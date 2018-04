Mzdy nemusí být jediným příjmem rodiny

Vedle příjmů ze zaměstnání mohou řadě rodin pomoci kompenzovat životní náklady dávky státní sociální podpory. Díky růstu životního minima k 1. říjnu mnohé z nich vzrostou, zvýší se také počet rodin, jež na ně budou mít nárok. U některých dávek státní sociální podpory na výši příjmu nezáleží - dostanou je všichni, kdo o ně požádají a splní předepsané podmínky. Ty budou v některých případech zejména u rodičovského příspěvku měkčí než doposud.Mezi dávky, unichž nezáleží na příjmu rodiny a od počátku října se zvýší, patří rodičovský příspěvek, porodné, zaopatřovací příspěvek a pěstounské dávky. O tyto dávky se žádá na kontaktních místech okresních úřadů na předepsaném tiskopise. Osobní návštěva úřadu není bezpodmínečně nutná, potřebné doklady je možné zaslat poštou. Je však třeba dbát na to, aby byly vyplněny správně, protože další korespondencí s žadatelem se vyplácení dávek zbytečně zdržuje. Rodiny, které například již rodičovský příspěvek pobírají, o jeho zvýšení žádat nemusí. "To proběhne automaticky, žádat budou jen rodiny, kterým vznikne nárok nově," potvrzuje ředitelka odboru sociální politiky ministerstva práce a sociálních věcí Marie Kudlová.Je určen rodičům, kteří celodenně pečují o dítě do 4 let věku nebo o dítě dlouhodobě zdravotně postižené do 7 let. Výše rodičovského příspěvku se rovná 1,1násobku životního minima na výživu a ostatní základní osobní potřeby rodiče. Od počátku října budou rodiče dostávat měsíčně 2552 korun místo dosavadních 2409 korun a v případě studentů starších 15 let to bude částka 2695 korun místo 2541 korun. Výrazněji se zlepšují podmínky možného přivýdělku rodičů aniž o rodičovský příspěvek přijdou, mohou si měsíčně vydělat 3480 korun čistého, tedy 1,5násobek životního minima, zatímco dosud to bylo jen 2190 korun. Rodiče-podnikatelé dostávají rodičovský příspěvek zálohově a po uplynutí kalendářního roku je zúčtován podle skutečně dosaženého příjmu. Navíc rodiče mohou bez ztráty nároku na dávku po dobu pěti dnů v měsíci svěřit dítě na hlídání mateřské škole či jeslím, dosud to byly jen tři dny v měsíci. Studující maminky o příspěvek nepřijdou ani tehdy, pokud dítě nechávají hlídat během všech povinných přednášek. Pokud byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a přitom nesplnil podmínky pro jeho výplatu, musí ho za období, kdy mu nenáležel, vrátit okresnímu úřadu.Porodné náleží matce dítěte, případně jejímu manželovi, pokud žena zemřela. Je určeno také ženě, která převzala dítě mladší jednoho roku do péče nahrazující péči rodičů. Výše porodného závisí na počtu dětí, vzhledem k růstu životního minima a výpočtu dávky po 1. říjnu podstatně vzroste. Nárok na porodné může žadatel uplatnit již od 16 let věku.Dávka je určena k zabezpečení rodiny vojáka základní nebo náhradní vojenské služby, civilní služby nebo vojenského cvičení. Je stanovena jako 0,67násobek částky životního minima na osobní potřeby oprávněné osoby. Na tento příspěvek má nárok nezaopatřené dítě vojáka a také manželka vojáka, pokud pečuje o dítě do čtyř let, popřípadě do sedmi let, jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené anebo je manželka vojáka.Základní informace o podmínkách přiznání ostatních dávek státní sociální podpory přídavku na děti, příspěvku na bydlení, sociálním příplatku a příspěvku na dopravu - byly uvedeny v příloze Peníze dne 18. 9. 2001. Další informace, například o dávkách pěstounské péče, jsou na www.mpsv.cz.počet dosud po 1. 10.