O konečné částce na výplatní pásce rozhoduje řada faktorů. Jak ukázalo srovnání hrubých mezd, provedené společností Trexima, záleží i na tom, ve které části republiky člověk pracuje. Nejvyšší mzdy mají lidé v Praze. Zatímco u některých profesí jsou rozdíly nepatrné, u jiných velmi výrazné. Například vedoucí pracovníci hospodářských a finančních útvarů pobírají v průměru v Česku hrubou mzdu ve výši 42 622 korun, v Praze je tento průměr 58 421 korun a v nejslabším z ostatních krajů, jihlavském, jen" 34 069 korun. "Platí přitom, že zřetelné rozdíly v odměňování se projevují jen mezi Prahou a ostatními kraji, mezi nimi navzájem však jsou podstatně menší rozdíly, vysvětluje Vladimír Smolka z Treximy Zlín." Podle posledního platového průzkumu společnosti PricewaterhouseCoopers jsou v Praze platy vyšší v průměru o 27,4 procent oproti ostatním regionům České republiky. Je to dáno relativně nízkou nezaměstnaností v Praze a širokou nabídkou pracovních míst. Poptávka po nových zaměstnancích zvedá obecnou úroveň platů, které firmy nabízejí příchozím i svým stávajícím zaměstnancům s cílem předcházet nákladné fluktuaci," soudí konzultant firmy Pavel Sedláček.Některé podniky, které mají pracoviště v různých místech republiky, stanovují už strategii výše nástupních platů s ohledem na místní životní náklady a situaci na trhu práce. Nástupní platy řadových pracovníků v McDonald´s jsou mimo Prahu tak o pět až patnáct procent nižší než v Praze a průměrné platy si udržují stejnou proporci," vysvětluje tisková mluvčí Drahomíra Jiráková. Konkrétní výše platů v restauracích se v jednotlivých lokalitách řídí situací na místním trhu práce a odráží i celou řadu dalších faktorů, jako je nezaměstnanost, kvalifikace pracovní síly, pracovní zvyklosti, dopravní dostupnost pracoviště a podobně," doplňuje Drahomíra Jiráková. "Je to záležitost trhu, v Praze dokonce u některých profesí převyšuje nabídka práce poptávku, a tak jsou odměny vyšší," souhlasí také Luboš Maštalíř, manažer personální společnosti Index plus. Podle jeho názoru se v budoucnu odměňování vyrovná, ale určit časový horizont sbližování odměn je těžké. "Hodně záleží na rozvoji investic v dalších krajích, s těmi souvisejí pracovní příležitosti i odměňování," doplňuje Maštalíř.Konkrétní výše odměňování jednotlivých profesí ale není daná jen sídlem podniku. Ovlivňuje jí podle Vladimíra Smolky také koncentrace určitých profesí v kraji, odvětvová struktura i vznik či zánik podniků v určité lokalitě. Již řadu let zvedají například průměrné platy ve Středočeském kraji u vybraných profesí mzdy zaměstnanců podniku Škoda Auto. "O platech hodně rozhoduje ekonomická síla společnosti a její aktuální 'boom' na trhu, takové společnosti pak mohou pracovníky lépe zaplatit a získat tak na trhu nejkvalitnější pracovní sílu," říká ředitelka personální společnosti Mercury Group Alice Hamidová. Největší rozdíly mezi Prahou a ostatními regiony jsou podle zjištění PricewaterhouseCoopers právě v kategoriích vrcholového managementu a personalistiky, kde se liší až o 38 procent, následovaných finančními odborníky s rozdílem až 36 procent. Také pracovníci v administrativě a službách mohou v Praze počítat až s o dvacet procent vyšším platem než v jiných místech republiky.Každý líc má ale také svůj rub. V tomto případě jsou jím životní náklady, které jsou celkově v Praze a velkých městech vyšší než jinde. Týká se to například nákladů na bydlení či městskou dopravu, naopak díky supermarketům se dají levněji obstarat potraviny a drogistické výrobky.