Na cokoli: Americká hypotéka pro ty, kdo už dům mají

Pokud neinvestujete do bydlení – platíte vyšší úrok. U amerických hypoték začínají sazby na pěti procentech. Výrazněji pod touto hranicí je jen HVB Bank, která u roční fixace účtuje 4,48 procenta. U pětileté fixace je běžný úrok 6 až 7 procent. Některé banky s fixací nepočítají, například Česká spořitelna má pro klienty připraven pevný úrok po celou dobu trvání hypotéky 7,90 procenta, Komerční banka 7,19 procenta.

Výše půjčky je omezená

Ten, kdo by se těšil, že zastaví dům za 20 milionů a dostane je na ruku, však bude mírně zklamán. Banky nepůjčí nikdy celou částku, která by odpovídala hodnotě nemovitosti. Nejvíce lze získat u Bawag Bank – až 90 procent hodnoty zastavené nemovitosti, nejméně GE Money Bank, pouze 50 procent. Výhodou je u amerických hypoték to, že některé banky účtují nižší poplatky – České spořitelně platí za vedení účtu klienti jen 49, Komerční bance 80 korun měsíčně.

Banky jsou také benevolentnější v oblasti mimořádného splacení úvěru. Kdykoli, i mimo dobu změny fixace, umožňují doplatit úvěr bez penále Česká spořitelna, ČSOB, Hypoteční banka, Komerční banka a Poštovní spořitelna. eBanka povoluje bez sankcí splatit úvěry do 800 000 korun, u vyšších účtuje 1 procento z mimořádně splacené částky.