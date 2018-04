Na burzu se dostane skoro každý. Zainvestujte si

I když si mnoho lidí myslí, že investovat do akcií na burze je něco složitého a je k tomu potřeba mít speciální vzdělání, nebo miliony na účtu, není to tak úplně pravda. Do akcií a jiných investičních produktů obchodovaných na burze se nedoporučuje investovat úplným začátečníkům, znalost principů fungování kapitálových trhů je nutná. V dostupné literatuře a různých seminářích organizovaných jak burzou, tak i brokerskými společnostmi, však nedostatek znalostí velmi lehce doženete.

Pokud patříte mezi ty, kdo se na obchodování na burze cítí a máte určité množství peněz (statisíce potřebovat nebudete), můžete se pustit do vydělávání. Je ovšem nutné podotknout, že zejména začátečníci musí počítat s tím, že ztráty jsou při obchodování běžné a tak je nejlepší si pro investování vyhradit částku, kterou můžete v případě ztrát oželet.

Bez brokera to nejde

Samotné investování do akcií je dostupné prakticky každému. Snad jediným omezením pro někoho může být skutečnost, že sami na burze investovat nemůžete, musíte k tomu využít služeb prostředníka, kterým je obchodník s cennými papíry - broker. Ten musí mít povolení od České národní banky a je členem burzy. To platí i pro domácí burzu, přes jejíž členy můžete obchodovat s domácími akciemi a jinými nástroji. Jednou z možností je také využít služeb některých bank.

Peníze, které investujete na kapitálových trzích, nejsou pojištěny proti výkyvům hodnoty akcií, které vyplývají z nabídky a poptávky po cenných papírech, ale v případě zkrachování obchodníka s cennými papíry jsou vaše peníze pojištěny do výše 90 %, maximálně však do 20 000 EUR.

Prvním krokem je podepsání komisionářské smlouvy, prostřednictvím které budete zadávat obchodníkovi příkazy k nákupu a prodeji cenných papírů apod. Smlouvu je většinou třeba podepsat přímo na pobočce, některé společnosti vám ale umožní uzavřít smlouvu prostřednictvím pošty, nebo internetu (zde jsou většinou nutné speciální certifikáty, případně ověřování u notáře). Ti, co mají účet ve Středisku cenných papírů, by si měli přinést výpis z SCP, na němž jsou evidovány emise akcie domácích akcií z devadesátých let. Jestli ho nemáte, bude vám založen. Pokud chcete obchodovat pouze s certifikáty, futures, nebo warranty, založení účtu v SCP nebude nutný. Pak už jen stačí poslat na účet obchodníka peněžní prostředky a můžete nakupovat a prodávat cenné papíry.

Samotné příkazy pak realizují makléři, kteří musí mít příslušnou licenci. S nimi můžete komunikovat buďto osobně, telefonicky, nebo přes internet. Internetové spojení je samozřejmě nejrychlejší a levnější, ale doporučuje se především zkušeným obchodníkům. Osobní a telefonický kontakt je sice nákladnější, ale zato oceníte osobní přístup a speciální služby, které vám osobní makléř může nabídnout. Na našem trhu působí několik obchodníků s cennými papíry, lišící se množstvím a druhem nabízených služeb, nebo cenami.

Nákup cenného papíru je velmi jednoduchý. Musíte brokerovi zadat (osobně, telefonicky, případně elektronickou cestou) název, nebo ISIN cenného papíru, množství a cenu, za kterou chcete, aby byl cenný papír nakoupen.

V současné době je prostřednictvím BCPP možné nakoupit, nebo prodat 31 akciových titulů (v blízké době přibude další), 119 dluhopisů, 26 certifikátů a warrantů a 6 futures kontraktů. Cenné papíry jsou kvůli větší transparentnosti rozděleny do tří trhů: Hlavní trh a oficiální volný trh, které dohromady tvoří oficiální trh s cennými papíry a speciální trh, kde se obchoduje s futures. Na hlavním trhu se obchoduje s nejlikvidnějšími tituly. Pro přijetí akcie na tento trh musí emitenti splňovat přísné požadavky a podmínky. Jsou na něm obchodovány akcie a dluhopisy. Ostatní cenné papíry jsou umístěny na oficiálním volném trhu, kde nejsou požadavky na emitenta tak přísné. Zde se obchodují kromě akcií i certifikáty a warranty.

Dále jsou cenné papíry děleny do obchodních skupin podle způsobu obchodování. První skupinu tvoří všechny akcie a dluhopisy s výjimkou těch, které jsou obchodovány v segmentu SPAD (Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů), druhou skupinu tvoří listinné akcie a dluhopisy a třetí skupinu tvoří akcie v segmentu SPAD. Do samostatných skupin jsou umístěny certifikáty (skupina 8), futures (skupina 9) a warranty (skupina 0).

Jak již bylo zmíněno, nejlikvidnějším segmentem trhu je SPAD, kde se obchodují jen ty nejzajímavější emise. Dostatečnou likviditu zde zajišťují členové burzy k tomu určeni, tzv. tvůrci trhu. Malý investor však má k těmto obchodům cestu prakticky uzavřenou. Důvodem jsou velké minimální objemy, ve kterých se zde cenné papíry obchodují. Pro každý CP je určen tzv. lot, což je jednotka nejmenšího obchodovaného množství (například 1000 ks).

Kromě toho probíhají na burze ještě automatické a blokové obchody. Automatické obchody se dále dělí na aukce a kontinuální režim. Nejzajímavější pro drobné investory je kontinuální režim, v rámci kterého mohou realizovat své obchody (minimální objem je stanoven na 1 ks). Obchodování zde probíhá denně od 9:25 do 15:55 na základě průběžného vkládání nákupních a prodejních objednávek a je uplatňován princip cenové a následně časové priority. To znamená, že nejdříve je vyrovnána objednávka s výhodnější cenou a v případě vložení více objednávek se stejnou cenou má přednost dříve vložená objednávka.

Dalším typem obchodů jsou obchody s využitím specialisty. Likviditu zde zajišťuje jeden tvůrce trhu a v současnosti se tyto obchody využívají pro obchodování s certifikáty a warranty. Posledním typem jsou obchody s futures kontrakty, kde dostatečnou nabídku a poptávku zajišťuje několik tvůrců trhu. U obchodů s využitím specialisty, i u futures kontraktů se využívá prostředí segmentu SPAD. Tyto obchody jsou ale, na rozdíl od segmentu SPAD, dostupné i běžným investorům.