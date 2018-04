Na čem mohou studenti ušetřit

Každý měsíc dá podle posledního šetření statistického úřadu rodina studenta staršího 18 let za jeho živobytí 9000 korun. Řada rodičů vysokoškoláků však potvrdí, že jejich výdaje jsou ještě vyšší. Školné za jeden semestr na soukromých vysokých školách stojí nejméně 20 tisíc korun. Ze státních vysokých škol je hodně nákladné studium na technických oborech, medicíně či uměleckých směrech. Ulevit rodičovské kapse mohou studenti v mnoha případech sami, pokud využijí všech slev a výhod. Často však o nich nevědí.

Na celodenní jídlo v menze stačí 50 korun

Padesát korun za celodenní stravování? Vysokoškolák si ho může zařídit, pokud bude jíst v menze. Cena snídaně začíná na 11 korunách, na oběd stačí 15 korun a na studenou večeři o korunu více. Tak levně se student, pokud nebude jen o suchých rohlících a jogurtu, jinde – ani doma – nenají.

S bydlením je to horší. Ceny za ubytování na kolejích poskočily vzhůru, někde i dost výrazně. Například na Západočeské univerzitě v Chebu stojí jednolůžkový pokoj místo dosavadních 1470 od tohoto semestru 2370 korun. Lůžko na koleji se sice dá sehnat i za 900 měsíčně, není však možné mluvit o pohodlí. Společný pokoj s osmi či devíti kolegy jím rozhodně není. Příspěvek, který od tohoto školního roku bude stát dávat přímo vysokoškolákům, náklady na bydlení rozhodně nepokryje, výhodou však je, že ho mohou využít i na bydlení v soukromí. To však vyjde až na výjimky dráž než koleje. Pokud zůstaneme v Chebu, pronájem bytu 1+1 i se službami se dá sehnat za 5500 korun.

Banky i operátoři dávají slevy

Všechny velké banky nabízejí studentům konta za zvýhodněných podmínek. Poplatky jsou nižší než u účtů pro dospělé, studentům často odpouštějí částky za vedení účtu, peníze na kontech jsou lépe úročeny, platební karta a mnohdy i několik výběrů z bankomatů je zdarma. Studenty si předcházejí také telefonní operátoři. T-Mobile a Eurotel pro ně mají speciální tarify.

Daně, sociální dávky, slevy

Rodiče studentů mohou počítat s daňovou úlevou – ta je stanovena na 6000 korun za rok. Pokud si student vydělává sám, může zvýšit nezdanitelnou částku o 11 400 korun na celkových 49 440 korun. Student – podnikatel také může počítat s tím, že se ho netýká ustanovení zákona o minimální dani. Zdaní jen ty peníze, které si skutečně vydělal. Tam, kde nejsou vysoké příjmy, mohou studenti počítat s přídavkem na dítě, o který žádají, pokud jim je více než 18 let, sami na obecním úřadě.

Na studenty čeká spousta slev. Nejsnáze jich dosáhnou, když si vyřídí některou mezinárodní slevovou kartu. V Česku jsou rozšířené tři typy: ISIC, Euro 26 a Alive. Poslední přitom není pouze pro studující – nabízí však méně výhod.

Podmínkou je být studentem

Základní podmínkou pro přiznání studentských slev je obvykle studium v řádné formě. Druhou podmínkou je věk. Obvyklou spodní hranicí u středoškoláka je 14 až 15 let. Nárok na studentské slevy se nejčastěji uznává do 26 let.

Jsou však i výjimky: kdo chce třeba levný účet, nesmí překročit třicítku – alespoň u Komerční banky, České spořitelny a Živnobanky. Naopak GE Money Bank omezuje přístup ke studentskému účtu 24 lety věku.

Na čem mohou studenti ušetřit

bydlení a stravování

stravování v menze, jedno jídlo se vejde do 30 Kč

telefony

mobilní operátoři nabízejí speciální tarify za 200 až 300 Kč

doprava

akce na levné letenky a jízdenky, slevy bývají až 50 procent

MHD - měsíční jízdenky bývají za polovic

služby bank a pojišťoven

studentský účet některé banky vedou zadarmo, jiné se vejdou do 20 Kč měsíčně

pojišťovny nabízejí zvýhodněné sazby na úrazové a cestovní pojištění

jiné slevy

se studijním průkazem či průkazem ISIC najdou studenti slevy 2 až 100 %

vstupné do památek, muzeí a podobně obvykle za 50 %

snížená cena na kulturní představení, obvykle 5 až 50 %

nižší školné v jazykových školách, až 20 %

levnější autoškoly, až 10 %

slevy v obchodech se sportovnímipotřebami, 5 až 10 %

nižší vstupné do sportovních klubů, 5 až 40 % daně a pojištění

rodiče nezaopatřeného dítěte do 26 let si mohou snížit daň o 6000 Kč ročně

podnikající student sníží daňový základ o 38 040 korun na poplatníka a o dalších 11 400 korun, protože je student

podnikající student nemá stanoven minimální základ daně

podnikající student nemá minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění

podnikající student je brán jako podnikatel s vedlejší činností – v případě nízkého výdělku proto nemusí být přihlášen k sociálnímu pojištění

Studium na vysokých školách je zase dražší než před prázdninami. Vzrostly ceny ubytováním na kolejích i tramvajenek. Studenti však mají řadu slev a výhod.

Čtěte které ZDE.

reklama

Uzavřete si ZDE smlouvu o penzijním připojištění

s nejefektivněji hospodařícím penzijním fondem na trhu.