Na co vás lákají české banky?

Pojďme se nejdříve zamyslet nad definicí „balíčku služeb“. Logicky jde o souhrn služeb nabízených za určitý měsíční poplatek.

Co tedy typický balíček služeb obvykle obsahuje a jaké jsou jeho výhody?

Základem je vedení běžného účtu a obvykle i vyhotovování a zasílání výpisu zdarma (v různé frekvenci), na které pak banky „nabalují“ ostatní služby. Téměř všechny balíčky obsahují vydání a vedení platební karty v rámci paušálního poplatku. Liší se typy nabízených karet - zatímco u „nižších“ typů balíčku získáte v ceně elektronickou kartu, u „vyšších“ obdržíte i kartu embosovanou, popř. navíc některou z karet úvěrových. Existují však i výjimky (viz dále).

Další nejčastěji nabízenou službou, zahrnutou v rámci měsíčního poplatku k účtu, jsou produkty přímého bankovnictví, a to v různém rozsahu - opět obvykle v závislosti na typu a tudíž i ceně balíčku, který si zvolíte. Některé banky však i v základních balíčcích nabízejí 3 nejčastěji využívané kanály najednou. Posledním ze skupiny nejfrekventovanějších produktů, jež bývají v rámci balíčků nabízeny, je kontokorent.



Některé balíčky dále obsahují předplacené operace. Obyčejně se vztahují na platby realizované elektronicky či výběry z bankomatu. Rozsah předplacených operací můžete spočítat na prstech jedné ruky, ovšem může být i poměrně značný. Pravidlem to ovšem rozhodně není.



Ceny balíčků bývají samozřejmě nastaveny tak, že souhrn cen jednotlivých služeb je vyšší než jednotná cena za balíček. Zdají se tedy při prostém vyčíslení výhodné, někdy můžete ušetřit za měsíc nemalou sumu. Ovšem pouze v případě, že všechny služby opravdu využíváte. Pokud ne, můžete naopak v konečném důsledku zaplatit více, než skutečně musíte. Je proto dobré spočítat si, zda by pro vás holý běžný účet (pokud jej banka vůbec nabízí) spolu se samostatně připojenými produkty, které skutečně využíváte, nebyl přeci jen výhodnější. Popřípadě zda by nebylo lepší zvolit jiný produktový balíček.



Samozřejmě to platí i naopak. Jak bylo řečeno, s výší měsíčního poplatku roste i rozsah nabízených služeb. Cena za "vyšší typ" balíčku se tedy může zdát vysoká, ovšem vezmete-li v potaz, kolik díky operacím zdarma ušetříte, pokud je využijete v plném rozsahu, může v porovnání s konkurencí vycházet jako levnější. Musíte ovšem „předplacené“ položky opravdu využít. Vše záleží právě na vašich potřebách. Balíček můžete pořídit za pár desítek, ale i set korun za měsíc. Tento rozdíl napovídá, že vybírat pořádně se opravdu vyplatí.

My jsme se v našem testu zaměřili pouze na balíčky pro fyzické osoby - občany, a to pro pasivní i aktivní klientelu. To znamenalo obvykle dva nejlevnější balíčky (případně takzvané programy), pokud ovšem banka vícero balíčků v nabídce má. Z dvanácti bank zahrnutých do testu jich tento předpoklad splňuje deset. Výjimkou je GE Money Bank a Citibank.

GE Money Bank: geniální konto?

U Citibank zaplatíte 250 korun, nebo nic

GE Money Bank standardně nabízí pouze „základní“ Genius konto, která k běžnému účtu za daný poplatek (79 korun měsíčně) „předplácí“ k běžnému účtu s výpisem dva další produkty z nabídky (platební karta, kontokorent, kanály přímého bankovnictví..) a dva výběry z bankomatu zdarma (přičemž nebudete zproštěni účetní položky za hotovostní operaci ve výši 6 korun). Další služby si pak můžete přikoupit za 20 korun jednu a může jich být až šest.

Citibank naopak nasadila pouze jeden vysoký měsíční paušál za svůj účet CitiOne – 250 korun za měsíc za běžný účet s výpisem, telebankingem, internetbankingem a elektronickou platební kartou. Banka ovšem nezapře svou orientaci na bonitnější klientelu – těm klientům, jejichž zůstatek na všech účtech u Citibank (tzn. např. i termínovaných vkladech apod.) přesahuje 100 tisíc korun, nabídne tyto služby zcela zdarma – a ještě přidá měsíčně navíc dva výběry z bankomatu grátis.

Kdo platit u eBanky „nemusí“? A za co?

V úvodu jsme se zmínili o výjimkách z klasického pojetí balíčků. K těm hlavním právě díky možnosti prominutí měsíčního paušálu patří již uvedená Citibank a dále eBanka. eBanka promine svým klientům poplatky za vedení účtu a všech kanálů přímého bankovnictví, pokud jim měsíčně přijde na účet minimálně 15 tisíc korun. Pro ty pak navíc platí jednotná cena pro výběr z jakéhokoliv bankomatu z ČR ve výši 6,90 Kč. Zejména vzhledem k počtu bankomatů eBanky jde jistě o výhodu. Banka se tak snaží přimět klienty k tomu, aby měli její účet jako „hlavní“ – tedy aby si na něj nechali posílat výplatu. Dále jsou zvýhodněni klienti, kterým přijde na účet měsíčně minimálně 30 tisíc korun – ti kromě výše uvedených výhod mohou mít levnější jednotlivé operace (např. místo 8,10 Kč za platební příkaz do jiné banky zaplatí 4,90 Kč). eBanka se navíc od ostatních liší tím, že za běžných podmínek (klient bez potřebného přílivu peněz na účet) nenabízí služby kumulovaně. Zvlášť klient platí za vedení účtu, výpis, kartu i kanály přímého bankovnictví (byť tyto jsou za jeden souhrnný poplatek). Přestože programy předpokládají určité charakteristiky studenta (méně aktivní či aktivní chování, výhradní využívání telefonu pro přístup k účtu či studentský status), podle kterých se řídí ceny za platební příkazy a jiné operace, nelze mluvit o klasickém „balíčkování“.

Při zůstatku na běžném účtu nad 40 tisíc korun nabízí vedení běžného účtu s výpisem i GE Money Bank. To ovšem pro klienta neznamená příliš velkou úsporu – pokud si k tomu „přikoupí“ ještě kanál přímého bankovnictví a elektronickou kartu, bude jeho měsíční paušál pouze o deset korun levnější než normálně (u Genius konta).

Přehled kont a jejich podmínek pro málo aktivního a aktivního klienta nalezenete ZDE.

Poštovní spořitelna: pro všechny

Dále klasické pojetí balíčků narušuje Poštovní spořitelna – její programy (podobně jako v případě eBanky) reflektují spíše typ klienta (na tom pak závisí i cena jednotlivých operací) a rozhodně v nich není vždy zahrnuto vše. Například základní program Klasik za 23 korun měsíčně nabízí pouze účet s výpisem a spořícím účtem (rovněž s výpisem). Měsíční paušál za internetbanking a GSM Banking potom můžeme do služeb zdarma zahrnout prostě proto, že banka za vedení těchto služeb žádné paušální poplatky nevybírá. Banka dále nabízí například programy pro rodinu, elektronicky zaměřené či všeobecně náročné klienty.

Živnobanka nabízí konta „all inclusive" i Economy

Poslední bankou, jejíž balíčky neodpovídají standardu, je Živnostenská banka. Ta přišla s balíčky „all inclusive“, v jejichž měsíčním paušálu jsou kromě účtu s čtvrtletním výpisem, platební karty, kanálů přímého bankovnictví a kontokorentu obsaženy elektronické transakce, trvalé příkazy, inkasa či příchozí platby v neomezeném množství. Klient tak v případě používání elektronických kanálů zaplatí pouze za spojení u telebankingu či případně za výběr z cizího bankomatu. Právě ten je největší slabinou Živnobanky – výběry z vlastních bankomatů jsou sice v balíčcích také zdarma, ovšem přístrojů je v ČR jen na čtyři desítky. Za ostatní se platí 40 korun. Balíček, jak jsme ho popsali, stojí v nejnižší verzi 99 korun měsíčně (s elektronickou kartou). Poté za dražší paušál získáte embosovanou kartu, více karet, pojištění apod. Pro ty, kterým se přece jen téměř sto korun za měsíc zdá příliš, banka nabízí na trh později uvedenou „klasiku“ – balíček Economy (za 55 korun běžný účet se čtvrtletním výpisem, kontokorentem, elektronickou platební kartou, jedním kanálem přímého bankovnictví a dvěma bezplatnými výběry z bankomatu ŽB).

Česká spořitelna a ČSOB: za málo peněz poměrně dost muziky

Dále již si je většina balíčků podobná, samozřejmě s určitými drobnými výhradami. V celkovém porovnání cen a za ně nabízených služeb se levnějšími balíčky nepříliš překvapivě mohou pochlubit dvě největší banky – Česká spořitelna a ČSOB. První nabízí za paušál 45 korun měsíčně svůj Výhodný program – účet s výpisem, elektronickou debetní či kreditní kartou (používání druhé je v prvním roce zdarma), třemi kanály přímého bankovnictví, kontokorentem, dvěma výběry z vlastního bankomatu zdarma a dvěma účetními položkami za elektronické operace (debety). V této podobě jde pravděpodobně pro průměrně aktivní klienty bez jakýchkoliv dalších podmínek o nejvýhodnější balíček na trhu, byť k ceně 45 Kč je třeba připočíst 7,50 Kč za zaslání výpisu (možnost volby klient nemá). Podobně strukturovaný balíček nabízí banka i aktivnějším klientům – Komplexní program za 90 korun za měsíc (plus opět 7,50 Kč). Počet položek zdarma je ovšem 5 a v balíčku jsou předplaceny dvě embosované karty. Dále je zahrnut informační servis e-mailem.

Za padesát korun má svůj standardní balíček ČSOB – Osobní konto Plus. Obsahuje účet s výpisem, tři kanály přímého bankovnictví, elektronickou (hybridní) platební kartu a kontokorent. Navíc jsou zde zdarma informace o účtu e-mailem a 5 informačních sms o platbě kartou. Banka dále nabízí konto pro bonitnější klientu – Aktivní konto za 170 korun měsíčně. To se ovšem nevyplatí těm, kteří nechtějí hlavní přidanou hodnotu za danou cenu – přístup k internetbankingu přes certifikát na čipové kartě. Ta je totiž s čtečkou součástí balíčku a nepatří k nejlevnějším (na druhou stranu jde o jednorázový pořizovací výdaj – 100 Kč za čipovou kartu s certifikátem, 650 Kč za její čtečku; v balíčku je „předplacena“ i každoroční obnova certifikátu, která mimo balíček stojí 100 Kč). Ovšem kromě tohoto je lepší mít všechny přidané služby zvlášť – souhrn vyjde levněji než daný paušál. Neuspěje ani argument s výhodnějším úročením účtu – maximálních 0,6 % p.a. od zůstatku ve výši půl milionu korun není žádný zázrak.

HVB Bank garantuje poplatky u konta Pohoda

K levnějším (ačkoliv ne úplně nejlevnějším) balíčkům patří možná trochu překvapivě i konto Pohoda od HVB Bank. Za 64 korun měsíčně dostanete k účtu s výpisem embosovanou kartu, dva kanály přímého bankovnictví a návdavkem 5 informačních SMS o stavu účtu zdarma. K zahození není ani poplatek 9 korun za výběr z jakéhokoliv bankomatu v ČR, stejně jako fakt, že banka se poplatek u tohoto zavázala udržet minimálně do konce roku 2007. Dále HVB bank nabízí konto Rodina za 94 korun měsíčně. Kromě vedení účtu s měsíčním výpisem poplatek zahrnuje jednu elektronickou a jednu embosovanou kartu plus elektronickou kartu pro dítě od 15 let za poloviční sazbu, tři kanály přímého bankovnictví, zřízení kontokorentu, 5 zaslaných bankovních informací prostřednictvím SMS zprávy za měsíc a jednotnou cena za výběr z bankomatu v ČR ve výši 9 Kč. Na tento balíček lze „nabalit“ jeden či dva další osobní účty - za příplatek (20 a 30 Kč). Banka dále nabízí konto Komfort za 184 korun měsíčně, které se vyplatí velmi aktivním klientům, neboť obsahuje předplacené operace zdarma.

Komerční banka není z nejlevnějších

Komerční banka se svými balíčky rozhodně k levným počítat nemůže. Pomineme-li A-konto pro náročnou klientelu, nabízí balíčky tři – Ideal konto, Perfekt konto a Expres konto. Ideal konto za 19 korun měsíčně nabízí vedení účtu s výpisy (max. čtvrtletními), elektronickou kartu, spořící účet s výpisy a asistenční službu pro motoristy ABA. Je zde i možnost kontokorentu, ovšem případné přidělení vás bude stát 200 korun. Hlavní ovšem je, že cena 19 korun platí pouze v případě, že k účtu máte zřízenu službu internetbanking (44 kč/měsíc) či telebanking (55 Kč za měsíc); jinak účet stojí 39 korun měsíčně. Má tedy význam pouze pro ty, kterým stačí u KB jeden kanál přímého bankovnictví a chtějí, aby to byl internetbanking. Ti zaplatí 63 korun měsíčně.

Další konto KB - Perfekt konto - stojí 59 korun měsíčně. Obsahuje totéž, co Ideal konto – s výjimkou do něj včleněného spořícího konta. Navíc obsahuje v paušálu vedení telefonního bankovnictví, dva výběry z bankomatu KB zdarma, zasílání e-mailu o zůstatku na účtu či kontokorent.

Expreskonto stojí 85 korun měsíčně a obsahuje vedení běžného účtu s max. čtvrtletním výpisem, embosovanou kartu zdarma (ovšem pouze na jeden rok), telefonní a internetové bankovnictví, zasílání e-mailu o zůstatku na účtu, cestovní pojištění či možnost kontokorentu (přidělení opět stojí 200 korun) a založení inkasa (SIPO) během 3 měsíců od založení účtu zdarma (později je účtována cena dle sazebníku - 60 Kč). Již z toho, co jsme dosud uvedli, je zřejmé, že jinde můžete za méně peněz dostat více.

Raiffeisenbank: pro každého něco

Raiffeisenbank nabízí balíčky ve třech stupních. Prvním, základním, je Kompletkonto Start. Za 45 Kč měsíčně v něm získáte běžný účet včetně čtvrtletních výpisů, elektronickou kartu, 1 kanál přímého bankovnictví dle výběru a kontokorent. Kompletkonto Klasik (80 Kč/měsíc) poté nabízí kromě všeho výše zmíněného spořící účet se čtvrtletními výpisy, embosovanou kartu s pojištěním proti zneužití a další 2 nástroje přímého bankovnictví. Kompletkonto Optimum je určeno nejnáročnějším klientům.

Volksbank a BAWAG – i menší banky bojují

A co svým klientům přichystala Volksbank? Rovněž strukturovala své balíčky do třech úrovní. FIT konto v sobě za 45 korun měsíčně obsahuje následující produkty - běžný účet v Kč, spořící konto, platební kartu dle výběru, kontokorentní úvěr a pravidelný výpis z účtu. Banka v tomto případě nabízí konto zejména pobočkovým klientům díky svým nízkým cenám za vklady a výběry na přepážce (6 Kč). STYL konto (89 Kč/měsíc) nabízí následující - běžný účet v Kč, spořící konto nebo termínovaný vklad, platební kartu dle výběru, cestovní pojištění, internetbanking, kontokorentní úvěr, platební kartu pro rodinného příslušníka za poloviční cenu a pravidelný výpis z účtu. Program Exclusive je nejvyšším stupněm s větším počtem služeb a osobním přístupem klientského poradce. Je vidět, že například již výše uvedená Raiffeisenbank za podobný peníz nabízí více – je však nutno říci, že balíčky Volksbank jsou ještě mladé.

Poslední testovanou bankou byla BAWAG Bank CZ. Tato malá banka nabízí svým klientům IQ konto (běžný účet, měsíční výpis, spořící účet) s elektronickou kartou, kontokorentem a internetbankingem za 45 korun měsíčně. Tytéž produkty, ovšem s výměnou elektronické karty za embosovanou, stojí 69 korun za měsíc.