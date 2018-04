Odborník radí, na co si dát pozor při vyřizování hypotéky

Výhodné nabídky nebývají zadarmo, ne všechny příjmy jsou z hlediska bonity akceptovány a vyřízení hypotéky nebývá otázkou jen několika málo dnů.

Nenechte se zlákat pozlátkem hezkého čísla

Nejnižší úroková sazba nemusí být pro klienta tím nejlepším řešením. Přesto se mnoho z nich nechá nachytat právě na lákavé číslo. Zvláště pak nyní, kdy úrokové sazby pokořily dvouprocentní hranici, jsou sazby začínající jedničkou bez výjimky něčím podmíněny.

Obecně jde nejčastěji o to, že si k získání zajímavé sazby žadatel musí sjednat rizikové, či majetkové pojištění, zřídit a užívat běžný účet, nebo se také třeba musí vzdát možnosti mimořádných splátek.

Je nutné zvážit, kolik nižší sazba skutečně ušetří na splátce a kolik bude například pojištění úvěru stát. Je důležité vyčíslit si celkové náklady a zvážit užitnou hodnotu doplňkových produktů.

Různé příjmy posuzují banky odlišně

Banky důkladně prověřují zdroj a výši příjmů žadatele o úvěr a ne všechny příjmy, které klient měsíčně získává, jsou pro banky z pohledu schvalování úvěru uznatelné.

Problematický může být živnostník, který uplatňuje náklady paušálem. Některé banky v takovém případě odečtou od příjmů paušální výdaje, dopočet zdravotního a sociálního pojištění a daň z příjmů. A teprve takto vypočtený roční příjem je pro banku směrodatný.

Některé banky jsou však přísné méně, jejich přístup spočívá v tom, že odečtou od příjmů tři čtvrtiny uplatněných paušálních výdajů a daň. Výsledek se pak může lišit velmi zásadně.

Příjmy z kategorie výživného či některé typy důchodů banky v naprosté většině neuznávají vůbec. Na druhou stranu ovšem existují banky, u kterých lze doložit třeba i příjem z plného invalidního důchodu nebo příjem z budoucího pronájmu.

Nespoléhejte na to, že hypotéku vyřídíte za pár dnů

Lidé snadno nabývají dojmu, že schválení hypotéky je otázka několika málo dnů. Zkušený a seriózní poradce však potvrdí, že tento proces trvá ve skutečnosti asi dva týdny, ve složitějších případech tři týdny, ale někdy i celý měsíc.

Jeden až dva pracovní dny obvykle trvá doba od předání všech požadovaných dokumentů bance do schválení žádosti. Zajistit všechny dokumenty, které banka požaduje v odpovídající kvalitě, však může celý proces hodně protáhnout.

Například jen potvrzení o příjmech vystavené zaměstnavatelem může být hotové během dne, ale může to být i otázka týdne. Nejvíce času obvykle zabere odhad nemovitosti. Ten trvá v ideálním případě asi týden. K odhadu je často potřeba doložit aktuální list vlastnictví, snímek katastrální mapy, nabývací titul, případně další různé dokumenty, které si banka v některých situacích vyžádá.

Nejdříve si nechte úvěr schválit

Často se stává, že potřebujete reagovat velmi rychle na nabídku na trhu, a pokud máte o nějakou nemovitost zájem, jste nuceni záhy skládat rezervační zálohu.

Složit zálohu, aniž byste měli velice reálnou indikaci, že úvěr dostanete, je zbytečný hazard. Ještě před hledáním nemovitosti je proto vhodné využít schválení hypotéky v požadované výši a zároveň i schválení maximálního rámce hypotéky. A můžete to udělat například pomocí služby Hypotéka naopak, která umožňuje najít nemovitost a proces hypotéky tak doplnit o objekt úvěru a objekt zástavy až devět měsíců po schválení.

Ale i když půjdete do koupě nemovitosti po hlavě a banka následně úvěr zamítne, nemusí to znamenat, že neuspějete. Zamítnutí u jedné banky ještě nemusí znamenat vážný problém. Důvodem může být nějaká interní věc, která u jiné banky nehraje roli. Rozhodně je pak reálné žádat u jiné banky. Pokud však nepochodíte u více bank, mohlo by to zřejmě znamenat větší problém. Zkušený hypoteční makléř by se však do takové situace s klientem neměl dostat.

Pozor na kreditní karty a podobné závazky

I když má každá banka individuální přístup, je třeba si uvědomit, že kreditní karty, kontokorenty či spotřebitelské úvěry zásadně ovlivňují bonitu žadatele o hypotéku. Každý úvěr, jenž klient splácí, snižuje výši nové hypotéky i o stovky tisíc korun.

Je pravdou, že konkrétně kreditní karty a kontokorenty nemusí některé banky brát v potaz. U jiných bank však úvěrové rámce kreditních karet a kontokorentů mohou bonitu výrazně snížit, a to bez ohledu na to, zda klient z kreditní karty peníze skutečně čerpá, či nikoliv.