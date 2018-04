Na co dát pozor při výběru banky?

Patrně nejvíce o bance vypovídají její hospodářské výsledky. Pokud banka dlouhodobě vykazuje zdravý zisk a růst, je to nesporný znak její bezpečnosti. Pro posouzení banky je možné sáhnout i po jiných kritériích, jako je například akcionářská struktura, která by měla být jednoznačně rozpoznatelná. Znamená to, že je vhodné se řídit stabilitou a důvěryhodností vlastníka banky. Pokud je jím například významná nadnárodní společnost nebo silná finanční skupina, jež léta úspěšně operují na zahraničních trzích, lze to pokládat za dostatečnou záštitu.

Při výběru banky by vám rozhodně neměla uniknout velikost a finanční síla banky. Sama velikost hraje jednu z nejvýznamnějších rolí. Největší bankovní kolosy jsou totiž „příliš velké na to, aby padly“, takže v případě jejich nesnází je možné očekávat významnou podporu od státu. Finanční sílu banky lze vysledovat například z její kapitálové přiměřenosti.