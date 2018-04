Průzkum mezd specialistů: u nás rostly nejrychleji, ale vítězem nejsme

Evropské ekonomice se v několika posledních letech dařilo. Řada zemí hlásila oživení trhu, růst hrubého domácího produktu, nižší nezaměstnanost a samozřejmě i růst mezd či platů napříč obory.

Podle mezinárodního průzkumu personálně poradenské společnosti Hays rostly mzdy nejvíce specialistům, a to zvláště těm v České republice. „Sledovali jsme platy office managera v administrativě, Java vývojáře v IT, obchodního reprezentanta a finanční účetní, a to v celkem sedmi evropských zemích - u nás, v Polsku, Maďarsku, Belgii, Nizozemsku, Španělsku a Portugalsku,“ přibližuje průzkum ředitel Hays Czech Republic Ladislav Kučera.

Mzdy za posledních pět let rostly ve všech zemích a ve všech odvětvích, někde o jednotky procent, jinde o desítky. Nejvíce pak u nás, a to o celých 31 procent. Jde o přilepšení o více než 14 tisíc korun měsíčně. „Česká republika patří mezi země, kde ekonomika v loňském roce rostla nejrychleji a velmi rychle stoupal i počet volných míst, což se odrazilo i na odměnách,“ dodává Ladislav Kučera.

Za námi je pak Maďarsko, kde mzdy vzrostly v průměru o 22 procent a pak Polsko s 19 procenty a Španělsko se 13 procenty. V Nizozemsku si polepšili o 7,5 procenta, v Belgii o čtyři a nejmenší růst byl v Portugalsku, pouze dvě procenta.

Nejvýraznější nárůst platů zaznamenala oblast IT a pozice Java vývojáře. U nás v tomto oboru od roku 2011 vzrostla mzda o téměř 43 %, v Maďarsku o 33 %, v Polsku a ve Španělsku o 21 %.

Výrazně si polepšili i maďarští obchodníci – o více než 57 %. Češi a Poláci jsou v závěsu s průměrným růstem mzdy o 25 %.

Účetním nejvíce rostla mzda v České republice (29 %), v Polsku (25 %) a ve Španělsku (14 %). V administrativě, na pozici Office Managera si polepšili opět nejvíce Češi (20 %), Belgičané (14 %) a Poláci (10 %).

Rozdíl o desítky tisíc měsíčně

Jakkoliv se tato statistika jeví pro české zaměstnance optimisticky, v reálných mzdách však stále většině evropským státům konkurovat nemůžeme. Jednoznačně nejvyšší platy mají zaměstnanci v Belgii, kde se díky stabilní ekonomice mzdy příliš nezměnily a drží se na podobné úrovni již několikátým rokem. Podobnou stabilitu si drží také Nizozemsko.

Země Office manager (5 let praxe) Java vývojář(5 let zkušeností) Finanční účetní (2 roky zkušeností) Obchodní zástupce (2 roky zkušeností) Belgie 123 750 130 500 78 750 72 000 Nizozemsko 70 200 101 250 70 200 66 150 Španělsko 67 500 90 000 54 000 54 000 Portugalsko 56 250 56 700 31 500 37 800 Polsko 68 090 105 230 30 950 46 425 Maďarsko 50 400 90 000 40 500 49 500 Česká rep. 60 000 100 000 35 000 50 000 Zdroj: Hays Pozn.: současná základní hrubá měsíční mzda bez bonusů v hlavních městech jednotlivých zemí

Portugalská ekonomika se nadále potýká s problémy, nicméně pracovní trh tyto potíže až tolik nereflektuje. Míra nezaměstnanosti klesá a nejistota mizí. Nejvíce volných pozic je v oblasti obchodu, výroby a informačních technologií. Platy zde rostly v řádech jednotek procent téměř ve všech oblastech.

Ekonomická krize ve Španělsku trvá již od roku 2008 a trh práce trápí vysoká nezaměstnanost, která v některých oblastech dosahuje až 30 %. Od roku 2015 dochází k postupnému zlepšování situace, nicméně velmi pomalu. Kvůli absenci vlády byly investice pozastaveny. I tak však mzdy rostly výrazně, ve sledovaných odvětvích v rozmezí od 7 do 21 procent.