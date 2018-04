Na byt si vydělám spíš až doma

Každý, kdo uvažuje o práci v zahraničí, si musí položit otázku, zda se mu pobyt vůbec finančně vyplatí. Doby, kdy se studenti vraceli z letní brigády z USA či Kanady s penězi, které tvořily solidní příspěvek na nákup menšího bytu, jsou už léta minulostí. Spíše než za výdělkem se dnes jezdí za oceán poznávat odlišnosti jiné kultury.

Nejvíc ušetříte na venkově

Tomu, kdo touží přivézt si domů co nejvíc „slaniny“, jak se v kanadské hantýrce říká penězům, by si měl hledat práci v hotelech či motelech v rekreačních oblastech poblíž Skalnatých hor. K ubytování zdarma dostane pracovník často i stravu, zejména, když pracovní pozice nějak souvisí s gastronomií. Na kanadských pracovištích jsou navíc běžné fontánky se studenou a horkou vodou, takže odpadá i starost o dodržování pitného režimu. Práce mimo město má tu výhodu, že vydělané peníze často nemáte za co utratit. Lákadla výkladních skříní zajímavých obchůdků, kavárniček vybízejících k posezení či plakátů zvoucích k návštěvě nejnovějšího filmu v přírodě prostě chybí.

Kolik činí mé měsíční náklady?

O nájem menšího dvoupokojového bytu se dělíme se spolužačkou ze školy, přičemž každý platíme 425 dolarů měsíčně (asi 8 075 korun). K tomu se přidává účet za elektřinu, jenž by se v korunách blížil pětistovce, garážové stání za tisíc korun a měsíční cena internetu a kabelové televize ve výši 1 710 korun.

Další velkou položkou bývá jídlo. Ve své současné práci v cateringové firmě mám naštěstí obědy zdarma, takže za jídlo utratím jen okolo 30 dolarů týdně, tedy něco přes pětistovku v korunách.

Měsíční MHD jízdenka stojí v přepočtu 1 311 korun. Život činí jednodušším také SIM karta do mobilu, jehož provoz mě vyjde zhruba na pětistovku, tedy stejně jako jídlo.

Do kina za dvě stovky

Spolužačka Míša navíc platí za provoz auta, bez něhož by se ze svého zaměstnání dostávala domů jen velmi obtížně. Měsíčně vydá 170 dolarů za povinné ručení (3 230 korun) a nádrží proteče benzin za 160 dolarů (3 040 korun). A kolik stojí ve Vancouveru zábava? Kino by v korunách vyšlo na dvě stovky, za podobnou cenu se dostanete také do hudebního klubu. Večeře v restauraci vás přijde na 30 dolarů, tedy přes pětistovku. Měsíčně se na mé výplatní pásce objeví částka okolo 1 300 dolarů čisté mzdy (asi 24 700 korun). Po odečtení nákladů mi zbývá zhruba 500 dolarů (9 500 korun), z nichž si platím například výlety po okolí.

Během pobytu bych si však měl ušetřit ještě na letenku a poplatek za účast v pracovním programu. Ne, na byt si zde zcela jistě nevydělám, ale to naštěstí nebylo motivací mé cesty do Kanady.