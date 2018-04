Na co dát pozor při směně: rady odborníka

V čem spočívají specifika "směnárenského byznysu"?

Směnárny mohou v zásadě ke svému podnikání zaujmout jeden ze dvou přístupů:

V prvním je to tvorba zisku tvořeného pouze kurzovým rozdílem mezi nákupem a prodejem valut. Naše spolčenost aplikuje velmi nízké rozpětí a jako příklad mohu uvést následující: pro transakce do 100 000 Kč je rozdíl mezi nákupem a prodejem 0,40 Kč na jednotku EUR nebo USD a pro všechny transakce registrovaných klientů, případně všechny transakce převyšující 100 000,- Kč, aplikujeme rozpětí poloviční, tj. 20 haléřů mezi nákupem a prodejem valut. Abychom tedy vytvořili hrubý zisk ve výši 20 Kč resp. 40,- Kč, je nutné k tomuto obsloužit dva zákazníky takto: od jednoho klienta 100 EUR nebo USD nakoupit a druhému totéž množství prodat.



V druhém případě, pokud směnárnám zisk z kurzového rozdílu mezi nákupem a prodejem nestačí, zatěžují zpravidla nákup valut od klientů různě vysokým poplatkem, který může být i v řádu mnoha procent, přičemž tento někdy bývá omezen stanovením minimální a maximální výše, přesně po vzoru bank.

Ale metodu, kterou při směnách používají banky, když zatěžují poplatkem nákup i prodej valut, mnoho směnáren nepoužívá, protože pro jejich existenci na trhu mnoho prostoru není.

Jak se určují kurzy? Můžete našim čtenářům přiblížit postup? Jak často se mění ceny valut pro zákazníky?

To bývá různé. Odvíjí se to pochopitelně od napojení směnárny na vlastní banku nebo jiný subjekt, se kterým spolupracuje. Např. má-li směnárna vedené účty v Komerční bance, podřizuje se ve stanovení svého kurzového rozpětí jejímu kurzovnímu lístku. Podobné je to v případě, pokud směnárna zobchoduje své přebytky a potřeby například u nás - pak nepochybně je náš kurzovní lístek tím, podle kterého si směnárny stanovují svá rozpětí.

A asi podobně jak stanovujeme kurzy my, to dělá řada podobných směnáren, kdy stanovení kurzů ovlivňuje několik faktorů najednou. Výchozí informací je nabídka a poptávka z řad vlastní klientely, druhou informací je dispoziční zůstatek příslušné měny a posledním faktorem je mezibankovní trh, na kterém se kotují ceny online.

Změny kurzovních lístků v průběhu dne nemají klienti moc rádi a je to pochopitelné. Ráno se podívají na internetové stránky směnárny, porovnají ho s konkurencí a než směnárnu navštíví je všechno jinak. Naší snahou je s kurzovním lístkem nehýbat,

pokud to vyloženě není nezbytné. Pak klientům nemůžeme doporučit nic jiného, než zavolat na bezplatnou linku a objem včetně kurzu si zarezervovat.

Jaká je v současné době konkurence na trhu a jak se proti ní dá bojovat?

Pominu-li, že asi postrádám důvody k boji s konkurencí, mohu konstatovat, že nabídka směnáren je stále velmi rozdílná a pro srovnání v tomto směru jsou na tom mezi sebou bankovní domy mnohem hůř než směnárny. Bankovní domy nabízejí konstantní služby za srovnatelných podmínek, což nevytváří konkurenční prostředí.

Naopak banky svojí obchodní politikou vytvářejí základní předpoklad k existenci směnáren. Směnárny se často vzájemně velmi liší a jejich obchodní metody lze rozdělit na dva vzájemně neslučitelné přístupy:

První okruh směnáren dodržuje transparentní zákonné podmínky a plní své povinnosti. Zde musí zákazník vždy obdržet doklad o směně a má naprosto jasno v tom, jakým kurzem bude transakce provedena. Směnárny s větším obratem pak mají velmi výhodné kurzy, nezatěžují směnu jakýmkoliv poplatkem ani při nákupu valut

a hravě konkurují i devizovým kurzovním lístkům bank. Těchto směnáren není mnoho a konkurence se v podstatě nevytváří, protože zde ani není příliš prostoru, ze kterého by směnárna tvořila smysluplný zisk, kdyby nabídla kurzy ještě lepší.

I do tohoto prvního okruhu patří poměrně početná skupina směnáren, které mají poplatek pouze u nákupu valut. Směnárny prodávající cizí měnu klientovi bez poplatku mívají často konkurenceschopné prodejní kurzy valut a bez problémů je veřejnosti lze doporučit.

Druhým okruhem směnáren lze označit všechny ty, které nevystavují klientům doklad o směně nebo transparentně vyvěšují cedule oznamující nulový poplatek za provedení směny, přičemž se klient zpravidla ani nedozví, že bez poplatku je pouze prodej valut. Zde je potřeba vyslovit varování. Existují i řetězce směnáren s touto obchodní politikou, a tak pokud klient obdrží ve směnárně za cizí měnu neúměrně málo českých korun, není na vině kurz transakce, ale mnohaprocentní poplatek. Přitom ve stejné směnárně, pokud klient cizí měnu kupuje, většinou směna poplatkem zatížena není a dokonce i směnný kurz lze označit za příznivý.

Z mého pohledu pak druhý okruh směnáren žádnou konkurencí pro naši společnost není, a proto nejsou žádné důvody jakkoli proti této konkurenci bojovat. O likvidaci těchto směnáren nerozhodne nic jiného než trh, což považuji za obtížné s ohledem na jejich turistické zaměření.

Na co byste upozornili zákazníky, aby na směně zbytečně neprodělali?

Směnárny mohou ke každé směně po vzoru bank připočítat poplatek a ten může rozhodujícím způsobem ovlivnit výsledný kurz. Většinou záleží na množství, tedy pokud je stanovena horní hranice poplatku za směnu, pak nevýhody takové transakce klesají s tím, o co větší výměnu klient provádí. Nejvýhodnější je realizovat směnu tam, kde poplatek není žádný a kde je tedy rozhodující pouze směnný kurz.

Směnárny stejně jako banky mají aktuální kurzy na internetu, a tak doporučuji tomuto věnovat chvilku času před rozhodnutím, kam zajít. Zbytečná je pak obava klientů, že by jim byl prodán ve směnárně padělek cizí měny s ohledem na stejné kvalifikační předpoklady pokladních jak v bankách, tak i ve směnárnách. Případ zadržení padělku v naší směnárně je oproti tomu častý - obvykle to bývá jedenkrát týdně.