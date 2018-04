Na český trh přichází nové fondy fondů

Hypovereinsbank přichází s novou rodinou fondů fondů, denominovaných v euru a investujícími do zahraničních akciových, dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu. Tyto fondy jsou prodávány pod označením Komfort Portfolio a jsou spravovány investiční společností Activest.

Prvním členem této rodiny je fond Komfort Portfolio Classic, jehož cílem je dosahování stálého nárůstu hodnoty investice. Za tímto účelem investuje především do fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů. Zbývající část majetku fondu je alokována do akcií a tudíž při pozitivním vývoji akciových trhů lze očekávat zvýšení výkonnosti fondu. Maximální podíl akcií v portfoliu je 20%. Minimální počáteční investice do tohoto fondu činí 3000 DEM.

Další fond – Komfort Portfolio Balanced – kombinuje dlouhodobě nejvýnosnější investice do akciových fondů s bezpečnějšími vklady do fondů dluhopisových. Management spravující portfolio může ve fázích, kdy je situace na burzách dobrá, zvýšit podíl akcií až k hranici 60%. Naproti tomu v obdobích, kdy jsou burzy nejisté, dává spíše přednost investicím do fondů peněžního trhu a fondů dluhopisových. Tento fond představuje solidní kompromis mezi výkonností a rizikem, vhodný především pro investory s averzí vůči riziku. Minimální počáteční investice je ve výši 5000 DEM.

Poslední fond – Komfort Portfolio Dynamic – je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni přijmout vyšší riziko za účelem dosažení vysokého výnosu. Fond investuje výhradně do akciových fondů, které vybírá z výběru několika tisíc prvotřídních fondů různých investičních společností s nejlepší bonitou. Při aktivní správě portfolia fondu management sleduje především ziskovost jednotlivých oborů. Minimální počáteční investice je 5000 DEM.

Až do 15.3.2001 bude probíhat upisovací období, po kterou mohou investoři nakoupit podílové listy za fixní cenu 50,5 EUR za podílový list. Vstupní poplatek činí 1% a je již obsažen v upisovací ceně za podílový list. Investor tudíž za cenu 50,50 EUR získá jeden podílový list v hodnotě 50 EUR. Od 16.3.2001 bude cena podílových listů odpovídat vývoji čistého obchodního jmění, přičemž podílové listy budou prodávány i na Burze cenných papírů. Poplatky za správu ve všech třech fondech je 0,15% ročně, poplatek za odkup je nulový.

Produkt Komfort Portfolio představuje silného konkurenta k stávajícím českým fondům fondů - 1.IN IPB fond fodnů, IKS fond fondů a SIS Global trend FF, které mají poplatek za správu 1,5% a výše. Investice do fondů Komfort Portfolio se tak vyplatí i korunovým investorům. Při poplatku za konverzi ve výši 1% jsou tyto fondy celkově levnější při investování na dobu dvou a více let.

Uvažujete o koupi podílových listů některého z fondů Komfort Portfolio? Myslíte si, že české fondy fondů budou přinuceny snížit své poplatky?