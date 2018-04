Na cesty s hotovostí i kartou

Například tříčlenná rodina by potřebovala na týden dovolené na jihu Itálie zhruba 35 tisíc korun, zhruba 1130 euro. Tolik by totiž zaplatila za stravu v restauracích a potraviny kupované v supermarketech, obě cesty autem včetně dálničních poplatků a ubytování v apartmánu. Navíc je počítat s železnou rezervou, která poslouží v neočekávaných situacích, například když se porouchá auto nebo přijdou zdravotní komplikace. Náklady na zdravotní ošetření sice může pokrýt cestovní pojištění nebo je zdarma díky mezivládní dohodě o sociální péči, ale například v Rakousku, kde tato dohoda platí, chtějí zaplatit za každý předepsaný lék v hotovosti 4,14 euro. Ty proplatí až zdravotní pojišťovna po návratu.

Čím můžete platit v cizině hotovost + lze s ní platit všude - náchylná ke krádeži či ztrátě

poplatky spojené s její směnou platební karta + přímé platby u obchodníků bez poplatků

rychlý přístup k domácímu účtu, peněžní rezerva - vyšší poplatek za výběr hotovosti, nelze s ní platit všude

možné komplikace při její ztrátě cestovní šeky + výhodnější kurz než při nákupu valut

při ztrátě možnost získat náhradu - výběr hotovosti vázán na bankovní přepážky, ne všude s nimi lze přímo platit

vyšší poplatky při zpětném prodeji

Mnoho rodin těsně před odjezdem navštíví jednu směnárnu a zde vymění veškerou potřebnou hotovost. To ale není zrovna dobré řešení. Vézt s sebou velkou sumu v hotovosti je značně nebezpečné - turisté jsou častými terči útoků kapsářů a snadno mohou zůstat bez jakýchkoli finančních prostředků. Odborníci proto radí: možnosti kombinujte, vedle nezbytně nutné hotovosti (na WC, drobnosti v obchodech, na plážích, vstupy na atrakce a podobně) s sebou berte i platební kartu nebo cestovní šeky.

Hotovost nekupujte v první směnárně, na kterou narazíte. Určitě se vyplatí obejít jich několik a porovnat nabízené kurzy. Bankovní směnárny bývají většinou kvůli poplatkům o něco „dražší“ než pouliční. Například 100 eur nakupovaných v polovině června v pouliční směnárně vyšlo o 70 korun levněji než v bankovní. Přesto, rozhodnete-li se vycestovat jen s hotovostí, máte oproti loňském roku šanci ušetřit. Zavedením eura se vyhnete několikerým výměnám peněz, a tím i možným poplatkům a ztrátě času.

Pokud se chcete více informovat o platebních kartách, mnoho informací a článku na toto téma naleznete v této sekci. S kartou lze platit jednoduše v obchodech i restauracích, banka si za to navíc neúčtuje žádné poplatky. Kromě toho jsou výdaje přepočítávány podle výhodnějšího kurzu než při nákupu valut. Pozor však na výběry v bankomatu v zahraničí - u většiny tuzemských bank taková transakce vyjde alespoň na sto korun. Před zahraniční cestou si raději zjistěte, zda v lokalitě, kam se chystáte, lze kartami platit, a zda máte platební kartu s mezinárodní platností. Karta určená pouze pro Českou republiku vám nebude v zahraničí nic platná.

Bezpečnou variantou jsou také cestovní šeky. Při jejich ztrátě máte nárok na vydání náhradních a nemusíte skončit na dovolené absolutně bez peněz. Jejich nevýhoda však spočívá v tom, že za hotovost je lze směnit pouze v bance, takže nemáte neomezený přístup ke svým penězům jako v případě platební karty.

Když dojde na nejhorší a peníze, ať už v jakékoli podobě se ztratí, má turista možnost požádat buď příbuzné či známé nebo banku, u níž má účet, o zaslání náhradní hotovosti případně platební karty. Náklady se však pohybují, když peníze posílá například rodina poštou, řádově ve stokorunách, banka si může naúčtovat při posílání vysoké částky peněz až několik tisíc korun.

Množství peněz, které si s sebou turista na dovolenou do zahraničí veze, závisí na tom, kolik věcí si zabalil do kufru doma, a za co naopak hodlá utrácet na místě. Například potraviny se příliš nevyplatí dovážet do Španělska, Řecka či Turecka, protože při nákupech v supermarketech se za ně nezaplatí o mnoho více než doma, spíš stejně. Totéž platí třeba i o balené vodě - obvykle je na výběr mnoho druhů, z nichž lze vybrat cenově srovnatelnou s domácími obchody. Vyšší ceny čekají naopak turisty v Itálii či Francii. Ale i zde se najde zboží, které se z České republiky rozhodně nevyplatí vláčet, například těstoviny, víno, ovoce či zeleninu. Poměrně levně tu lze koupit i ryby a mořské plody.

Za podobné ceny jako v tuzemsku je možné u moře obvykle sehnat i dětské hračky na pláž, nafukovací lehátka či slunečníky. Ale vyplatí se pro ně zajít do velkých nákupních center nebo supermarketů, čím blíž k pláži, tím budou dražší. Při delším pobytu u moře je rozhodně výhodné pořídit si vlastní slunečník. Například v Itálii si účtují za jeho půjčení na den v přepočtu okolo 150 až 200 korun, za obdobnou cenu na něj můžete při troše štěstí natrefit v obchodě. Žádná tragédie nejsou ani zapomenuté plážové pantofle. I ty se totiž nabízejí v přímořských letoviscích za přijatelný peníz.

Naopak léky, opalovací krémy, dražší kosmetiku nebo filmy do fotoaparátů je výhodnější nakoupit do zásoby ještě v České republice, protože v cizině mohou být až několikanásobně dražší.