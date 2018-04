Na co si dát pozor při investici do fondů

Snad prvním a nejčastěji zmiňovaným kritériem, které zajímá každého investora, je výnos, neboli výkonnost fondu. Výkonnost fondu vyjadřuje změnu hodnoty podílového listu v procentech za určité období (většinou se udává roční, nebo měsíční výkonnost). Samozřejmě, že čím vyšší je výkonnost, tím lépe. Je třeba ji ovšem brát v konextu s dalším důležitým faktorem a tím je riziko. Čím vyššího výnosu totiž chceme dosáhnout, tím podstupujeme vyšší riziko, že naše investice bude neúspěšná a my skončíme ve ztrátě.

Riziko (směrodatná odchylka) je měřeno volatilitou, neboli kolísáním trhu. Čím menší je tedy volatilita, tím méně rizikový je fond. Výkonnost a riziko fondu je nutné porovnávat s podílovými fondy, nebo také s indexy, které se orientují na stejné trhy, nebo druhy cenných papírů. Nemůžeme porovnávat výkonnost nejrizikovějších akciových fondů s fondy dluhopisovými, nebo fondy peněžního trhu, které sice dosahují nižší výkonnosti, ale jejich riziko je také mnohem nižší.

Je také třeba mít na paměti, že minulá výkonnost fondu není zárukou budoucích výnosů. To, že fond vydělal v minulém roce 35 % a byl mezi nejlepšími, neznamená, že v příštím roce bude výnos stejný. Když už zkoumáme minulou výkonnost, je třeba se podívat několik let zpátky a zjistit, jestli jsou dobré výsledky pravidlem, nebo je to jen ojedinělý jev.

Výkonnost fondu v čase se může dosti výrazně měnit se změnou portfolio manažera, který rozhoduje o tom, kam se prostředky podílníků budou investovat a zodpovídá za to, jak si fond výkonnostně vede. Je tedy dobré si zjistit o manažerovi fondu co nejvíce informací (jak dlouho vykonává tuto funkci v daném fondu, jak se mu dařilo v jiných fondech, pokud v nějakých předtím působil, jak často obměňuje instrumenty v portfoliu, tedy jak je aktivní, apod.).

S aktivitou manažera souvisí také poplatková struktura fondu. Aktivnější přístup si

totiž vyžaduje vyšší náklady a ty se tak projeví na celkových nákladech, které v konečném důsledku snižují celkovou výkonnost fondu, protože je zaplatí investoři. Mnoho lidí se totiž mylně domnívá, že poplatky fondu zahrnují jen vstupní a výstupní poplatky, nanejvýš ještě. To však zdaleka není vše. Na výkonnosti fondu se skrytě projevují také poplatky investiční společnosti, poplatky depozitáři, a také manažerské poplatky.

Výši těchto poplatků a jejich strukturu se investor dozví ze statutu, který obsahuje všechny důležité informace o fondu (nejen o poplatcích). Pro ty, kterým se zdá čtení celého statutu nepřekonatelným úkolem, je určitě dobrou zprávou to, že investiční společnosti jsou povinny vydávat také zjednodušený statut. V něm jsou srozumitelnou formou zveřejňovány všechny nejdůležitější údaje, které jsou pro investora relevantní.

