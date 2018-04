Na co mají právo zaměstnanci pracující v noci

Především se v § 99 stanoví, že noční práce je práce konaná v době mezi 22. a 6. hodinou. Za práci v noci je zaměstnanec podle zákona o mzdě odměňován příplatkem, který činí v podnikatelské sféře nejméně 5,40 Kč za každou hodinu. V kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu však zaměstnavatel může dohodnout nebo stanovit příplatek podstatně vyšší. V rozpočtových a příspěvkových organizacích přísluší zaměstnanci podle zákona o platu příplatek ve výši 20 procent průměrného hodinového výdělku. Odměňování noční práce však bude v novém zákoníku práce, který vstoupí v účinnost 1. ledna 2007, sjednoceno a příplatek bude činit nejméně 10 procent průměrného výdělku.

Povinnosti zaměstnavatele

Pokud zaměstnanec pracuje v noci pravidelně nejméně čtyři hodiny, je společnost povinna zajistit pro takového zaměstnance lékařské vyšetření. To musí proběhnout jednak před zařazením na noční práci, jednak pravidelně podle potřeby, ale nejméně jednou ročně. Zejména však kdykoliv, pokud se během zařazení na noční práci objeví u pracovníka zdravotní poruchy spojené s noční prací. Pochopitelně, že všechna tato lékařská vyšetření hradí zaměstnavatel.

Kdyby byl zaměstnanec na základě lékařského posudku shledán nezpůsobilým pro noční práci, je zaměstnavatel povinen převést ho na denní režim. Totéž platí i pro těhotné ženy, které mají v době svého těhotenství právo požádat buď ústně, nebo písemně o převedení, bez ohledu na svůj zdravotní stav. Podobné právo na převedení na denní režim mají i matky dětí mladších devět měsíců, pokud se již vrátily zpět do pracovní činnosti. Práce, na kterou by měla být těhotná žena nebo matka dítěte mladšího devět měsíců převedena, musí odpovídat jejímu zdravotnímu stavu a jejím schopnostem. Pokud by si žena, která byla převedena na jinou práci, vydělala méně, příslušel by jí vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění.

Noční práci mají obecně zakázanou mladiství zaměstnanci

Výjimečně mohou mladiství starší šestnácti let pracovat v noci jednu hodinu denně, jestliže je to nutné pro výchovu k jejich povolání. Zaměstnavatel má také povinnost umožnit zaměstnancům pracujícím v noci pravidelné stravování. Dále je povinen vybavit pracoviště, na nichž se pracuje v noci, prostředky pro poskytování první pomoci a zajistit možnost přivolání rychlé lékařské pomoci v případě naléhavé potřeby.

Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, musí s ní zaměstnavatel pravidelně projednávat otázky spojené se zajištěním bezpečnosti práce a sociálních služeb. Odborové orgány mají právo zakázat práci v noci, pokud by vážně ohrožovala bezpečnost a zdraví zaměstnanců.