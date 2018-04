Na cestách Mou kanceláří je hotel

Lidé pracující v terénu znají každou benzinovou pumpu na českých dálnicích a chuť baget z igelitu. Vědí, v kterých hotelech mají proležené postele. Není jim co závidět.

Trávit několik dní v týdnu pracovně na cestách může být pro někoho lákavé. Služební auto, kontakt se stále novými lidmi, a hlavně žádný kancelářský stereotyp. Kromě dobrého ohodnocení na výplatní pásce, pokud jsou výkonní, však výčet plusů takového zaměstnání asi končí.

Tisíce kilometrů se podepíší na zdraví

Pavel Stančo, obchodní ředitel odborného časopisu z Ostravy, ví o nevýhodách neustálého cestování své. Klidně by mohl odřídit trasu Ostrava-Praha poslepu nebo se zapsat do soutěže o milion naježděných kilometrů, naštěstí bez nehod. Ty jsou jedním z největších rizik, které obchodním zástupcům či ředitelům, IT specialistům, prostě všem, kdo v pracovní době křižují republiku, hrozí.

„Dalším neduhem služebního cestování je trpící žaludek od rychlého stravování, bolesti v zádech nebo hemoroidy od věčného sezení za volantem, určitá ztráta soukromí a promarněný čas,“ říká Stančo a dodává: „I když si schůzky naplánuji před odjezdem z Ostravy přesně na hodinu, stačí, když mi setkání jeden z klientů před cílem zruší nebo posune, a vše je jinak. Musím improvizovat, a pak někde čekávám i dvě tři hodiny nebo musím zůstat o den déle.“ Podle Stanča se dá takové zaměstnání dělat jen několik let, určitě ne do důchodu. Časem se člověk vyčerpá.

Služební auto láká

I přesto je zřejmě díky benefitům od zaměstnavatelů o práci v terénu zájem. Potvrzuje to Veronika Šimanová z personální agentury MPA Czech. Zájemce o práci například motivuje profese, kde je k dispozici služební auto. „Nemám pocit, že by se pozastavovali nad tím, že budou v týdnu mimo domov,“ uvádí Šimanová.

V případě, že zaměstnanci jedné firmy často míří například z Moravy do středních Čech, je lepší, když majitel pronajme v těchto místech byt. Odpadá tak neustálé shánění drahých pokojů v hotelech nebo vstávání ve čtyři ráno, aby se na devátou dostali do cíle. „Můžu z domova vyjet večer den předem, pohodlně oblečený, uložit věci a notebook na pokoj a až ráno se převléci do obleku,“ vysvětluje Stančo.

Pro ženy jsou výhodnější kratší trasy

Psycholožka Hana Součková z Olomouce míní, že být pracovně stále na cestách se může na člověku podepsat dvojím způsobem. „Ti lidé jakoby pořád spěchají, mnohdy s pocitem, jestli to stihnou, nebo ne, třeba kvůli zácpám na dálnicích, a to se může projevit i doma. Víkend je příliš krátký na to, aby se přeladili,“ říká Součková. „Takže buď se u nich projevuje přehnaná aktivita, nebo naopak přílišná pasivita. Chtějí být raději v klidu. S rodinou na výlet pak jedou jen za trest.“ Dodává, že ještě komplikovanější může být takové zaměstnání pro ženy.

I když se dnes ženy běžně vyskytují v profesích, které se hodí spíše pro muže, práce v terénu je pro matku s dětmi náročná. „Svobodná, bezdětná žena to může zvládat, ale já jsem po půl roce nevydržela. Nelíbilo se mi, že nemám přehled o dění doma, oni se báli o mě kvůli nebezpečí na silnicích. Neustálé převážení šatů či hygienických potřeb, dvakrát vykradené auto... Řekla jsem si dost. Teď už jezdím jen po našem kraji a kvečeru se vracím domů,“ konstatuje bývalá distributorka kosmetické firmy Veronika Šnajdrová.

***

Jak přežít „služebku“

* pojistěte se proti případné havárii

* požádejte o auto s klimatizací -propocený obchodník moc neoslní

* nespoléhejte na fastfoody, svačinu, ovoce, zeleninu a pití si berte sebou

* vozte si náhradní oblečení, stačí vylité kafe a je zle

* ubytování shánějte raději na doporučení

* mějte s sebou učebnici angličtiny či dobrou knížku kvůli zácpám nebo prostojům

* nezapomeňte si přibalit sportovní boty a oblečení - sport bude po dlouhé jízdě nejlepší relaxací

O autorovi| JANA PAŠTIKOVÁ, Autorka je spolupracovnicí redakce