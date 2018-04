Praktické rady: Co si ohlídat při nástupu do nové práce

Užitečné rady Nováček musí: Chodit do práce včas.



Projevovat nadšení, ale tak akorát. Nic nepřehánět.



Demonstrovat znalosti ohledně nového zaměstnavatele.



Klást otázky, ale zase jimi ostatní nezahltit.



Vypadat bystře a výkonně.



Ukázat, že si umí zorganizovat práci.

Nováček nesmí: Být příliš tichý nebo rezervovaný či naopak příliš hlučný a sebestředný.



Sedět a nic nedělat poté, co dokončil nějaký úkol. Měl by převzít iniciativu.



Ptát se, kdy může jít domů.



Pomlouvat minulého zaměstnavatele.



Vyřizovat si soukromé telefonáty, aniž by se dovolil nebo aniž by věděl, co se toleruje.



Zapojovat se do kancelářské politiky (je příliš brzy na to, aby byl schopen udělat si úsudek o tom, kdo jsou potenciální spojenci či nepřátelé).



Hned v první den požádat o dovolenou. Zdroj: Hays Czech Republic