Na co pamatovat, aby nebyla dovolená zkažená

Řidiči by měli být vybaveni zelenou kartou a mezinárodně platným cestovním průkazem, zvířata mezinárodním očkovacím průkazem. Zbytečných problémů se vyvaruje každý, kdo se seznámí s celními předpisy a dodržuje je. Při vstupu do některých zemí mohou požadovat na hranicích prokázání dostatečného finančního zabezpečení dovolené. Například pro pobyt v Řecku se za minimální prostředky považuje částka ve výši přibližně 20 eur na den a osobu, pokud má cizinec zajištěn pobyt. V případě, že turista neprokáže dostatečnou zásobu peněz, do země nesmí. Chcete jet na dovolenou s celou rodinou, ale bojíte se vysokých nákladů? Pronajměte si chatu u nás nebo i v zahraničí, vyplatí se to!

Osudné by mohlo být opomenutí cestovního pojištění. I banální angína nebo zlomenina ruky může skončit pro nepojištěného finanční katastrofou; náklady na léčení se vyšplhají na tisíce. Před uzavřením pojistky se vyplatí prostudovat pořádně její podmínky, dát pozor na rozsah pojištění i výluky. Při cestách do exotických zemí by měl turista pamatovat v předstihu na očkování, při každé dovolené do zahraničí je vhodné přibalit pravidelně užívané léky i základní potřeby pro první pomoc a nejběžnější onemocnění.

Ačkoliv v mnoha zemích platí dohoda, na jejímž základě jsou lékaři povinni poskytnout základní pomoc, může se stát, že v některých zařízeních nebudou mít o dohodách ani ponětí a budou vyžadovat platbu v hotovosti. Pak je potřeba mít od všech plateb (včetně léků v lékárně) schované doklady.