Na daně novým způsobem

Dnes daníme příjmy v různých daňových pásmech. Lidé s nízkými příjmy zaplatí státu 12 procent, ti, kteří vydělávají hodně, odvedou do státní pokladny třetinu svých příjmů. Příští rok se budou daně počítat jinak. Bude jen jedno patnáctiprocentní pásmo. Protože se však daň bude počítat z kompletní mzdy, takzvané superhrubé – mohl by člověk, který dřív platil dvanáctiprocentní daň, prodělat. Najednou by platil 15 procent a ještě k tomu z celkově vyšší částky. To se však nestane, protože kromě daňového pásma se významně mění i slevy na dani.

Jaké budou slevy na daních nově?

nové slevy na dani – platí až za rok 2008

každý si odečítá na sebe 2070 korun měsíčně, dosud to bylo 600 korun; tuto částku si mohou nově odečíst i důchodci, kteří si přivydělávají

na manžela bez příjmu si můžete odečíst také 2070 měsíčně, podmínkou je, aby si manžel nevydělal víc než 38 040 korun za rok

sleva na dítě se také zvyšuje, z 500 korun na 890 měsíčně

pokud jste částečný (či úplný) invalidní důchodce, započtete si navíc 210 (420) korun

vlastníte-li průkaz ZTP/P, snížíte si daň o 1345 korun

jste-li student, daň klesne o dalších 335 korun měsíčně