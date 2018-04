Na co dát pozor při brigádě v zahraničí

Postrachem dívek bývají únosy a nedobrovolné sexuální služby, muži většinou dělají práci neúměrnou finančnímu ohodnocení. A toho všeho byste se chtěli určitě vyvarovat.

Doklady

Před cestou do zahraničí si ověřte, zda do vámi zvolené země je nutné získat vízum, pracovní povolení či povolení k pobytu. Rozhodně dejte pozor na platnost svého pasu, případně občanského průkazu při cestě do zemí Evropské unie. Zajisté byste se neradi vraceli z hranic zpátky domů. Žádným osobám nesvěřujte svoje doklady. Pokud mají zájem o kopii, dodejte ji sami nebo si ohlídejte, jak se s ní zachází.

Finance

Vezměte si dostatek peněz v různých měnách. Vyplatí se mít s sebou měnu dané země, eura nebo dolary, ale i české koruny. Neplaťte nic, o čem nemáte jistotu, že bude ve váš prospěch. Při zvyšování poplatků agenturou si ověřte, zda se vůbec můžete spolehnout na slíbené služby.

Smlouvy

Nepodepisujte smlouvy v jazyce, kterému nerozumíte. Vyžádejte si překlad do angličtiny nebo jiné vám srozumitelné řeči. Poraďte se s odborníky nebo se zkušenějšími pracovníky, zda je smlouva výhodná. Žádejte záruky od zaměstnavatele.

Informovanost

Zjistěte si podrobnosti o firmě, která vás má zaměstnávat. Nejlepší jsou reference od lidí, kteří už pro ně pracovali. Důležitý je přesný popis práce, kterou máte vykonávat. Její délka, možnost volných dní apod. Místo vaší práce, možnost stravy a ubytování je samozřejmostí.