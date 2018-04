Na co vám půjčí stavební spořitelny

První podmínkou je použít peníze pouze na rekonstrukci či pořízení nemovitosti v České republice.

Za druhé musí jít o nemovitost určenou k trvalému bydlení. Na výměnu střechy na chalupě tak můžete zapomenout, leda byste rekreační objekt nechali přestavět a zkolaudovat k trvalému bydlení. Výhodou je, že si půjčku můžete vzít nejen na řešení svojí bytové situace, ale i na bydlení příbuzných v řadě přímé. To jsou rodiče, děti, prarodiče, sourozenci a manžel či manželka.

Každá spořitelna má svá vnitřní pravidla

Pojem "bytové potřeby" je obecný a každý si ho může vyložit po svém. Výklad zákona se mnohdy může lišit. Každá spořitelna má svá pravidla, problém je, že se jimi nijak nechlubí a konkrétní podmínky se dozvíte pouze tak, že se zeptáte přímo v té své.

"Posouzení účelovosti každého úvěru je čistě na stavební spořitelně, která má na to své vyškolené pracovníky. Ti pak rozhodují v mezních případech, zda investice plní účelovost nebo ne," uvádí Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen.



Obecně se dá říct, že co je pevnou součástí bytu a jakákoli stavba či rekonstrukce "na klíč", dá se úvěrem zaplatit celé. Například když vám vyzdí jádro a koupelnu vybaví kromě umyvadla, vany a baterií i nábytkem, spořitelna uhradí vše. Když si ale sami do koupelny pořídíte zrcadlo či skříňky, budete si to muset zaplatit ze svého. Podobně je to v případě, že si koupíte nový dům i s kobercem a bazénem a zaplatíte za vše jednu cenu, úvěrem ji uhradíte celou. A naopak, když si koberec či bazén pořídíte samostatně, rozhodně neuspějete.

Úvěr dostanete, jen když dodržíte účel půjčky

S čím mít problém nebudete

zasklení lodžie

úprava nebytových prostor na byt

náklady na přípojky plynu, vody, kanalizace

splacení členského vkladu družstvu

pořízení bytu v družstevním vlastnictví

půdní vestavba

zateplení fasády, izolace

výměna oken, dveří

výměna, pořízení nového kotle na topení, boileru či průtokového ohřívače vody

vyzdění bytového jádra (koupelny v paneláku)

nové rozvody vody, elektřiny

vyvložkování komína

nátěry oken, dveří, omítek

náklady na stavební materiál

zařízení WC a koupelny – kompletně jen při pořízení na klíč, jinak jen pevné součásti, jako je klozet, vana, sprchový kout, baterie, obklady

náklady na septik, žumpu, čističku, studnu

vybudování výtahu

elektronické zabezpečení bytu, domu

koupě stavebního pozemku

kuchyňská linka včetně spotřebičů zakoupená zároveň s bytem

plovoucí podlaha, parkety, linoleum, dlažba

rekonstrukce podhledů s pevně zabudovaným osvětlením

vypořádání společného jmění manželů, spoludědiců, pokud jde o bytové vypořádání (dům, byt)

úhrada daně z převodu nemovitosti

zhotovení projektu

správní poplatky, které souvisí přímo s výstavbou, modernizací nebo koupí bytu

Záleží na spořitelně

postavení plotu, natření plotu

přístavba garáž, kolna

rolety na okna, žaluzie

vymalování stěn

Na tohle zapomeňte

bazén vybudovaný samostatně

kuchyňská linka včetně spotřebičů zakoupená samostatně

volně položený koberec

úprava zahrady

vybudování jezírka

nábytek a bytové doplňky

venkovní krb

lustry a jiná svítidla zakoupená samostatně v obchodě

vybudování sauny

darovací a dědická daň

přikoupení zahrady

kauce nájemného

úhrada za práci, kterou jste udělali sami

Zdroj: Asociace stavebních spořitelen