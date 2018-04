Na bydlení lze získat úvěr ve výši až 300 tisíc korun s 2% úrokovou sazbou

Tyto nízkoúročené úvěry poskytuje Státní fond rozvoje bydlení. V současnosti existují tři typy, které se od sebe liší svými parametry, podmínkami kladenými na žadatele a především účelem použití, na který jsou určeny. Jejich společným požadavkem je, aby v roce podání žádosti o úvěr nedovršil žadatel 36 let věku. Jedná se o následující úvěry:

* 300 tisíc korun pro mladé rodiny na pořízení bydlení (podle nařízení vlády č. 616/2004 Sb. a č. 427/2006 Sb.)

* 150 tisíc korun na úhradu části nákladů spojených s modernizací bytu nebo rodinného domu (podle nařízení vlády č. 28/2006 Sb.)

* 200 tisíc korun na novou bytovou výstavbu (podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb.)

300 tisíc korun pro mladé rodiny na pořízení bydlení

Ze všech tří úvěrů je nejoblíbenější, jelikož má nejvýhodnější parametry. Půjčit si lze nejvyšší částku, splácet jej lze nejdelší dobu, velikost bytu není nijak omezena a především jsou možnosti jeho využití širší než u zbývajících dvou úvěrů. Když se v roce 2005 začal poskytovat, říkalo se mu také „novomanželská půjčka“. SFRB poskytl již 13 470 těchto úvěrů, jejich průměrná výše se blíží maximální možné a činí 292 tisíce korun. Úspěšnost žadatelů je vysoká. Pro nedostatek bonity byla zamítnuta pouze přibližně tři procenta z celkového počtu žádostí.

Cílem úvěru je podpořit mladé rodiny, které chtějí vlastní bydlení, použít jej však lze i na pořízení družstevního bytu. „Rodinný aspekt“ je zdůrazněn vymezením okruhu možných příjemců, kteří úvěr mohou získat – buď musí jít o manžele, nebo o osoby pečující o dítě. Podpora rodiny či pokus ukázat jakousi snahu o propopulační politiku má být vidět například v tom, že za narození dítěte získá dlužník "odměnu": je-li byt pořizován výstavbou nebo koupí, bude v případě narození dítěte v době po uzavření úvěrové smlouvy nesplacená jistina snížena o 30 tisíc korun za každé narozené či osvojené dítě.

300 tisíc korun na pořízení nového bytu většinou stačit nebude, i když v některých regionech může znamenat i podstatnou část ceny pořizované nemovitosti. V každém případě však tento úvěr může být vhodným doplňkem k hypotéce či úvěru ze stavebního spoření. Proto ti, kdo na něj mají nárok, by si neměli nechat ujít příležitost získat úvěr s úrokovou sazbou 2 % zafixovanou po celou dobu splatnosti. K zajištění se nejčastěji využívají ručitelské závazky, mimořádné splátky jsou možné, v případě potřeby lze splácení až na dva roky přerušit.

Podmínky pro poskytnutí úvěru

Úvěr je poskytován zájemcům, kteří:

* žijí v manželství, jestliže alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti nedovrší věku 36 let, není však rozhodující, který z manželů podá žádost o úvěr

* osobám, které nežijí v manželství, v roce podání žádosti nedovrší věku 36 let a trvale pečují alespoň o jedno nezletilé dítě (může jít i o dítě osvojené)

Úvěr nelze poskytnout:

* je-li žadatel nebo druhý z manželů vlastníkem bytu, bytového domu, rodinného domu nebo nájemcem družstevního bytu

* téže osobě opakovaně

* na výstavbu nebo pořízení bytu, na který byl úvěr Státním fondem rozvoje bydlení již poskytnut

Na co lze úvěr použít

* na výstavbu bytu a bytu v rodinném domě

* na výstavbu bytu formou změny stavby, kterou vznikne byt z prostorů původně kolaudovaných k jiným účelům než k bydlení

* na koupi bytu a rodinného domu s jedním bytem

* k úhradě za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu

* k úhradě členského vkladu do bytového družstva, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu

Podmínky a parametry všech tří zmíněných úvěrů od Státního fondu rozvoje bydlení jsou v následující tabulce:

typ půjčky úvěr pro mladé rodiny úvěr na modernizace bytu úvěr na novou bytovou výstavbu vládní nařízení č. 616/2004 a 427/2006 Sb. 28/2006 Sb. 97/2002 Sb. max. výše úvěru (Kč) 300 000 Kč 150 000 Kč 200 000 Kč průměrná poskytovaná výše úvěru 292 321 Kč 145 512 Kč 194 256 Kč kolik úvěrů již bylo poskytnuto 13 470 11 015 1392 Parametry úvěrů: úroková sazba 2 % 2 % 3 % max. doba splatnosti 20 let 10 let 10 let splátka při max. úvěru 1518 Kč 1380 Kč 1931 Kč začátek čerpání (od podpisu smlouvy) do 2 let do 1 roku do 2 let max. doba čerpání (od podpisu smlouvy) do 3 let do 2 let do 3 let mimořádné splátky ano ano ano Podmínky pro získání úvěru: věk žadatele do 36 let - stačí jeden z manželů do 36 let - stačí jeden z manželů do 36 let - oba manželé rodinný stav manželé, nebo jednotlivec pečující o dítě manželé, nebo jednotlivec pečující o dítě bez omezení použití u družstevního bytu převod družstevního podílu pouze modernizace a opravy nelze byt, dům koupě i výstavba pouze modernizace a opravy pouze výstavba limity velikosti bytu nejsou stanoveny nejsou stanoveny max. 80 m2 na byt a 120 m2 na rodinný dům Zdroj: Státní fond rozvoje bydlení, Fincentrum.cz

Zbylým dvěma úvěrům se budeme věnovat v některém z dalších článků.