Mzdy, které vám dluží firma, vyplatí úřad práce. Ale jen tři

Zaměstnanci teď mají především větší naději, že se dostanou aspoň k částečné náhradě nevyplacených mezd. Aby jim úřad práce uhradil maximálně tři mzdy, které jim firmy dluží, musí splnit několik podmínek.

První z nich je, že mohou požádat o uhrazení dlužných mezd jen za období tří měsíců před a tří měsíců po kalendářním měsíci, ve kterém byl na jejich zaměstnavatele podán insolvenční návrh. Žádost lze podat i v případě, že bylo před zahájením insolvenčního řízení vyhlášeno moratorium neboli dočasná ochrana před věřiteli.

Firma nemusí dlužit mzdu tři měsíce za sebou. Zaměstnanec si může vybrat ze sedmiměsíčního období za které měsíce by chtěl po úřadu práce uhradit mzdu. Pokud byl například insolvenční návrh podán v květnu, je možné o úhradu nezaplacených mezd žádat úřad práce za tři měsíce v termínu únor až srpen. Je na vás, které tři měsíce si vyberete. Mohou to být mzdy například za únor, duben a červen.

Jaký je finanční limit?

Nicméně i nadále platí omezení. Úřad práce uhradí pouze tři nezaplacené mzdy do výše 35 313 korun za jeden měsíc. Výši této částky, která platí až do 30. 4. 2010, každoročně určuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Úřad práce tak může za tři měsíce zaměstnanci vyplatit nejvýše 105 939 korun.

"Do těchto tří měsíců se vám započte i odstupné, tedy pokud na ně máte nárok. Nečekejte však, že od úřadu práce dostanete částku, jakou byste podle zákona měli dostat od firmy, a tedy ve výši tříměsíční průměrné mzdy," upřesňuje advokát Jiří Urban z Advokátní kanceláře Tomáš Rašovský. Celou úhradu odstupného vám totiž úřad práce přičte k poslednímu měsíci, ve kterém jste u zaměstnavatele pracovali a za který vám dluží. Například dluží-li vám měsíční mzdu ve výši 15 000 korun, dostanete od úřadu práce na odstupném jen 20 313 korun. Dohromady tedy zákonné maximum 35 313 korun.

Co potřebujete k doložení svých nároků

Kvůli nezaplaceným mzdám a odstupnému se můžete písemně obrátit na kterýkoli úřad práce. Formuláře najdete zde. K žádosti o úhradu dlužné mzdy je podle advokáta z kanceláře Tomáš Rašovský potřebné vždy doložit opis pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti. Dále by to měly být doklady, jimiž prokážete výši nezaplacené mzdy, v první řadě mzdové listy.

"Na úřad práce se kvůli nezaplaceným mzdám musíte obrátit do pěti měsíců a 15 kalendářních dnů po datu, kdy úřad práce zveřejnil na úřední desce informace soudu o zaměstnavateli, na jehož majetek bylo vyhlášeno moratorium anebo na kterého byl podán insolvenční návrh," zdůrazňuje Jiří Urban omezení, po kterém ztratíte šanci získat dlužnou mzdu od úřadu práce. Znamená to například, že pokud úřad práce vyvěsil tyto informace v květnu, ještě v polovině října můžete podat žádost o uhrazení mezd.

Nečekejte dlouho

Se žádostí příliš dlouho neotálejte, jestliže tuto téměř šestiměsíční lhůtu propásnete, budete muset čekat, až insolvenční soud rozhodne, zda zaměstnavatel je či není v úpadku. Nebude-li v úpadku, měl by mít dostatek prostředků, aby vám dluh uhradil. Pokud padne rozhodnutí o úpadku, automaticky bude vaše nezaplacená mzda přihlášena do insolvenčního řízení. A to v té výši, jaká je uvedena v účetnictví zaměstnavatele.

Nebudete-li souhlasit se záznamy v účetnictví, písemně informujte insolvenčního správce. Ve výzvě byste měli uvést a také doložit, že vám zaměstnavatel dluží více, než uvádí jeho účetnictví. "Záleží pak na úvaze insolvenčního správce, jestli váš nárok uzná," zdůrazňuje advokát Jiří Urban. Jinak se s ním budete muset soudit. Maximum které můžete dostat od úřadu práce za nevyplacenou mzdu, je 35 313 korun za jeden měsíc

Žádejte i zpětně, ale jen do poloviny září

Nový zákon se nevztahuje jen na zaměstnance těch podniků, které začaly krachovat v posledních týdnech. Šanci dává například i pracovníkům skláren, které se dostaly do potíží už loni. I ti se nyní mohou obrátit na úřad práce, aby jim uhradil dlužné mzdy. "Tuto možnost mají ti, na jejichž zaměstnavatele byl v období od 1. září 2008 do 20. 7. 2009 podán insolvenční návrh nebo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení," vysvětluje Jiří Urban z Advokátní kanceláře Tomáš Rašovský. Žádost o zaplacení dlužných mezd je však pro ně omezená, je možné ji podat jen do 18. 9. 2009.