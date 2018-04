Na alimenty nejsou tabulky

Každý případ výživného po rozvodu manželů je posuzován individuálně. „Může se stát, že stejně staré děti se stejnými potřebami a stejně výdělečnými rodiči mají různě vysoké výživné,“ říká advokátka Daniela Kovářová.

Například desetileté dítě, jehož otec vydělává okolo sedmnácti tisíc korun měsíčně, by mohlo dostávat podle advokátky 1500 až 3000 korun. Záleží mimo jiné na jeho zálibách či zdravotním stavu. Alimenty zvyšuje například alergie nebo používání kontaktních čoček. Také platí, že čím starší potomek, tím vyšší výživné. Prvním zlomem je sedmý rok dítěte, kdy jde do školy, pak nástup na střední a vysokou školu a u dívek i doba tanečních.

Co chce vědět soud

V Česku měsíčně pobírá alimenty přes 320 tisíc dětí. K některým se však dostávají se zpožděním, anebo vůbec. Rodiče se také dohadují o jejich výši. Problémy bývají i s partnery, kteří zatajují skutečnou výši svých příjmů, aby byly alimenty co nejnižší. Ve všech případech existují dvě řešení: buď přátelská dohoda, nebo soud. Jakmile se manželství rozpadne, padá většina starostí na toho, s kým dítě žije. Druhý přispívá.

NENECHTE SI UJÍT Hypotéka s životním pojištěním: ano, či ne?

Hledáte si tu nejvhodnější hypotéku a zaujala vás i nabídka hypotéky s kapitálovým životním pojištěním kvůli zmínce o výhodných daňových odpočtech? Poradíme vám, zda by se vám tato kombinace vyplatila. Zdaňování náhrad při pracovním úrazu

Jak je to se zdaňováním náhrad při pracovním úrazu? Kdy náhrady zdaňuje zaměstnavatel a kdy pojišťovna?

A zde bývá kámen úrazu. V případě, že se bývalí partneři nedohodnou, jak velký má být příspěvek, nastupují složitá soudní jednání a dokazování, kdo kolik vydělá a spotřebuje. Oba rodiče jsou přitom povinni přispívat na výživu dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů, oproti tomu dítě má právo se podílet na životní úrovni rodičů.

„To znamená, že pokud bude otcem dítěte vysoký manažer s příjmem kolem 200 tisíc korun měsíčně, může být odpovídajícím výživným i částka ve výši zhruba 30 tisíc korun. Byť tato suma zajistí potřeby nezletilého dítěte několikanásobně,“ vysvětluje advokátka.

Obvykle činí alimenty na jedno dítě řádově tisíce korun, spíše výjimečně několik desítek tisíc. Vtomto ohledu patří k „rekordmanům“ výživné pro dva syny moderátorky Mirky Čejkové a golfisty Alexe Čejky stanovené na 270 tisíc korun měsíčně. Soud se v každém konkrétním případě stanovení alimentů zajímá o příjmy obou rodičů, jejich majetkové poměry, pravidelné měsíční výdaje, ale třeba i o to, zda vyživují další osoby.

Potřebujete víc?

Co má dělat rodič ve chvíli, kdy výše alimentů přestává stačit třeba proto, že se zvyšuje inflace anebo dítě přechází na jinou školu a potřebuje víc peněz? „Výživné se automaticky v závislosti na inflaci nezvyšuje, rodič by měl sám sledovat situaci a na základě změněných okolností o zvýšení požádat,“ doporučuje pražský advokát Vojtěch Tříska. O zvýšení lze požádat zpětně za dobu maximálně do tří let.

Existuje ale i opačný případ. Když se rodič, který výživné platí, dostane do složité finanční situace a potřebuje alimenty snížit. To je možné, třeba když je dlouhodobě nemocný, nezaměstnaný a na základě toho se mu sníží příjem. Jiné je to v případě, že snížení příjmu je jen subjektivní, například u otce, který pracoval v zahraničí s platem okolo 100 tisíc korun. Výživné mu soud vyměřil na zhruba 20 tisíc korun. Když se vrátil do Česka, začal vydělávat méně, ovšem soud jeho žádost o nižší alimenty

zamítl s tím, že jeho plat je i přesto dostatečně vysoký.

Někde dlužit, nesplácet a jít si půjčit jinam – to už není tak snadné. Neuhrazené dluhy společně mapují banky, leasingové a splátkové firmy a nově i mobilní operátoři. Více ZDE.

Zatajuješ, kolik vyděláváš

Jak se zachovat v situaci, kdy existuje podezření, že bývalý partner zatajuje, kolik skutečně vydělá? Pochybnosti nastávají zejména v případě podnikatelů: nula na daňovém přiznání ještě automaticky nemusí znamenat skutečné nic v pokladně.

Bičem na rodiče, kteří by se chtěli povinnosti platit vyhnout, je zákon z roku 1998. Podle něj je rodič s příjmy z podnikání (jiné než závislé činnosti) povinen se soudem spolupracovat a sám doložit výši těchto příjmů hodnověrnými doklady. Jestliže bude „uhýbat“, hrozí, že soud stanoví výživné ve výši patnáctinásobku životního minima. Což dnes představuje téměř 65 tisíc korun. Přitom i druhá strana má možnost aktivně se zapojit do takového dokazování příjmů. Advokáti doporučují, aby žadatelé o výživné uvedli u soudu veškeré – i neověřené či nepodložené – informace o příjmech manžela. Soud má totiž zákonné možnosti, jak jiné subjekty (školy, banky apod.) přimět, aby mu podaly zprávu o oficiálních výdělcích.

Plať mi, řekne bývalý partner

Několik let po rozvodu přijde za bývalým manželem nebo manželkou druhý z partnerů, aby požádal o pravidelné výživné. Nikoli pro společné děti, nýbrž pro svoji spotřebu. Že je to nesmysl? Nikoli, taková možnost existuje a někteří rozvedení se ji pokoušejí využít.

Plzeňská advokátka Daniela Kovářová k problému říká: „V praxi jsem se setkala s případem, kdy se bezdětní manželé rozvedli a bývalá manželka vedená na úřadu práce požadovala od svého někdejšího manžela příspěvek.“

V tomto případě však neuspěla. Soud si totiž vyžádal zprávu úřadu práce. Z ní sice vyplývalo, že žadatelka se svým vzděláním v místě svého bydliště práci získá obtížně, ale zároveň by mohla najít zaměstnání ve 20 kilometrů vzdáleném městě. Protože žena tuto práci nepřijala, soud její žádost o příspěvek zamítl.

„Jsme dospělí, máme dvě zdravé ruce. Takže by nás po rozchodu nenapadlo, ať je to jakkoli bolestná záležitost svádící ‚nevinného‘ k pomstě, chtít po bývalém partnerovi pravidelné výživné,“ smýšlí velká část rozvedených. Majetkové záležitosti se obvykle

po rozvodu uzavírají jednorázovým vypořádáním a alimenty pro děti. Avšak najdou se i tací, kterým pravidelná renta není proti mysli. A nejsou to jen ženy, kdo cítí, že na ni mají nárok.

Často proto, že ztratili práci. Anebo mají prostě pocit, že se jim žije hůř než v manželství, jehož rozpad nezavinili.





Zajímáte se o možnosti placení výživného ze strany expartnera? Nebo vás zajímá, na jaké finanční výhody máte v maželství nárok? Podrobnosti naleznete ZDE .

reklama