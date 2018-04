Na co si dát pozor, když pronajímáte byt

Mám pronajímat na vlastní pěst?

Jak hledat nájemníka?

Proč pronajímat přes realitku?

Kolik stojí služby realitky?

Kolik průměrně dostanete za pronájem bytu 2+1 ve městě bez služeb (v korunách) Město Cena Brno 11 000 - 12 000 České Budějovice 9 000 - 11 000 Hradec Králové 7 500 - 10 000 Jihlava 7 000 - 10 000 Karlovy Vary 6 000 Liberec 7 000 Olomouc 7 500 - 9 000 Ostrava 6 300 - 8 000 Pardubice 7 500 - 10 000 Plzeň 9 000 - 11 000 Příbram 7 500 Ústí nad Labem 6 000 - 7 500 Zlín 7 500 - 9 000 Praha 1 18 000 Praha 2 15 000 Praha 3 13 000 Praha 4 12 000 Praha 5 13 000 Praha 6 13 000 Praha 7 13 000 Praha 8 12 000 Praha 9 12 000 Praha 10 12 000 Zdroj: Realitní kanceláře

Za kolik byt pronajímat?

Jaké domluvit podmínky?

Co má být ve smlouvě ?

Jak ve smlouvě stanovit cenu?

Pronajímat byt, nebo pokoj?

– Budete muset vše obstarat sami – inzerci, prohlídky bytu i právní záležitosti – ty raději řešte s advokátem.– Zřejmě budete muset slevit ze svých představ o ceně.– Asi zájemce nenajdete hned, čímž přijdete o příjem z nájmu.– Zadejte inzerát na internet či do inzertního časopisu. S každým udělejte prohlídku bytu.– Řekněte si, jak dlouho jste ochotni na nájemníka čekat.– V nabídce má víc zájemců a ví, kolik jsou ochotni za pronájem platit – sežene nájemníka dříve.– Dokáže se vyhnout komplikacím dobře promyšlenou smlouvou.– Sníží riziko výběru neseriózního nájemníka – spekulant či nesolventní zájemce nehledá obvykle přes realitní kanceláře.– Seriózní makléř všechno zařídí sám. Přijde, byt si prohlédne, nafotí a zařadí do nabídky realitky, pomůže i při stanovení ceny.– Osloví zájemce z vlastní databáze či začne pronájem nabízet. Postará se o právní záležitosti.– Cena je obvykle ve výši jednoho až dvou nájmů. Některé realitní kanceláře účtují jeden nájem pronajímateli a druhý nájemníkovi. Jiné si berou tři nájmy.– V ceně bývá vedle inzerce zahrnutý i kompletní právní servis.– Za tržní cenu – obvyklý pronájem v konkrétní lokalitě. Odvíjí se také od kvality a vybavení bytu.– Při pronajímání přes realitku pomůže cenu stanovit makléř. Konečné rozhodnutí je na vás.– Pokud cenu určujete sami, můžete se orientovat podle inzerátů na obdobné byty v okolí. Ty však někdy neodpovídají cenám, za které se nakonec opravdu pronajmou.Michal Pitucha z realitní kanceláře Sting doporučuje:– Sepsat smlouvu na dobu určitou, třeba na jeden rok. Pokud je na dobu neurčitou, je komplikovanější nájem ukončit, i když nájemník neplatí či byt poškozuje. Pak nezbývá než se soudit.– Domluvte se s nájemníkem na vratné kauci ve výši jednoho až tří nájmů, zvláště pokud je byt vybavený. Slouží jako pojistka proti poškození majetku či pro případ, že nájemník neplatí.– Snažte se zjistit, zda má zájemce dost peněz na nájemné.Smlouva musí mít písemnou formu. Kromě povinných údajů by v ní podle Aleše Budína z realitní kanceláře AAAByty.cz měly být i další informace:– U pronajímatele i nájemníka uveďte jméno, rodné číslo či datum narození a číslo občanského průkazu nebo pasu.– Popis bytu – číslo bytu, podlaží, počet pronajímaných místností, případně číslo sklepa, garáže.– Počet a jména lidí, kteří budou spolu s nájemníkem v bytě bydlet, povolení či zákaz domácích zvířat.– Účel užívání bytu – obvykle bydlení nebo kancelář.– Cena.– Práva pronajímatele – kromě těch daných zákonem sem patří třeba podmínky návštěv a kontrol bytu.– Práva nájemníka – například možnosti stavebních úprav či podnájmu dalším lidem.– Informace, které opravy bude zajišťovat nájemník a které pronajímatel.– Doba trvání smlouvy a možnosti prodloužení či naopak výpovědi.Mirka Klímová z realitní kanceláře Hot Reality Plus doporučuje uvádět vždy částku nájmu a záloh na služby zvlášť, případně uvést jen formulaci "plus služby" a popsat je v jiném dokumentu.– Energie je lepší převést na nájemníka. Vyhnete se tak vymáhání případných nedoplatků.– Pokud energie nepřevedete, platí nájemník měsíční zálohy. Jednou za rok provedete vyúčtování podle spotřeby. Do smlouvy uveďte i podmínky vyúčtování – dokdy a jak je třeba uhradit případné nedoplatky či vrátit přeplatky.– Nezapomeňte také na způsob a termíny úhrady nájmu a služeb.– U dlouhodobých pronájmů je dobré dát do smlouvy, že můžete cenu každoročně navýšit o inflaci.

– Pronajmout celý byt je snazší.

– Pokud chcete pronajímat jednotlivé pokoje, musí tomu být byt přizpůsobený, například by neměl mít průchozí místnosti. U pronájmu pokojů uzavřete s každým nájemníkem smlouvu zvlášť.

– Pokud nabízíte jen jeden pokoj v bytě, v němž zároveň bydlíte, je nejtěžší sehnat člověka, se kterým si lidově řečeno "sednete". Rizikem je i ztráta soukromí.