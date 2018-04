Osm vět podomních prodejců, u kterých byste měli zpozornět

"Právě v tomto období jsou zákazníci nejvíce citliví a mohou lehce naletět na zaručená tvrzení podomních prodejců, která však v řadě případů vůbec nejsou pravdivá," uvádí analytik Martin Koutný z portálu snizujeme.cz a dodává:

"V praxi se setkáváme s přístupy dvojího druhu. V tom prvním případě obchodní zástupce slušně představí sebe i produkt, který nabízí, a kvalifikovaně zodpoví všechny otázky související se změnou dodavatele. V druhém případě je chování těchto zástupců za hranicí zákona."

Společně s portálem snizujeme.cz jsme pro vás připravili osm vět, na které byste si měli dát především pozor a poradíme, jak se bránit.

Pokud vás bude někdo nutit k rychlému podepsání smlouvy, měl by to být první příznak nekvalifikovaného obchodního jednání.

Pamatujte si, že výhodné nabídky se mezi dveřmi neuzavírají a čas, který si zkrátíte rychlým podepsáním smlouvy, investujete do jejího zrušení.

Vydávání se za zástupce společnosti, ke které nepatří, je za hranicí zákona. Někteří dealeři se vydávají za pracovníka provozovatele distribuční soustavy (PDS) s tím, že PDS zlevnil přepravu za dodávku energie, a pokud chcete platit levnější přepravu, musíte podepsat novou smlouvu.

Pamatujte si, že sazby za distribuci jsou udávány rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a žádný obchodní zástupce vám nemůže poskytnout slevu na tyto služby.

V tomto případě se obchodní zástupce pravděpodobně vydává za vašeho dodavatele a odvolává se na změnu obchodních podmínek, při kterých je nutné znovu podepsat smlouvu o dodávce energie.

Pamatujte si, že dodavatelé mají povinnost svého zákazníka informovat o této skutečnosti minimálně 30 dní předem, a to výhradně písemně (e-mail, dopis, SMS). Zákazník pak může nejpozději do deseti dnů před platností této změny dát výpověď.

Obchodní zástupce vám předloží listinu, o které tvrdí, že je nezávazná nebo informativní a vyžaduje podpis. Ve skutečnosti je to však smlouva s novým dodavatelem.

Pamatujte si, že podpis vždy k něčemu zavazuje. Proto byste si měli být vždy jisti tím, co podepisujete. Většina smluv je formulářového typu se jménem, adresou a číslem odběrného místa. Všechny tyto indicie by vám měly napovědět, že se to není žádné prohlášení, nesouhlas se zvýšením cen a podobně.

Obchodní zástupce vyžaduje současné vyúčtování, na jehož základě vám spočítá nižší měsíční cenu. Může nastat i případ, že vám sdělí, že jedná v zastoupení jiného dodavatele (to je ta lepší varianta).

Pamatujte si, že tohle není forma kvalifikovaného prodeje. Záhy totiž zjistíte, že sice měsíčně platíte méně, ale na konci roku vám přijde doplatek a když ho rozpočítáte, zjistíte, že jste vlastně nic neušetřili. Navíc v řadě případů přijde také složenka na zaplacení aktivačního poplatku.

Touto lživou informací začíná komunikaci zástupce, který přináší řešení v nové smlouvě s ještě lepšími podmínkami, než které měl původní, zkrachovalý dodavatel.

Pamatujte si, že krach dodavatele neznamená odpojení od energie. Zákazník je vždy jištěn dodavatelem poslední instance, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. O této skutečnosti je zákazník vždy informován písemně.

Jedna z oblíbených uvítacích vět, při které se zástupci většinou dotazují na fakturační vyúčtování.

Pamatujte si, že to není profesionální nabídka a mělo by to vést k ráznému ukončení rozhovoru.

Jeden z posledních případů, který byl zaznamenán, je prodej elektřiny, kdy se zástupce vydává za pracovníka vašeho dodavatele. Představí se, prokáže se na první pohled regulérní visačkou s logem vašeho dodavatele a nabízí slevu při přechodu na jiný tarif.

Pamatujte si, že v tomto případě se jedná opravdu o neetické chování na hranici zákona. Zde musí být člověk opravdu pozorný, které materiály podepisuje a k čemu se vztahují.

Když se stanete obětí tohoto jednání, pamatujte na jediné. Nikdy nic nepodepisujte a nikdy neukazujte stávající smlouvu, zálohu nebo jiné finanční prostředky. Vždy si přeberte všechny dokumenty, které vám obchodní zástupce přináší, a vždy si vyžádejte jeho kontakt.

Dokumenty ceník určující cenu za dodávky elektřiny nebo plynu,

ceník poplatků za doplňkové služby a sankčních poplatků,

všeobecné obchodní podmínky (někteří dodavatelé mají i zvláštní obchodní podmínky, kde rozebírají specifika nabízených tarifů a případné zvýhodnění cen),

smlouva o sdružených dodávkách elektřiny a plynu.

Pokud se rozhodnete ke změně stávajícího dodavatele energií za jiného, ať už prostřednictvím internetových stránek nebo podomního prodejce, měli byste se před podpisem smlouvy vždy pečlivě seznámit se všemi dokumenty, které se k samotné změně vztahují.

Nebojte se obchodních zástupců zeptat na pasáže, kterým nerozumíte nebo si nejste úplně jisti přesným významem.

Pokud nebudete spokojeni s odpovědí, většina dodavatelů má zákaznické linky, na kterých se můžete informovat o všem, co vás zajímá. Pokud obchodník nebude chtít tyto pasáže rozebírat, je to první známka neprofesionality.

Jak poznáte obchodníka největších dodavatelů

Zeptali jsme se zástupců našich největších dodavatelů energií, jak lidé poznají, že případný obchodní zástupce není podvodník.

"Naše obchodní zástupce poznáte na první pohled podle doplňků oblečení, kožených desek s logem společnosti a odznaku, mohou se prokázat občanským průkazem, certifikátem obchodního zástupce a identifikační kartou s logem skupiny ČEZ. Na ní je uveden kromě jména obchodního zástupce také jednoznačný certifikační kód, který si lze ověřit na našich stránkách, nebo zavoláním na zákaznickou linku," uvádí mluvčí ČEZ Martin Schreier s tím, že databáze prodejců je každý den aktualizována, takže poznat podvodníka je možné prakticky okamžitě. "K monitoringu spokojenosti zákazníků využíváme služeb nezávislé agentury. Pokud je zákazník nespokojen, vycházíme z presumpce viny obchodního zástupce a zásady, že zákazník má pravdu," dodává Schreier.

Fakta Podle statistik ERÚ došlo za poslední dva roky k rapidnímu nárůstu neetických praktik při podomním prodeji.

Jen za první tři čtvrtletí 2012 je evidováno přes šest a půl tisíce stížností.

Podle mluvčího společnosti E.ON Vladimíra Váchy i oni pečlivě hlídají kvalitu přímého prodeje jak u svých partnerů, tak obchodníků, kteří mají smlouvu přímo se společností. Každý obchodní zástupce má identifikační kartu, jestli je to ten pravý, je možné ověřit na zákaznické lince

840 111 333.

I prodejci Bohemia Energy se vykazují identifikační kartičkou ve formátu kreditní karty s logem společnosti. "Na kartičce je uvedena zřetelná fotografie i s kódem obchodního zástupce a také s číslem na informační linku, kde si zákazník v případě pochybností může danou osobu nechat ověřit," upozorňuje obchodní ředitel Bohemia Energy Libor Holub.

Zástupce Českého Energetického Centra se prokazuje certifikátem, který získá po absolvování školení a po úspěšném složení zkoušky. Na certifikátu je uvedeno jméno, datum narození, adresa trvalého bydliště a údaje o firmě. Totožnost obchodníka si můžete ověřit na infolince a webových stránkách, kde stačí zadat ID prodejce, které je uvedeno na smlouvě. "Této možnosti zákazníci v praxi aktivně využívají. Do tří dnů od uzavření smlouvy navíc provádíme verifikační hovor, kdy zákazníkovi voláme a ověřujeme, zda prodej proběhl bez komplikací a obchodník sdělil všechny důležité informace," doplňuje mluvčí společnosti Pavel Krumpár.

"Pražská energetika zásadně své obchodní prodejce k podomnímu prodeji elektřiny nevyužívá, od toho máme obchodní kanceláře. Přijde-li tedy někdo ke dveřím a řekne, že jde z PRE nebo i z pověření PRE, pak lže," říká mluvčí PRE Petr Holubec.