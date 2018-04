Na co si dát pozor první dny v novém zaměstnání

Málokdo má to štěstí, že nastoupí do firmy, kde ho kolegové a šéf "jemně" uvedou do pracovních povinností. Většinou se první dny v novém zaměstnání dají přirovnat k hození do rozbouřených vod s dovětkem: Plav, jak umíš. Kdo nevyhledává adrenalinové výzvy, ať si na nástup do práce našetří spoustu energie, kterou bude moci bez újmy vyplýtvat v krátkém čase.



Nedejte svou kůži lacino



První důležitá bitva je ta o výši platu. Odehrává se při přijímacím pohovoru nebo před podpisem smlouvy. V každém případě by už měl nový pracovník znát své povinnosti. Jakoukoli částku mu zaměstnavatel nabídne, je to ta nejnižší. V jeho zájmu je totiž ušetřit. Čím kvalitnější sílu přitom získá, tím lépe pro něj. Zaměstnanci se proto vyplatí předem promyslet, o jaké částce chce jednat. O její výši rozhodují zkušenosti, dosavadní praxe, poptávka po oboru, jeho cenění na trhu práce.

"Nikdy nejednejte o konkrétní částce, ale o určitém rozpětí," radí Markéta Zemanová z personální společnosti ConVerta Consulting. Platí, že se vždy hovoří o hrubém platu. Ten se může lišit ve zkušební době a po ní. Stále častěji se hovoří o změně (nárůstu) platu v horizontu 6 měsíců až roku. Není tedy od věci ptát se i na možnosti a podmínky dalšího zvyšování platu. Neméně důležité je zvážit fixní a variabilní části platu (odměny, osobní ohodnocení...) závislé na výkonu pracovníka a řadu dalších finančních či nefinančních benefitů, které firma poskytuje. "Jistě neplatí tvrzení, že čím vyšší plat společnost nabízí, tím lepší pracovní uplatnění v ní bude," dodává Lenka Nozarová z ConVerta Consulting.



Orientace snadno a rychle



I když je každému zpočátku v nové práci úzko, měl by dbát na slušné chování a nešetřit úsměvem. Mezi nejtěžší úkoly patří vyznat se v bludišti firemních vztahů, které se před nováčkovým příchodem rozvíjely někdy i řadu let. "Nového zaměstnance by o vztazích ve firmě měl informovat přímo jeho nadřízený," říká Branch Manager z personální společnosti Start Daniel Strádal. Snad v každé společnosti je spousta pletichaření. Jen tak z doslechu se i k nováčkovi donese ledaco.

"Nový zaměstnanec tak zjistí mnoho pravdivých, ale i nepravdivých informací. Je proto lepší se jim vyhnout a nepřikládat jim důležitost. Vlastní pohled na věc a vztahy ve společnosti si vytvoří časem každý sám," dodává. Na kontakty, které nový zaměstnanec přebírá od svého předchůdce, telefon na správce sítě nebo na to, kde jsou ve firmě toalety, je vhodnější se ptát asistentky než šéfa. Není však od nového pracovníka taktické chodit za ní s každou drobností zvlášť, ale udělat si seznam věcí, které s ní vyřeší najednou. Vždy přitom platí: nezastírat nevědomost. "Největší chybou je nic nepřiznat a doufat, že se informaci dozvíme časem. Tato strategie může vést k nepříjemným následkům," říká personalista Milan Novák ze společnosti Grafton Recruiment.



Jak zapadnout a neztratit se



"Všímejte si, kdo jak s kým mluví, koho lidé žádají o radu, kdo s kým chodí na oběd. Mapujte si hierarchii osob kolem sebe," říká Renata Nováková z personální agentury AAR Agency. Důležité je nebát se vmísit do debaty a zůstat sám sebou. Není však dobré hned první den v práci dělat ze sebe toho nejchytřejšího, někoho kritizovat nebo na sebe prozradit nejpikantnější intimnosti.

Pokud nový zaměstnanec nesouhlasí se šéfem nebo kolegou, může vyjádřit svůj názor, avšak za předpokladu, že si sám ujasní protiargumenty. Může přijít i s novým nápadem. Je to signál, že ho práce baví. Ovšem tady opatrně. "Berte to tak, že přicházíte do zaběhnutého kolektivu, který se vám podřizovat nebude. Alespoň zpočátku ne," říká Kateřina Jungová z AAR Agency.



Nezvykli jste si?



Někdy trvá tři i více měsíců, než se nový zaměstnanec začne na svém působišti cítit jako ryba ve vodě. Délka přizpůsobení se je individuální a během něj přichází řada pochybností. "Není dobré srovnávat předchozí zaměstnání s novým a hledat si předem negativní aspekty v nové práci," podotýká Daniel Strádal. Pokud však negativní pohled neodezní ani po zkušební době, je třeba pokusit se nalézt řešení s nadřízeným, nebo raději z firmy odejít