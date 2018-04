Na co je možné použít úvěr ze stavebního spoření

Bytová potřeba, tak jak ji vymezuje zákon, se musí nacházet na území ČR. Takže pokud si někdo chce pořídit bydlení v zahraničí, úvěr ze stavebního spoření mu nepomůže. V takovémto případě však lze zvolit hypotéku.

Ze svého úvěru může účastník stavebního spoření financovat i bytové potřeby osob blízkých. Zákon o stavebním spoření vymezuje, že to mohou být příbuzní v řadě přímé, sourozenci a manžel. Děti tedy mohou financovat byt svých rodičů a naopak. Problém však zřejmě vznikne u ostatních příbuzenských vztahů, jako je například druh a družka, tchán, švagr a podobně. Dříve (před novelou platnou od 1.1.2004) zákon osoby blízké takto přímo nevymezoval, takže spořitelna mohla poskytnout úvěr i v těchto případech. U smluv sjednaných v letošním roce a později by to již zřejmě být možné nemělo, takže je vhodné informovat se u vybrané spořitelny předem a podle toho se rozhodnout, na koho by měla být smlouva uzavřena.

Novela přinesla určité nevelké rozšíření vymezení bytových potřeb a umožňuje, aby toho využili i ti, kdo si uzavřeli smlouvu ještě před její účinností (do konce roku 2003).



Základní okruhy bytových potřeb, které je možné financovat pomocí úvěrů ze stavebního spoření - platí pro fyzické osoby, u právnických osob jsou některé z těchto účelů vyloučeny:

· koupě nebo výstavba bytu, rodinného či bytového domu

· změna stavby na byt, rodinný dům či bytový dům

· koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytu či domu, včetně rozestavěných

· změna či údržba stavby, udržovací práce na bytu či domě, financovat lze také příslušný podíl nákladů týkajících se společných částí domu

· vypořádání společného jmění manželů, vypořádání spoluvlastníků a dědiců

· úhrada za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník spoření nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v domě ve vlastnictví této právnické osoby

· připojení bytu či domu k veřejným sítím technického vybavení, je-li účastník spoření vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby

· splacení úvěru, nebo půjčky, které byly použity na financování bytových potřeb, s výjimkou pokut a jiných sankcí

Některé vybrané (méně zřejmé) možnosti využití úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů Úhrady a poplatky: daň z převodu nemovitosti (pokud jde o nemovitost uspokojující bytovou potřebu účastníka spoření) notářské poplatky honorář architektovi platby za plánovací a projekční práce kolaudační poplatek Některé doplňky, pokud však nejsou pořizované samostatně, ale spolu s financovanou nemovitostí a slouží k uspokojení bytové potřeby: kuchyňská linka včetně například sporáku, obkladů vestavěné skříně (ne pořizované samostatně) podlahové krytiny jako lino, parkety, lepené koberce (ne koberce pořizované samostatně) radiátory, ústřední či etážové topení, digestoř, garnýže půdní vestavba, garáž, výtah bazén a sauna (pokud jsou součástí výstavby či rekonstrukce bydlení) zimní zahrada, satelitní anténa Vypořádání závazků: vypořádání dědictví, společného jmění manželů – pokud je předmětem vypořádání nemovitost na bydlení splacení bankovních úvěrů, půjček na bytové potřeby

Na co úvěr ze stavebního spoření použít NELZE – příklady:

· Zařízení bytu jako je nábytek, lustry, volně položené podlahové krytiny

· Předplacení nájemného

· Úhrada nájemného za neplatícího nájemníka

· Úhrada za vlastní práci

· Přikoupení zahrady

· Dary

· Financování nebytových prostor



Vždy však v konečné fázi záleží na posouzení každého individuálního úvěrového případu stavební spořitelnou, samozřejmě v mezích zákona. Proto nelze vyloučit, že zde uvedené příklady může některá ze spořitelen řešit jinak.