 měsíčních platů, v extrémním případě se může jednat o bonus ve výši celého ročního platu.

Příklady mezd:

Rozpočtář/Přípravář 35 tisíc



Projektový manažer 50 tisíc



Technický ředitel 90 tisíc



5 Obchod a marketing

Počet pracovních nabídek v obchodních odděleních se zvýšil. Firmy dokážou ocenit výjimečnost uchazeče. Mzdy zůstávají stabilní, zaměstnavatelé jsou však za profesionály v oboru ochotni připlatit. Klíčovými faktory jsou v tomto případě dobré obchodní výsledky z předešlého zaměstnání, relevantní pracovní zkušenost, ideálně ze stejné pozice a s obdobným produktem a osobnostní rysy.

V řadě společností dochází ke stagnaci mezd manažerů, tento trend je nejvýrazněji patrný v segmentu finančních služeb. U platů manažerů v retailových organizacích došlo dokonce k poklesu, v některých případech až o 20 %.

U marketingu je současným trendem on-line, který tvoří podstatnou část poptávky. Specialistů a nadšenců v oblasti digital je stále málo v porovnání s potřebou trhu, což tlačilo platy v oblasti on-line marketingu vzhůru. Zkušený uchazeč si nyní v porovnání s předchozími lety může polepšit zhruba o 10 %.

Příklady mezd v maloobchodě:

Prodavač 23 tisíc



Obchodní reprezentant 25 tisíc



Account manažer junior 50 tisíc



Marketingový asistent 30 tisíc



PR manažer 60 tisíc



Marketingový manažer 120 tisíc



6 Finance a účetnictví

Sektor financí a účetnictví zažívá boom, je dostatek pozic i uchazečů. Trh je v oblasti Financí a účetnictví letos podstatně silnější než v předchozích letech. Pozic přibývá, více je i seniorních rolí, včetně těch s regionálním přesahem. Znalost angličtiny zůstává nezbytností.

Mezi často obsazované pozice patří účetní se znalostí kompletního účetnictví, ale také mzdové účetní s velmi dobrou angličtinou. Zvýšila se poptávka po zkušených kandidátech z oblasti finančního a business controllingu s pokročilou znalostí Excelu a vynikajícími jak analytickými, tak i prezentačními a komunikačními dovednostmi.

S nedostatkem kvalitních a jazykově vybavených kandidátů se potýkají hlavně společnosti v regionech. U platů došlo k mírnému navýšení, a to především u farmaceutických a výrobních společnostech.

Příklady mezd:

Účetní junior 26 tisíc



Finanční kontrolor s dvouletou praxí 40 tisíc



Auditor s více než čtyřletou praxí 80 tisíc



7 Bankovnictví

Sektor bankovnictví a finančních investic je málo dynamický. V letošním roce pozorujeme sice zvýšenou aktivitu, oživení je ale v porovnání s ostatními sektory mírné.

Novinkou v oblasti bankovnictví je vysoká poptávka po zkušených kandidátech z oblasti regulatoriky v souvislosti s požadavky České národní banky a jiných regulátorů (například EU). Nejčastěji se objevuje poptávka po uchazečích na pozice v auditu a také na role specialistů se znalostí určitého nástroje nebo problematiky. Pokles poptávky naopak pozorujeme u pozic úvěrových analytiků.

Mzdy zůstávají na podobné úrovni jako v minulých letech. Uchazeči o místa se snaží dostat spíše do malých bank, které nabízejí lepší ohodnocení než velké bankovní domy. Problémem zůstává u zaměstnanců angličtina.

Příklady mezd:

Analytik s praxí dešlí než tři roky 60 tisíc

Auditor s praxí delší než 5 let 100 tisíc



8 Administrativa, HR a právo

Význam HR pozic ve firmách nadále roste, vyšší mzdu mají HR specialisté i právníci. U uchazečů firmy hodnotí zejména jazykovou vybavenost, zkušenosti, zvláštní důraz pak kladou na osobnostní rysy a kvality.

Personální (HR) oddělení v řadě firem prochází výraznou proměnou. Kompetence i požadavky na HR specialisty se zvyšují. Společnosti stále častěji zavádějí business partnering model a vytvářejí pozice partnerů, jejich náplň práce i role se však v závislosti na typu firmy liší.

Zásadní boom již od loňského roku zažívá segment právních služeb, především je vysoká poptávka po zaměstnancích s různou úrovní znalosti compliance, od juniorních po seniorní kandidáty, firmy hledají také interní právníky.

V administrativě patří mezi nejpoptávanější pozice recepční, odborné či executive asistentky a office manager, často v kombinaci s finanční rolí či facility managementem. U těchto pozic jsou klíčové získané zkušenosti a praxe, znalost anglického, případně jiného jazyka a osobnostní předpoklady.

Příklady mezd: