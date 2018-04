Na bydlení dnes úspory nepotřebujete!

V Itálii, Belgii, Řecku či Finsku bydlí více než dvě třetiny lidí ve vlastním domě či bytě, v Irsku je to dokonce osmdesát procent rodin. V České republice si zatím zvolila bydlení ve svém necelá polovina obyvatel. Přitom současné podmínky, za nichž si lze na bydlení půjčit peníze, jsou velice příznivé.

Úroky pod čtyři procenta

Roční úrokové sazby půjček stavebních spořitelen klesly i pod čtyři procenta, přitom donedávna se pohybovaly okolo šesti procent. Hypotéku s úrokem garantovaným na pět let lze získat i za pět procent ročně. Protože se však sazba snížila na tak nízkou úroveň, stát pro letošní rok zrušil podporu hypotečních úvěrů určených na pořízení nových nemovitostí, která do konce ledna činila jedno procento. Zůstala pouze dvouprocentní dotace na starší domy a byty pro mladé do 36 let. Podle mluvčího ministerstva pro místní rozvoj Petra Dimuna se ale nyní hledá způsob, jak podporu hypoték opět obnovit.

Na trhu se objevily i levnější spotřebitelské úvěry na nemovitost. Zatímco běžně se u tohoto typu půjček pohybuje roční úroková sazba mezi 10 až 15 procenty za rok, Komerční banka například nabízí úvěr od 6,58 procenta od 100 tisíc korun a HVB s úrokem 5 až 6 procent od 400 tisíc korun.

Více lidí dosáhlo v poslední době na úvěr nejen díky jeho nižší ceně, ale také „přátelštějším“ podmínkám bank. Zájemce například již nemusí financovat třetinu nemovitosti ze svého, jak bylo běžné ještě před několika měsíci. Postačí mu dvacet nebo i deset procent a například Českomoravská hypoteční banka, Česká spořitelna či Komerční banka mají ve své nabídce dokonce stoprocentní hypotéku. Chybějící úspory lze navíc doplnit úvěrem ze stavebního spoření, případně speciálním spotřebitelským úvěrem na nemovitost.

Českomoravská hypoteční banka vychází také vstříc mladým lidem, kteří stojí na počátku své profesní kariéry. Nabízí totiž progresivně rostoucí splátky úvěru - zpočátku splácí mladý klient méně a s tím, jak se mu zvětšuje mzda, pravidelné platby bance narůstají.

Navzdory příznivějším podmínkám a nižší ceně slouží hypotéka stále především lidem s nadprůměrnými příjmy. A to zejména vinou ceny nemovitostí. Zatímco například Rakušan či Němec si pořídí za průměrný měsíční plat zhruba 1,5 metru čtverečního bytu, občan Velké Británie až 2,4 metru čtverečního, obyvateli České republiky stačí průměrná měsíční mzda na 0,7 metru čtverečního bytové plochy. „Prostor pro novou podporu hypoték tu tedy stále je,“ komentuje stav mluvčí ministerstva Petr Dimun.

… brzdí je však cena nemovitostí

Levněji, tedy řádově za statisíce korun, se prodávají především byty v panelových domech v méně atraktivních lokalitách, například na severu Čech či Moravy. Právě tam ale žije mnoho lidí na hranici životního minima. Ti nedosáhnou ani na menší půjčky. Nové byty v hlavním městě, případně jiných větších městech stojí i několik milionů korun, podobně jako rodinné domky. Cenu některých nemovitostí ve vyhledávaných místech, například v Praze, zvyšuje i očekávaný vstup země do Evropské unie, od kterého se obecně očekává zhodnocení domů a bytů. Někteří realitní makléři však upozorňují, že by mohlo dojít k opačné situaci. Majitelé nemovitostí je dnes „zadržují", protože počítají s budoucí vyšší cenou. Pokud ale tyto domy a byty budou chtít po vstupu do EU ihned prodat, převáží nabídka nad poptávkou a cena klesne.

O něco levnější v porovnání s nemovitostmi v osobním vlastnictví jsou dnes družstevní byty. Ty ale pomocí hypotéky financovat nelze. Na jejich pořízení je možné použít například úvěr ze stavebního spoření. Jeho poskytnutí se však podmiňuje mimo jiné pravidelným spořením.

Co je stavební spoření?

Stavební spoření patří k nejvýhodnějším způsobům uložení peněz. Vklady se zhodnocují o 1 až 3 procenta úroků ročně a státní podporu ve výši 25 procent z naspořené částky (nejvýše z 18 tisíc korun), tedy až 4500 korun za rok. To vše v případě, že spoříte nejméně pět let. Naspořené peníze lze použít na cokoli, nejen na bydlení.

Ke stavebnímu spoření patří i výhodně úročené úvěry - zhruba od 4 do 6 procent ročně, podle spořitelny. Ty je však třeba využít na bytové potřeby, například pořízení bytu či domu, na koupi podílu v družstvu či na opravy a rekonstrukce. O tento úvěr lze požádat po dvou letech spoření, po naspoření určitého procenta (obvykle 40 nebo 50 procent) takzvané cílové částky (suma zhodnocených úspor a úvěru, která se stanoví ve smlouvě o stavebním spoření) a dosažení takzvaného hodnoticího čísla (vnitřní hodnocení klienta stavební spořitelnou). Dříve je možné získat dražší překlenovací úvěr.

Na trhu působí šest stavebních spořitelen: Českomoravská stavební spořitelna, Hypo stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, Wustenrot stavební spořitelna.

