Na co dát pozor při uzavírání první pracovní smlouvy

Pracovní smlouva by měla být uzavřena písemně nejpozději v den vzniku pracovního poměru. Vzhledem k tomu, že jste absolventem vysoké školy, nemůže s vámi dva roky po absolvování školy zaměstnavatel uzavírat pracovní poměr na dobu určitou. Do této doby se nezapočítává doba vojenské nebo civilní služby a u žen doba mateřské dovolené a doba rodičovské dovolené, což nově platí i pro muže. K pracovnímu poměru uzavřenému na dobu určitou byste musel dát písemný souhlas. V takovém případě doporučuji obezřetnost, protože řada zaměstnavatelů se v současné době snaží bezdůvodně uzavírat pracovní poměry na dobu určitou, aby oklestila některá sociální práva zaměstnanců. Zaměstnavatel s vámi může uzavřít zkušební dobu, která však nesmí být delší než tři měsíce. Aby byla zkušební doba platná, musí být uzavřena nejpozději v den vzniku pracovního poměru.2) místo výkonu práce, to znamená označení místa, kde budete práci vykonávat. Místo výkonu práce může být sjednáno úžeji (například konkrétní adresou pracoviště) nebo šířeji (například určitou oblastí, územím státu a podobně). V tomto druhém případě však musí zaměstnavatel sjednat místo pravidelného pracoviště, to znamená místo, na němž vám v případě pracovní cesty nevznikne nárok na cestovní náhrady. V pracovní smlouvě by měl zaměstnavatel rovněž sjednat Váš souhlas s konáním pracovních cest.3) den nástupu do práce. Kromě těchto základních náležitostí může zaměstnavatel v pracovní smlouvě stanovit také délku dovolené (nejméně v rozsahu čtyř týdnů) nebo výši mzdy. Obvykle jde o základní mzdu, jejíž výše může být pak modifikována dalšími mzdovými předpisy, například prémiovým řádem nebo vnitropodnikovým mzdovým předpisem.V pracovní smlouvě by mělo být také vymezeno, zda je výše mzdy stanovena s přihlédnutím k případné práci přesčas (zaměstnavatel může sjednat maximálně 150 hod. práce přesčas), nebo zda jde o mzdu bez přesčasové práce. Pokud je pracovní smlouva uzavřena výše uvedeným způsobem, mohl by od ní zaměstnanec odstoupit pouze tehdy, kdyby prokázal, že sjednal pracovní smlouvu v důsledku omylu. Zaměstnavatel může od smlouvy odstoupit, když pracovník nenastoupil v sjednaný den do práce, aniž by mu v tom bránila překážka, nebo o takové překážce do týdne neinformoval zaměstnavatele. To znamená, že pracovník je v sjednaný den povinen nastoupit do práce a je povinen vykonávat pracovní činnosti sjednané v pracovní smlouvě. V současné době se někdy stává, že zaměstnavatel chce uzavřít místo pracovní smlouvy příkazní smlouvu podle občanského zákoníku nebo mandátní smlouvu podle obchodního zákoníku. V obou případech doporučuji, aby uchazeč o zaměstnání odmítl uzavřít takový typ smlouvy, protože by se na něho nevztahovaly nároky vyplývající z pracovního poměru a jeho postavení by bylo podstatně nevýhodnější. Pracovní smlouva je důležitý doklad, proto by měli být absolventi při jejím uzavírání velmi obezřetní. Pokud si nevědí rady, mohou využít bezplatné právní pomoci úřadů práce. Ty jsou na každém okrese.